Nhân viên kể phút CEO Nvidia ăn mì tương đậu, uống Mixue ở Bắc Kinh

CEO Nvidia gây sốt khi đứng ăn mì tương đậu, uống Mixue giữa phố cổ Bắc Kinh, còn nhăn mặt hỏi "đây là món gì vậy?" sau khi thử đậu chua truyền thống.

Biểu cảm hài hước của CEO Nvidia Jensen Huang khi thử mì tương đậu Trung Quốc. Ảnh: The Standard.

Ngày 15/5, CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện tại khu phố cổ Nam La Cổ Hạng ở Bắc Kinh, thưởng thức mì tương đậu, uống trà của Mixue và thử món đậu chua Bắc Kinh nổi tiếng.

Theo QQ, nhiều người dân đã đăng video ghi lại cảnh ông Jensen Huang mặc chiếc áo khoác da đen quen thuộc, vừa đi dạo vừa thưởng thức đồ ăn đường phố và chụp ảnh cùng du khách. Trong một đoạn video trên mạng xã hội, CEO Nvidia đứng ngay trước quán, cầm bát mì tương đậu và ăn đầy thích thú giữa đám đông hiếu kỳ.

Nhân viên quán cho biết ông Jensen Huang thực sự đã ghé ăn vào trưa cùng ngày. Nhận ra vị tỷ phú công nghệ, quán đã mời ông một bát mì tương đen thịt heo đen đặc trưng, giá 38 nhân dân tệ. "Ông ấy khen món này rất ngon", nhân viên kể lại.

Do quán quá đông khách và không còn chỗ ngồi, Jensen Huang đứng ăn ngay trước cửa hàng. Hình ảnh CEO Nvidia mặc áo da giữa thời tiết gần 30 độ C, vừa ăn mì bình dân vừa trò chuyện với người qua đường khiến nhiều cư dân mạng thích thú.

CEO Nvidia Jensen Huang uống Mixue, chụp ảnh cùng người dân địa phương ở phố cổ Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/5. Ảnh: QQ.

Sau khi ăn mì, ông Jensen Huang tiếp tục ghé cửa hàng Mixue ở Nam La Cổ Hạng, gọi 2 cốc trà đào bốn mùa, giá 8 nhân dân tệ mỗi cốc. Nhân viên cửa hàng cho biết đoàn đi cùng đề nghị phiên bản ít đường, sau đó được tư vấn chuyển sang mức "nửa đường" để hương vị ngon hơn.

"Ông ấy cầm đồ uống rồi thử ngay vài ngụm tại chỗ, sau đó giơ ngón tay cái với chúng tôi rất tự nhiên. Nhìn là biết ông ấy thực sự thích", quản lý cửa hàng Mixue kể lại. Theo người này, trà đào bốn mùa là một trong những hương vị kinh điển của thương hiệu. Ông cũng bất ngờ khi vị tỷ phú chọn đúng món được nhiều khách yêu thích.

Ngoài mì tương đậu và trà đào, CEO Nvidia còn thử món đậu chua Bắc Kinh, thức uống truyền thống nổi tiếng vì hương vị đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi uống một ngụm lớn, ông lập tức nhăn mặt rồi bật hỏi: "Đây là món gì vậy?". Biểu cảm của ông nhanh chóng trở thành "meme" (hình chế hài hước) trên mạng xã hội Trung Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang (bên phải) và CEO Apple Tim Cook đến dự cuộc gặp giữa Thủ tướng Trung Quốc và các đại diện doanh nghiệp Mỹ, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Business Insider nhận định việc khám phá ẩm thực đường phố gần như đã trở thành "thương hiệu" của ông Jensen Huang trong các chuyến công tác quốc tế. Nhiều năm qua, CEO Nvidia thường xuyên xuất hiện tại các khu chợ và quán ăn địa phương ở Hàn Quốc, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Hà Nội (Việt Nam) hay nhiều thành phố châu Á khác. Hình ảnh ông ngồi ăn uống giản dị giữa phố thường nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Trung Quốc, Jensen Huang có mặt tại Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó một ngày, ông cùng Tim Cook và Elon Musk xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Jensen Huang sinh năm 1962 tại Đài Loan (Trung Quốc), quê gốc ở Chiết Giang. Ông sang Mỹ từ nhỏ và thành lập tập đoàn Nvidia năm 1993. Hiện Nvidia là công ty chip AI có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới với khoảng 5.710 tỷ USD . Jensen Huang sở hữu khoảng 3,5% cổ phần Nvidia, với tài sản cá nhân gần 200 tỷ USD .

