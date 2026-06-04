Tạm dừng tàu du lịch liên vận Việt Nam - Trung Quốc do mưa lớn

Mưa lớn tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khiến ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu liên vận quốc tế MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm (Hà Nội) ngày 4/6.

Nhân viên đường sắt Trung Quốc làm nhiệm vụ bên ngoài đoàn tàu liên vận quốc tế Nam Ninh - Hà Nội tại ga Nam Ninh, Quảng Tây, ngày 25/5/2025. Ảnh: Xinhua.

Ngày 4/6, ngành đường sắt thông báo tạm ngừng chạy tàu liên vận quốc tế MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đi Trung Quốc do ảnh hưởng của mưa lớn tại tỉnh Quảng Tây. Theo thông báo, hành khách đã mua vé đi tàu MR1 trong ngày 4/6 có thể làm thủ tục hoàn vé tại các nhà ga trong vòng 30 ngày và không phải trả phí.

Trong khi đó, theo Reuters, Trung Quốc chính thức bước vào mùa lũ năm nay với nhiều khu vực phía Nam được dự báo hứng lượng mưa cao hơn trung bình trong tháng 6. Từ đêm 2/6 đến ngày 4/6, các tỉnh Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và Phúc Kiến xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Nhiều khu vực được dự báo có lượng mưa tích lũy từ 100-150 mm, một số nơi vượt 200 mm.

Các chuyên gia khí tượng cho rằng hiện tượng El Nino đang phát triển nhanh trong mùa xuân và mùa hè năm nay có thể làm gia tăng lượng mưa tại khu vực phía Nam sông Dương Tử, qua đó làm tăng nguy cơ lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc trong thời gian tới. Cục Khí tượng Trung Quốc đã chính thức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với thiên tai khí tượng do dông lốc và mưa lớn.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực miền núi và những nơi có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết được cập nhật tại địa phương.

Toàn cảnh và bên trong đoàn tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: Xinhua, Sinh China.

Từng trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết từ khi vận hành trở lại vào tháng 5/2025, tuyến tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc MR1/MR2 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực.

Tính đến tháng 4, tuyến đã phục vụ gần 28.000 lượt khách, riêng hơn 3 tháng đầu năm đạt trên 13.000 lượt. Cơ cấu hành khách cho thấy khách Trung Quốc chiếm 78,1%, khách Việt Nam 15,2% và các quốc tịch khác 6,7%. Điều này phản ánh nhu cầu đi lại 2 chiều tăng, song thị trường khách Việt vẫn còn dư địa phát triển.

Tàu MR1 khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 vào thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu MR2 rời Nam Ninh lúc 18h05 vào thứ Năm và Chủ nhật, về ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

Ngoài hành trình Gia Lâm - Nam Ninh, từ ngày 27/5/2025, ngành đường sắt hai nước tiếp tục triển khai tuyến tàu thẳng Hà Nội - Bắc Kinh, với giá vé khoảng 9,4 triệu đồng mỗi lượt. Hiện nay, vé tàu liên vận quốc tế được bán trực tiếp tại tất cả nhà ga trên khắp cả nước hoặc bán online (trực tuyến) trên website của VNR.