Khách Trung Quốc, Ấn Độ dần thay thế người Mỹ ở châu Âu

Lượng khách Mỹ đến châu Âu bắt đầu chững lại sau giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch, trong khi du khách Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như động lực tăng trưởng mới của thị trường.

Du khách Trung Quốc chụp ảnh tự sướng ở trung tâm một thành phố châu Âu. Ảnh: Freepik.

Theo khảo sát của Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC), tổng lượng khách quốc tế đến lục địa già năm nay dự báo tăng 6,2%, trong đó du khách Trung Quốc và Ấn Độ được kỳ vọng bù đắp cho đà tăng trưởng chững lại của thị trường khách Mỹ, Reuters đưa tin.

Đây được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy làn sóng bùng nổ du lịch hậu đại dịch của người Mỹ đang bắt đầu hạ nhiệt. Trước đó, đồng USD mạnh cùng nền kinh tế Bắc Mỹ ổn định giúp lượng khách Mỹ đến châu Âu tăng mạnh trong những năm gần đây.

Một nghiên cứu trước đó của ETC cũng cho thấy người Mỹ có xu hướng giảm ý định du lịch châu Âu trong năm 2026 so với năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về kinh tế và bối cảnh địa chính trị ngày càng bất ổn.

Trong khi đó, dòng khách châu Á lại cho thấy tín hiệu tăng trưởng rõ rệt. Lượng khách Trung Quốc tới châu Âu dự kiến tăng 28% so với năm ngoái, còn khách Ấn Độ tăng khoảng 9%. Ngược lại, tổng số du khách đến từ châu Mỹ chỉ được dự báo tăng khiêm tốn ở mức 4,2%.

Một nhóm du khách Trung Quốc đến thăm 6 quốc gia châu Âu trong 10 ngày. Ảnh: Jeremy Suyker.

Tuy nhiên, bất chấp sự chững lại từ nhóm khách Mỹ truyền thống, thị trường du lịch châu Âu vẫn ghi nhận mức tăng ổn định ở phân khúc khách đường dài và chi tiêu du lịch. Điều này cho thấy du khách lựa chọn châu Âu để du lịch đang tập trung nhiều hơn vào các trải nghiệm chất lượng cao, giúp thị trường duy trì sự ổn định.

Ông Miguel Sanz, người đứng đầu Ủy ban Du lịch châu Âu, nhận định: "Châu Âu tiếp tục là một điểm đến đáng tin cậy, đồng thời đang ở vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng linh hoạt và chú trọng trải nghiệm".

Khảo sát cũng cho thấy tổng chi tiêu du lịch tại châu Âu trong năm 2025 tăng khoảng 9,7%. Xu hướng này phù hợp với báo cáo từ các hãng hàng không lớn như Lufthansa và Air France-KLM, khi lượng đặt chỗ ở hạng vé cao cấp tiếp tục tăng, trong khi nhu cầu đối với ghế phổ thông trên các đường bay xuyên Đại Tây Dương lại giảm.