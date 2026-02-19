Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Đông kín người đổ về núi Bà Đen

  • Thứ năm, 19/2/2026 13:10 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Hàng nghìn du khách đổ về núi Bà Đen du xuân đầu năm, trong đó vườn hoa tulip rực rỡ sắc màu trở thành điểm nhấn thu hút đông người check-in.

nui Ba Den anh 1

Những ngày đầu năm mới, từ sáng sớm, dòng người đã nối dài tại ga cáp treo lên núi Bà Đen (Tây Ninh). Không khí du xuân nhộn nhịp bao trùm "nóc nhà Nam Bộ", khi hàng nghìn du khách tìm đến hành hương, vãn cảnh và đặc biệt là check-in giữa vườn hoa tulip đang vào độ rực rỡ nhất.

nui Ba Den anh 2

Từ 7h sáng, khu vực quảng trường và các điểm tham quan trên đỉnh núi đã đông người. Các cabin cáp treo liên tục vận hành hết công suất. Dòng khách gia đình, nhóm bạn trẻ, du khách ngoại tỉnh… đổ về mỗi lúc một đông.

nui Ba Den anh 3

Giữa không gian núi thiêng cao hơn 900 m, những luống tulip đỏ, vàng, tím, cam trải rộng tạo thành "biển hoa" nổi bật giữa nền trời xuân trong xanh. Đây là điểm check-in thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các gia đình và bạn trẻ.

nui Ba Den anh 4nui Ba Den anh 5

Hoa tulip khoe sắc trên độ cao gần 1.000 m.

nui Ba Den anh 6

Du khách diện áo dài, tranh thủ từng khoảnh khắc để lưu lại hình ảnh đầu năm.

nui Ba Den anh 7

Áo dài thướt tha giữa "biển hoa". Hàng nghìn khóm hoa xếp thành từng luống, sắc đỏ thắm, vàng óng, tím mộng mơ và cam rực rỡ đan xen tạo thành một "tấm thảm" nhiều tầng màu sắc.

nui Ba Den anh 8

Du khách chụp ảnh cho nhau, lưu lại khoảnh khắc rực rỡ đầu năm mới.

nui Ba Den anh 9

"Tôi tranh thủ đi từ sớm mà vẫn đông bất ngờ. Nhưng lên đến nơi, thấy hoa nở đẹp thế này thì xứng đáng", chị Minh Anh (quê Tây Ninh) chia sẻ.

nui Ba Den anh 10

Tulip là loài hoa đặc trưng của châu Âu, gắn với hình ảnh đất nước Hà Lan xa xôi. Giữa cái nắng phương Nam, hoa vẫn nở đều, sắc nét khiến nhiều du khách không khỏi bất ngờ.

nui Ba Den anh 11

"Tôi cứ tưởng tulip chỉ thấy trên tivi, ai ngờ lên đây lại được đứng giữa cả một vườn hoa như thế này", chị Huế (đến từ TP.HCM) nói.
nui Ba Den anh 12nui Ba Den anh 13

Cánh hoa tulip dày, mịn, khum nhẹ như chén ngọc, nổi bật giữa nền trời xanh trong và gió lồng lộng. Theo ban quản lý, lễ hội hoa tulip diễn ra từ ngày 16/2 đến ngày 20/3.

nui Ba Den anh 14nui Ba Den anh 15

Không chỉ có tulip rực rỡ, đỉnh núi Bà Đen những ngày đầu năm còn như một khu vườn xuân thu nhỏ với nhiều loài hoa khoe sắc. Đặc biệt là nàng tiên sen được kết từ hàng nghìn bông hoa nhỏ đang trở thành biểu tượng mới để check-in trên núi Bà Đen.

nui Ba Den anh 16

nui Ba Den anh 17

Giữa sắc xanh thiên nhiên và bầu trời trong vắt, nàng tiên sen nhẹ nhàng tỏa sáng như một biểu tượng của sự thanh cao và an yên.

nui Ba Den anh 18

Sự kết hợp nhiều loài hoa tạo nên không gian đa sắc khiến du khách có cảm giác như đang lạc giữa một lễ hội hoa giữa lưng chừng trời. Nhiều người chia sẻ, họ bất ngờ vì giữa miền nắng gió Tây Ninh lại có thể bắt gặp một "bức tranh xuân" phong phú đến vậy.

nui Ba Den anh 19

Để có một không gian hoa rực rỡ giữa đỉnh núi Bà Đen trong những ngày cao điểm du xuân là cả quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều tuần trước đó.

nui Ba Den anh 20nui Ba Den anh 21

Từ sáng sớm, khi dòng khách còn chưa đông, đội ngũ nhân công đã có mặt tại vườn hoa. Người tỉa lá úa, người chỉnh lại từng khóm hoa bị nghiêng sau một đêm gió mạnh. Có người cẩn thận dùng bình tưới cầm tay bổ sung nước cho từng luống tulip, tránh làm dập cánh hoa.

nui Ba Den anh 22

Từ trên cao, đỉnh núi Bà Đen ken kín khách du xuân. Dòng người nối dài giữa các lối đi tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới.

Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn

Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.

Khách Trung Quốc, Ấn Độ dần thay thế người Mỹ ở châu Âu

Lượng khách Mỹ đến châu Âu bắt đầu chững lại sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, trong khi du khách Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như động lực tăng trưởng mới của thị trường.

25:1481 hôm qua

Một hòn đảo Việt Nam vào top lãng mạn nhất châu Á

Vịnh Ninh Vân (Khánh Hòa) được Time Out xếp vào top hòn đảo lãng mạn nhất châu Á, gây ấn tượng với vẻ đẹp biệt lập, sang trọng tinh tế và trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

27:1602 hôm qua

2 phien ban duong hoa Nguyen Hue truoc gio khai mac hinh anh

2 phiên bản đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc

15:37 15/2/2026 15:37 15/2/2026

0

Ngày 15/2 (28 Tết), các hạng mục chính của đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện, sẵn sàng cho thời khắc khai mạc. Hai phiên bản ngày - đêm của đường hoa hứa hẹn thu hút người dân đến tham quan.

Diem check-in hoa dao 'hot' bac nhat Ha Noi hinh anh

Điểm check-in hoa đào 'hot' bậc nhất Hà Nội

16:03 15/2/2026 16:03 15/2/2026

0

Không gian hoa xuân tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), với điểm nhấn là 300 gốc đào cổ và đào quý được tuyển chọn từ nhiều địa phương, gây ấn tượng mạnh với du khách.

https://vtcnews.vn/dau-nam-len-nui-ba-den-check-in-voi-vuon-hoa-tulip-ruc-sac-ar1003688.html

Thy Huệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

núi Bà Đen Tết Nguyên đán 2026 du lịch Tết hoa tulip Bà Đen Tết Bính Ngọ cáp treo Bà Đen

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý