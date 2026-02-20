Cảnh ngoạn mục dưới chân núi Bà Đen mùng 4 Tết

Chiều muộn ngày 20/2, nhiều gia đình đã trải bạt, dựng lều, quây quần ăn uống và trò chuyện, chờ đón các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Khung cảnh đông vui khiến khu vực chân núi như một “festival camping” khổng lồ giữa thiên nhiên. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Hội Xuân núi Bà Đen từ lâu đã trở thành sự kiện văn hóa tín ngưỡng lớn nhất của tỉnh Tây Ninh , thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Lễ hội kéo dài từ mùng 4 đến 16 tháng Giêng âm lịch, diễn ra tại Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Từ 4h ngày 20/2, khu vực núi Bà Đen được phân luồng một chiều, nhiều tuyến đường như TL784, DT785 và các trục dẫn vào Điện Bà Linh Sơn Thánh Mẫu được tổ chức hướng đi riêng nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn cho dòng người đổ về dự lễ khai hội. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Trong tiết trời đầu năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ C, dòng người hành hương và du khách tham quan càng thêm hào hứng, tạo nên bức tranh lễ hội rộn ràng sắc màu. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Nhiều người trải bạt ngồi ngay dưới chân núi để tận hưởng nguồn năng lượng an lành, linh thiêng và cầu mong một năm mới bình an. Ánh đèn, tiếng nhạc và những bữa ăn dã ngoại kéo dài đến khuya khiến không gian nơi đây vừa mang nét tín ngưỡng truyền thống vừa pha trộn hơi thở của một lễ hội hiện đại. Ảnh: Trương Anh Tuấn.

Không chỉ là lễ hội văn hóa đặc sắc, Hội Xuân núi Bà Đen còn góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương, trở thành nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Trong dòng người tấp nập đầu năm, hình ảnh những tấm bạt trải dài, ánh đèn rực rỡ và tiếng cười rộn rã dưới chân núi đã tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc, mở đầu mùa xuân bằng những trải nghiệm đáng nhớ. Ảnh: Tây Ninh Tôi.

