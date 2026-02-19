Đông kín người đổ về núi Bà Đen

|
Những ngày đầu năm mới, từ sáng sớm, dòng người đã nối dài tại ga cáp treo lên núi Bà Đen (Tây Ninh). Không khí du xuân nhộn nhịp bao trùm "nóc nhà Nam Bộ", khi hàng nghìn du khách tìm đến hành hương, vãn cảnh và đặc biệt là check-in giữa vườn hoa tulip đang vào độ rực rỡ nhất.
Từ 7h sáng, khu vực quảng trường và các điểm tham quan trên đỉnh núi đã đông người. Các cabin cáp treo liên tục vận hành hết công suất. Dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ, du khách ngoại tỉnh… đổ về mỗi lúc một đông.
Giữa không gian núi thiêng cao hơn 900 m, những luống tulip đỏ, vàng, tím, cam trải rộng tạo thành "biển hoa" nổi bật giữa nền trời xuân trong xanh. Đây là điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình và bạn trẻ.
Hoa tulip khoe sắc trên độ cao gần 1.000 m.
Du khách diện áo dài, tranh thủ từng khoảnh khắc để lưu lại hình ảnh đầu năm.
Áo dài thướt tha giữa "biển hoa". Hàng nghìn khóm hoa xếp thành từng luống, sắc đỏ thắm, vàng óng, tím mộng mơ và cam rực rỡ đan xen tạo thành một "tấm thảm" nhiều tầng màu sắc.
Du khách chụp ảnh cho nhau, lưu lại khoảnh khắc rực rỡ đầu năm mới.
"Tôi tranh thủ đi từ sớm mà vẫn đông bất ngờ. Nhưng lên đến nơi, thấy hoa nở đẹp thế này thì xứng đáng", chị Minh Anh (quê Tây Ninh) chia sẻ.
Tulip là loài hoa đặc trưng của châu Âu, gắn với hình ảnh đất nước Hà Lan xa xôi. Giữa cái nắng phương Nam, hoa vẫn nở đều, sắc nét khiến nhiều du khách không khỏi bất ngờ.
"Tôi cứ tưởng tulip chỉ thấy trên tivi, ai ngờ lên đây lại được đứng giữa cả một vườn hoa như thế này", chị Huế (đến từ TP.HCM) nói.
Cánh hoa tulip dày, mịn, khum nhẹ như chén ngọc, nổi bật giữa nền trời xanh trong và gió lồng lộng. Theo ban quản lý, lễ hội hoa tulip diễn ra từ ngày 16/2 đến ngày 20/3.
Không chỉ có tulip rực rỡ, đỉnh núi Bà Đen những ngày đầu năm còn như một khu vườn xuân thu nhỏ với nhiều loài hoa khoe sắc. Đặc biệt là nàng tiên sen được kết từ hàng nghìn bông hoa nhỏ đang trở thành biểu tượng mới để check-in trên núi Bà Đen.
Giữa sắc xanh thiên nhiên và bầu trời trong vắt, nàng tiên sen nhẹ nhàng tỏa sáng như một biểu tượng của sự thanh cao và an yên.
Sự kết hợp nhiều loài hoa tạo nên không gian đa sắc khiến du khách có cảm giác như đang lạc giữa một lễ hội hoa giữa lưng chừng trời. Nhiều người chia sẻ, họ bất ngờ vì giữa miền nắng gió Tây Ninh lại có thể bắt gặp một "bức tranh xuân" phong phú đến vậy.
Để có một không gian hoa rực rỡ giữa đỉnh núi Bà Đen trong những ngày cao điểm du xuân là cả quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tuần trước đó.
Từ sáng sớm, khi dòng khách còn chưa đông, đội ngũ nhân công đã có mặt tại vườn hoa. Người tỉa lá úa, người chỉnh lại từng khóm hoa bị nghiêng sau một đêm gió mạnh. Có người cẩn thận dùng bình tưới cầm tay bổ sung nước cho từng luống tulip, tránh làm dập cánh hoa.
Từ trên cao, đỉnh núi Bà Đen ken kín khách du xuân. Dòng người nối dài giữa các lối đi tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới.
