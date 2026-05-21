Khách Việt đổ xô đi Singapore

Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore theo dữ liệu đặt phòng quý I/2026 của Traveloka, trong bối cảnh đảo quốc hút khách nhờ các chính sách ưu đãi.

Singapore đón 4,43 triệu lượt khách quốc tế trong quý I, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu do Tổng cục Du lịch Singapore (STB) công bố. Trung Quốc đại lục tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với 913.370 lượt khách, tiếp theo là Indonesia (625.850), Malaysia (338.790), Australia (311.680) và Ấn Độ (246.940).

Trong khi đó, dữ liệu đặt phòng từ nền tảng du lịch Traveloka cho thấy Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong quý I. Theo nền tảng này, kết quả phản ánh xu hướng du lịch nội vùng tiếp tục tăng trưởng mạnh, đồng thời khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường nguồn quan trọng của đảo quốc.

Singapore cũng tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến nước ngoài được du khách Việt ưa chuộng trong năm nay, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong khu vực đối với du khách Singapore trong những năm gần đây.

Theo Traveloka, đảo quốc thu hút khách Việt nhờ kết nối hàng không thuận tiện, chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày, môi trường đô thị hiện đại cùng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển. Điểm đến này đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác và các chuyến du lịch ngắn ngày.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy công viên giải trí nổi tiếng Universal Studios Singapore và thủy cung Singapore Oceanarium tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Resorts World Sentosa (RWS) là hai điểm tham quan được tìm kiếm nhiều nhất tại Singapore.

Lượng tìm kiếm dành cho các điểm tham quan thuộc RWS trong tháng 2 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng gia tăng đối với các mô hình nghỉ dưỡng tích hợp, nơi du khách có thể kết hợp lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí trong cùng một hành trình, đặc biệt vào mùa cao điểm hè.

Nhân dịp này, Traveloka đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với RWS nhằm tăng cường kết nối du lịch khu vực, thông qua việc nâng cao trải nghiệm khám phá, lên kế hoạch và tiếp cận các dịch vụ lưu trú cao cấp, ẩm thực biểu tượng cùng các điểm tham quan và sự kiện đẳng cấp thế giới.

Nền tảng hi vọng các điểm đến toàn cầu như RWS có thể tiếp cận ngay lập tức nhóm khách hàng có nhu cầu cao, tận dụng khả năng cá nhân hóa gợi ý và hệ thống đặt dịch vụ tích hợp nhằm gia tăng cả độ phủ thương hiệu lẫn doanh thu.

"Chúng tôi tiếp tục nâng cao cách du khách khám phá và tiếp cận các trải nghiệm du lịch được tuyển chọn trên toàn khu vực, qua đó tạo ra giá trị thiết thực cho toàn hệ sinh thái du lịch", bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, nói.

