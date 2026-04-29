Ban quản lý núi Bà Đen cảnh báo leo núi vào mùa mưa

Bước vào mùa mưa, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen yêu cầu du khách đăng ký thông tin, tuân thủ khung giờ leo núi và các quy định an toàn nhằm hạn chế rủi ro.

Khung cảnh mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen ngày 27/2. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Ngày 29/4, Ban quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) khuyến cáo du khách đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động leo núi trong mùa mưa. Theo đơn vị, khu vực đã bắt đầu bước vào giai đoạn thời tiết bất lợi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong quá trình di chuyển.

Để hành trình chinh phục đỉnh núi diễn ra an toàn, đặc biệt trên tuyến Cột Điện, du khách bắt buộc đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ (chốt Sơ Ri) trước khi xuất phát. Người tham gia cần tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường.

BQL quy định thời gian leo núi từ 6h-11h, không khởi hành sau 11h nhằm tránh nguy cơ không kịp xuống núi trước khi trời tối. Du khách bị cấm sử dụng lửa dưới mọi hình thức và không được cắm trại qua đêm trong rừng.

Trẻ em dưới 12 tuổi và người có tiền sử bệnh tim mạch không được tham gia leo núi. Người tham gia cần đảm bảo sức khỏe, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ và chủ động đánh giá điều kiện thực tế. Trong trường hợp đường trơn trượt, du khách nên dừng hành trình hoặc tìm hướng xuống an toàn.

BQL khuyến cáo không leo núi khi thời tiết xấu như mưa, bão, sấm sét hoặc gió mạnh. Khi xảy ra sự cố, du khách cần liên hệ ngay với lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Nhóm du khách (áo trắng) tự ý đổi lộ trình dẫn đến lạc đường, được Đội Cứu nạn cứu hộ núi Bà Đen đưa xuống núi an toàn, ngày 23/1. Ảnh: BQL Khu du lịch núi Bà Đen.

Từ đầu năm, đơn vị liên tục ghi nhận các trường hợp du khách tự ý thay đổi lộ trình, dẫn đến lạc đường hoặc tai nạn khi leo núi. Một số nhóm phượt đã gặp sự cố khi đi vào các cung đường nguy hiểm. BQL yêu cầu du khách không di chuyển vào các lối mòn tự phát, chỉ đi theo tuyến cột điện đã đăng ký, nơi có lực lượng tuần tra, kiểm soát.

BQL cũng cảnh báo nguy cơ cháy nổ do hành vi hút thuốc, đốt lửa trong mùa khô. Từ ngày 24/4, đơn vị đã lắp đặt barie kiểm soát người và phương tiện tại khu rừng Văn hóa - Lịch sử núi Bà Đen, khu vực đầu dốc đường vào Ma Thiên Lãnh.

Năm ngoái, núi Bà Đen từng tạm dừng đón khách hơn 2 tháng do thời tiết diễn biến thất thường và ảnh hưởng của mưa bão. Từ ngày 1/10/2025, toàn bộ hoạt động leo núi và dã ngoại bị dừng nhằm đảm bảo an toàn, trong bối cảnh khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn và đường trơn trượt.

Biển mây phủ kín tượng Phật Bà bằng đồng cao 72 m trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Nguyễn Hải Triều.

Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4), khu du lịch đón hơn 100.000 lượt khách. Hệ thống cáp treo hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu tham quan, chiêm bái. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đến núi Bà Đen sẽ tiếp tục tăng cao.

Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm chủ yếu tại phường Bình Minh (Tây Ninh), được xem là ngọn núi cao nhất Nam Bộ và được mệnh danh là "Đệ nhất thiên sơn". Theo sử liệu thế kỷ XIX, nơi đây từng được coi là núi thiêng trấn thành Gia Định.