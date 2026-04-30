Khách Việt kể lần đầu đi tàu hỏa du lịch Trung Quốc cận lễ 30/4

Lần đầu đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc, du khách Việt chia sẻ hành trình xuyên đêm, quá trình làm thủ tục qua biên giới và những trải nghiệm khác biệt suốt 12 tiếng.

Điều khác biệt khi đi tàu du lịch Việt Nam - Trung Quốc Du khách Nguyễn Sinh du lịch Trung Quốc tự túc, lần đầu trải nghiệm tàu liên vận Gia Lâm (Hà Nội) - Nam Ninh (Trung Quốc).

20h ngày 21/4, Nguyễn Sinh có mặt tại ga Gia Lâm (Hà Nội), mua vé một chiều tuyến Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) với giá 1.079.000 đồng. Để mua vé, hành khách cần xuất trình hộ chiếu và visa du lịch Trung Quốc.

"Tôi đã đi Trung Quốc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm tàu hỏa. Tôi thấy nhiều người quan tâm hình thức di chuyển này, nhưng chưa được các doanh nghiệp du lịch chú trọng", anh nói với Tri Thức - Znews.

Sau khi lên tàu, anh được phát thẻ nhận phòng trong khoang 4 giường. Không gian được đánh giá riêng tư, thoải mái, đệm dày đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi trong hành trình kéo dài khoảng 12 tiếng. Trên tàu có khu vực bồn rửa và nhà vệ sinh sạch sẽ.

Đi tàu 12 tiếng

Tàu khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20, đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) khoảng 1h ngày 22/4 để làm thủ tục xuất cảnh. Hành khách mang toàn bộ hành lý xuống ga, xếp hàng kiểm tra và đóng dấu hộ chiếu. Sau đó, tàu tiếp tục di chuyển đến ga Bằng Tường (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) lúc 4h để làm thủ tục nhập cảnh.

Sinh cho biết nhân viên hải quan Trung Quốc kiểm tra chặt các mặt hàng mang theo, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, rau củ và hạt giống. Để quá trình nhập cảnh diễn ra thuận lợi, nhất là vào rạng sáng dễ gây cảm giác mệt mỏi, anh khuyên du khách chuẩn bị sẵn tờ khai hoặc khai báo trước thông tin trên ứng dụng.

Du khách Việt chọn đi tàu hỏa 12 tiếng từ Hà Nội đi Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: Sinh China.

Sau khoảng 12 tiếng di chuyển, tàu đến ga Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc). Du khách Việt đánh giá tàu hỏa có ưu điểm về tính ổn định và đúng giờ so với các phương tiện khác.

"Thời gian di chuyển lâu hơn ôtô, nhưng lịch trình rõ ràng, đi ban đêm nên không ảnh hưởng nhiều đến ban ngày. Hành trình thoải mái, ngắm cảnh đa dạng và khá thú vị", Sinh nói.

Sau khi đăng video chia sẻ hành trình, anh nhận được hơn 100 tin nhắn hỏi thông tin, cùng nhiều bình luận về cách đi lại bằng tàu liên vận quốc tế.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết từ khi vận hành trở lại vào tháng 5/2025, tuyến tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc MR1/MR2 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực.

Tàu MR1 khởi hành từ ga Gia Lâm lúc 21h20 vào thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h06 sáng hôm sau. Chiều ngược lại, tàu MR2 rời Nam Ninh lúc 18h05 vào thứ Năm và Chủ nhật, về ga Gia Lâm lúc 5h30 sáng hôm sau.

CƠ CẤU KHÁCH DU LỊCH ĐI TÀU LIÊN VẬN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC TỪ THÁNG 5/2025-THÁNG 4/2026 Nguồn: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Nhãn Khách Việt Nam Khách Trung Quốc Quốc tịch khác

% 15.2 78.1 6.7

Tính đến tháng 4, tuyến đã phục vụ gần 28.000 lượt khách, riêng hơn 3 tháng đầu năm đạt trên 13.000 lượt. Cơ cấu hành khách cho thấy khách Trung Quốc chiếm 78,1%, khách Việt Nam 15,2% và các quốc tịch khác 6,7%. Điều này phản ánh nhu cầu đi lại 2 chiều tăng, song thị trường khách Việt vẫn còn dư địa phát triển.

Doanh nhân Trung Quốc Zong Jianhui đánh giá tàu giường nằm qua đêm là lựa chọn phù hợp khi di chuyển giữa Nam Ninh và Hà Nội. "Tôi rời Nam Ninh buổi tối, ngủ qua biên giới và đến Hà Nội sẵn sàng cho công việc vào hôm sau", ông nói trên Xinhua.

Trưởng tàu Lan Qiushuang, làm việc từ năm 2009, cho biết mỗi chuyến tàu đều có nhân viên sử dụng tiếng Trung, Việt và Anh để hỗ trợ hành khách làm thủ tục và xử lý tình huống. Theo bà, các chuyến tàu liên vận cũng là nơi kết nối hành khách từ nhiều quốc gia, tạo cơ hội giao lưu và chia sẻ trải nghiệm.

Du khách ngắm cảnh từ tàu hỏa liên vận Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Sinh China.

Tương lai

Việt Nam và Trung Quốc tổ chức chạy tàu khách liên vận quốc tế theo Hiệp định Đường sắt biên giới ký năm 1992. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tuyến tàu này được vận hành hàng ngày, sau đó gián đoạn trong nhiều năm.

Tàu khách liên vận được khôi phục từ ngày 25/5/2025 sau 5 năm tạm dừng. Ngoài hành trình Gia Lâm - Nam Ninh, từ ngày 27/5/2025, ngành đường sắt hai nước tiếp tục triển khai tuyến tàu thẳng Hà Nội - Bắc Kinh, với giá vé khoảng 9,4 triệu đồng mỗi lượt.

Tàu xuất phát từ ga Gia Lâm vào 21h20 ngày thứ Ba và thứ Sáu, đến ga Bắc Kinh Tây vào thứ Năm và chủ Nhật hàng tuần. Hành khách có thể mua vé đi tiếp đến nước thứ 3 bằng đường sắt tại các ga liên vận quốc tế trên lãnh thổ Trung Quốc.

Hiện nay, vé tàu liên vận quốc tế được bán trực tiếp tại tất cả nhà ga trên khắp cả nước hoặc bán online (trực tuyến) trên website của VNR.

Đoàn tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc mang số hiệu T8701. Ảnh: Đường sắt Việt Nam.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Nam Ninh mở ra lựa chọn di chuyển mới, thuận tiện cho du khách khám phá các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

Điều này cũng giúp các doanh nghiệp lữ hành đa dạng hóa sản phẩm tour, bổ sung lựa chọn đường sắt bên cạnh đường bộ qua cửa khẩu, thu hút khách yêu thích trải nghiệm di chuyển chậm, ngắm cảnh.

Nam Ninh, với vai trò trung tâm trung chuyển, cho phép du khách dễ dàng kết nối bằng tàu cao tốc nội địa Trung Quốc đến các điểm đến như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu tạo cơ hội phát triển các tour du lịch đa dạng.

Đối với Nguyễn Sinh, sau khi đến ga Nam Ninh, anh tiếp tục mua vé tàu cao tốc đi Quảng Châu. Hệ thống tàu cao tốc Trung Quốc có tốc độ 250-350 km/h, cho phép di chuyển từ Nam Ninh đến ga Quảng Châu Nam trong khoảng 3,5 tiếng. Các chuyến tàu trên tuyến này hoạt động với tần suất dày, trung bình 15-20 phút có một chuyến.

Nhân viên tàu liên vận kiểm tra đường ray, buồng phòng trước khi đón khách. Ảnh: Xinhua.

Hành trình tàu liên vận quốc tế được đánh giá hấp dẫn cả du khách Việt đi tour hoặc tự túc, đặc biệt là những người lần đầu xuất ngoại. Giá vé một triệu đồng Hà Nội - Nam Ninh tương đối hợp lý, nhưng thời gian di chuyển 12 tiếng vẫn là thách thức nếu so với thời gian và giá vé của các hãng hàng không giá rẻ.

Trong khi đó, mức giá hơn 9 triệu đồng cho tuyến Hà Nội - Bắc Kinh "không thể cạnh tranh với các sản phẩm đường bay" bởi tour trọn gói Bắc Kinh 5 ngày 4 đêm có giá khoảng 14 triệu đồng.

Dù vậy, ngoài phục vụ du lịch, tuyến đường sắt xuyên biên giới còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa 2 nước, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu vốn đang tăng trưởng mạnh.

"Trong thời gian tới, ngành đường sắt sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới biến tuyến tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc thành hành lang giao lưu phục vụ du lịch, giáo dục và kinh doanh", đại diện VNR nhận định.

Đoàn tàu mang số hiệu T8701 rời Nam Ninh (Trung Quốc) lúc 18h05 ngày 25/5/2025, hướng đến Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: Đường sắt Việt Nam.