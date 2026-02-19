Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Khách Trung Quốc, Ấn Độ dần thay thế người Mỹ ở châu Âu

  • Thứ năm, 19/2/2026 08:27 (GMT+7)
  • 08:27 19/2/2026

Lượng khách Mỹ đến châu Âu bắt đầu chững lại sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, trong khi du khách Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh tự sướng ở trung tâm một thành phố châu Âu. Ảnh: Freepik.

Theo khảo sát của Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC), tổng lượng khách quốc tế đến lục địa già năm nay dự báo tăng 6,2%, trong đó du khách Trung Quốc và Ấn Độ được kỳ vọng bù đắp cho đà tăng trưởng chững lại của thị trường khách Mỹ, Reuters đưa tin.

Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy làn sóng bùng nổ du lịch hậu đại dịch của người Mỹ đang bắt đầu hạ nhiệt. Trước đó, đồng USD mạnh cùng nền kinh tế Bắc Mỹ ổn định giúp lượng khách Mỹ đến châu Âu tăng mạnh trong những năm gần đây.

Một nghiên cứu trước đó của ETC cũng cho thấy người Mỹ có xu hướng giảm ý định du lịch châu Âu trong năm 2026 so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về kinh tế và bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn.

Trong khi đó, dòng khách châu Á lại cho thấy tín hiệu tăng trưởng rõ rệt. Lượng khách Trung Quốc tới châu Âu dự kiến tăng 28% so với năm ngoái, còn khách Ấn Độ tăng khoảng 9%. Ngược lại, tổng số du khách đến từ châu Mỹ chỉ được dự báo tăng khiêm tốn ở mức 4,2%.

Chau Au anh 1Chau Au anh 2Chau Au anh 3Chau Au anh 4

Một nhóm du khách Trung Quốc đến thăm 6 quốc gia châu Âu trong 10 ngày. Ảnh: Jeremy Suyker.

Tuy nhiên, bất chấp sự chững lại từ nhóm khách Mỹ truyền thống, thị trường du lịch châu Âu vẫn ghi nhận mức tăng ổn định ở phân khúc khách đường dài và chi tiêu du lịch. Điều này cho thấy du khách lựa chọn châu Âu để du lịch đang tập trung nhiều hơn vào các trải nghiệm chất lượng cao, giúp thị trường duy trì sự ổn định.

Ông Miguel Sanz, người đứng đầu Ủy ban Du lịch châu Âu, nhận định: "Châu Âu tiếp tục là một điểm đến đáng tin cậy, đồng thời đang ở vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng linh hoạt và chú trọng trải nghiệm".

Khảo sát cũng cho thấy tổng chi tiêu du lịch tại châu Âu trong năm 2025 tăng khoảng 9,7%. Xu hướng này phù hợp với báo cáo từ các hãng hàng không lớn như Lufthansa và Air France-KLM, khi lượng đặt chỗ ở hạng vé cao cấp tiếp tục tăng, trong khi nhu cầu đối với ghế phổ thông trên các đường bay xuyên Đại Tây Dương lại giảm.

Châu Âu có diện tích nhỏ thứ hai thế giới nhưng sở hữu nền văn hóa đa dạng, có lịch sử phát triển lâu đời. Tri thức - Znews giới thiệu tới bạn đọc những trang sách về lục địa già.

> Xem thêm: Tủ sách du lịch châu Âu

Khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn Quốc 'đập mặt xây lại' trước Tết

Cận Tết Nguyên đán, du khách Trung Quốc đổ xô sang Hàn Quốc thực hiện các liệu trình da liễu với chi phí cạnh tranh và thiết bị được cho là đáng tin cậy hơn.

10:18 16/2/2026

Chủ tịch Hội đồng châu Âu ăn bún riêu, chả cá tại Hà Nội

Trong chuyến thăm Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thưởng thức nhiều món ăn truyền thống như bún riêu, chả cá, bún chả.

16:42 30/1/2026

Hoàng Linh

Châu Âu Khách Mỹ Khách Trung Khách Ấn Độ Du lịch châu Âu du lịch 2026

    Đọc tiếp

    Sau Trung Quoc, them 1 quoc gia 'ne' Thai Lan hinh anh

    Sau Trung Quốc, thêm 1 quốc gia 'né' Thái Lan

    09:17 16/10/2025 09:17 16/10/2025

    0

    Khuyến cáo “tránh các chuyến đi không cần thiết” tới tỉnh Trat (Thái Lan) của Bộ Ngoại giao Anh kéo theo làn sóng hủy tour từ châu Âu, đe dọa thiệt hại 700 triệu baht mùa cao điểm.

    Khach Tay den Ha Noi dong nhung chi tieu de dat hinh anh

    Khách Tây đến Hà Nội đông nhưng chi tiêu dè dặt

    16:16 18/12/2025 16:16 18/12/2025

    0

    Dù lượng khách quốc tế, đặc biệt từ châu Âu và châu Mỹ tăng mạnh trong năm 2025, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách tại Hà Nội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý