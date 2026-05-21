Quán mì vỉa hè Trung Quốc 'hốt bạc' nhờ 1 lần CEO Nvidia ghé thăm

CEO Nvidia Jensen Huang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc khi đứng ăn mì ngoài phố ở Bắc Kinh. Chỉ một ngày sau, quán mì tung thực đơn "chiến thần áo da", đón lượng khách tăng vọt.

CEO Nvidia Jensen Huang ăn mì tương đậu trước cửa nhà hàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/5.

Quán mì số 69 Fangzhuanchang, nằm tại phố cổ Nam La Cổ Hạng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trở thành điểm thu hút trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi tỷ phú Jensen Huang ghé ăn hôm 15/5. Video lan truyền cho thấy CEO Nvidia cầm tô mì lớn, đứng ăn ngay ngoài cửa quán giữa đám đông vây quanh. Ông gắp mì liên tục, vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với những người xung quanh, theo SCMP.

Món ông chọn là zhajiangmian - mì sốt tương đậu chiên kiểu Bắc Kinh, món ăn phổ biến tại thành phố với sốt thịt heo ăn kèm rau củ giòn. Theo Beijing News, Huang được mời ăn miễn phí món mì sốt thịt heo đen đặc trưng của quán, vốn có giá khoảng 38 nhân dân tệ.

Do cửa hàng quá đông khách, Huang cùng đoàn tùy tùng đứng ăn bên ngoài thay vì vào trong quán. Trong lúc ăn, ông còn hỏi thực khách bằng tiếng Trung: "Mọi người từng ăn ở đây chưa?" rồi khen món mì "rất ngon". Ông cũng dùng thêm một cốc sữa chua giá khoảng 7 nhân dân tệ. Sau bữa ăn, Huang mua thêm đồ mang đi rồi rời quán bằng ôtô.

Ngay hôm sau, cửa hàng tung ra thực đơn mới mang tên "Chiến thần áo da", gồm món mì và cốc sữa chua mà Huang từng gọi. Tại Trung Quốc, CEO Nvidia được nhiều người gọi bằng biệt danh "Chiến thần áo da" vì ông thường xuất hiện với áo khoác da màu đen - hình ảnh đã trở thành dấu ấn cá nhân của vị tỷ phú công nghệ.

Du khách xếp hàng 30 phút chờ thưởng thức combo "Chiến thần áo da" lấy cảm hứng từ chuyến thăm của ông Jensen Huang.

Quản lý cửa hàng Jiang Panpan cho biết hiệu ứng từ chuyến ghé thăm của Huang khiến lượng khách tăng mạnh, nhiều người phải xếp hàng ít nhất 30 phút mới tới lượt. Theo nhân viên cửa hàng, khách cần đặt mua combo "Chiến thần áo da" thông qua nền tảng trực tuyến.

Trang bán hàng trên Meituan cho thấy quán đồng loạt tung ra nhiều sản phẩm gồm những món Huang từng ăn. Các bình luận mới của cửa hàng cũng cho thấy nhiều người tới trải nghiệm "combo Jensen Huang", trong đó có ý kiến viết: "Đông khủng khiếp!". Năm ngoái, Huang từng ghé một chi nhánh khác của quán tại Bắc Kinh.

Du khách có tài khoản Weibo tên Pipi, một blogger công nghệ tại Trung Quốc, cho biết anh tình cờ đi ngang quán mì Fangzhuanchang, chứng kiến lượng khách xếp hàng rất đông sau khi CEO Nvidia Jensen Huang ghé ăn. "Dù trời mưa vẫn có người xếp hàng liên tục, quán làm ăn cực kỳ nhộn nhịp", anh viết.

Theo thống kê, sự xuất hiện của CEO Nvidia trên đường phố Bắc Kinh thu hút khoảng 200 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Món mì trộn sốt thịt băm tương đậu đặc trưng của quán Fangzhuanchang.

Quán mì bình dân nằm sâu trong ngõ, liên tục được vinh danh trong danh mục Michelin Bib Gourmand (quán ăn ngon, giá hợp lý). Theo đánh giá từ các chuyên gia Michelin Guide, quán ăn duy trì phong cách mộc mạc của một tiệm ăn gia đình và áp dụng thực đơn tối giản.

Nhà hàng chỉ phục vụ món mì Zhajiangmian. Đây là món ăn truyền thống có nguồn gốc từ vùng Sơn Đông, từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng ẩm thực đường phố không thể bỏ qua khi đến Bắc Kinh.

Món mì mang phong cách Bắc Kinh truyền thống. Một phần cơ bản gồm tô mì sợi lớn, cùng đồ ăn kèm được bày gọn trên khay nhựa. Phần rau củ tươi có dưa chuột, củ cải thái sợi, cải thảo, giá đỗ và đậu nành. Linh hồn của món ăn là phần nước sốt tương đậu nành thịt heo, được chế biến theo công thức gia truyền.

CEO Nvidia Jensen Huang thu hút chú ý khi ăn mì trên đường phố Bắc Kinh CEO Nvidia Jensen Huang đứng ăn mì tương đậu tại phố cổ Nam La ở Bắc Kinh, khi tham gia đoàn tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc.