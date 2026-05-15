Đến lượt chiếc áo gile của con trai Elon Musk 'bùng nổ' MXH Trung Quốc

Sau chiếc túi đầu hổ gây sốt, mẫu áo gile "tân Trung Hoa" mà con trai 6 tuổi của tỷ phú Elon Musk mặc tại Đại lễ đường Nhân dân tiếp tục "bùng nổ" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Tỷ phú Elon Musk đưa con trai X Æ A-Xii tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14/5. Ảnh: New York Times.

Ngày 14/5, tỷ phú Elon Musk đưa con trai 6 tuổi X Æ A-Xii tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự kiện còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ như CEO Apple Tim Cook và CEO Nvidia Jensen Huang.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào bộ trang phục của con trai Elon Musk, theo China Insider. Xuất hiện bên cạnh cha, X Æ A-Xii mặc áo gile "tân Trung Hoa" màu xanh xám nhạt bằng lụa tơ tằm, kết hợp túi đeo chéo hình đầu hổ. Bộ trang phục nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Sina, chiếc áo gile là sản phẩm của một thương hiệu thời trang nội địa chuyên thiết kế trang phục phong cách Trung Hoa hiện đại. Phiên bản trẻ em có giá 980 nhân dân tệ (3,8 triệu đồng), trong khi mẫu dành cho người lớn được bán với giá 1.880 nhân dân tệ (7,3 triệu đồng).

Chiếc áo gile con trai Elon Musk mặc gây "bùng nổ" mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Đại diện thương hiệu cho biết không ngờ sản phẩm lại được chú ý rộng rãi sau khi xuất hiện tại sự kiện. "Việc xây dựng thương hiệu suốt 6 năm qua khiến chúng tôi rất tự hào ở thời khắc này. Chúng tôi tin rằng những gì mang bản sắc dân tộc cũng có thể trở thành của thế giới", đại diện hãng nói, cảm ơn Elon Musk đã lựa chọn họa tiết "Hạnh lâm xuân yến", một hoa văn truyền thống Trung Quốc.

Theo giới thiệu từ thương hiệu, mẫu áo được làm từ 100% lụa tơ tằm. Phiên bản gia đình hiện được bán trên nền tảng chính thức với giá khoảng 970 nhân dân tệ và có thể đặt may riêng trong 15-20 ngày làm việc.

Trong khi đó, chiếc túi đầu hổ mà con trai Elon Musk mang theo cũng thu hút sự chú ý không kém. Theo Jimu News, đây là sản phẩm của một công ty sáng tạo văn hóa tại Quảng Tây.

Đại diện thương hiệu cho biết chiếc túi được các nghệ nhân dân tộc thiểu số may hoàn toàn thủ công, mỗi sản phẩm mất khoảng một tuần để hoàn thiện. Thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa đầu hổ truyền thống ở miền Tây Bắc Trung Quốc.

Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, lượng truy cập và đơn đặt hàng tăng mạnh. Đại diện công ty cho biết doanh số cửa hàng trong ngày tăng hơn 10 lần, lượng hàng tồn chỉ còn hơn 100 sản phẩm và doanh nghiệp đang gấp rút sản xuất thêm.

Chiếc túi hiện có giá niêm yết 398 nhân dân tệ, giảm còn 338 nhân dân tệ trên các nền tảng trực tuyến. Một số gian hàng cũng cập nhật hình ảnh Elon Musk và con trai vào phần giới thiệu sản phẩm để thu hút người mua.

Chiếc túi hổ mà con trai Elon Musk đeo (bên trái) "cháy hàng" tại Trung Quốc. Ảnh: Sina.

X Æ A-Xii sinh năm 2020, là con trai của tỷ phú Musk và nghệ sĩ người Canada Grimes. Cậu bé thường xuyên được bố đưa tới các sự kiện quan trọng của chính phủ Mỹ như lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 1/2025. Ông Musk cuối ngày 14/5 giải thích lý do đưa con trai đi cùng trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là "để cậu bé học tiếng Trung".

Elon Musk là một trong 17 doanh nhân được ông Donald Trump mời tham gia chuyến thăm Trung Quốc, nơi hai nhà lãnh đạo thảo luận về thương mại, trí tuệ nhân tạo, kiểm soát xuất khẩu.

Trong chuyến đi, vị tỷ phú cũng thể hiện thái độ cởi mở khi liên tục ghi hình các kiến trúc lịch sử và giao lưu cùng các doanh nhân bản địa. Hình ảnh ông chụp ảnh lưu niệm cùng CEO Xiaomi Lôi Quân, đối thủ trong ngành xe điện cũng gây chú ý.

