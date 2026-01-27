Khách Ấn Độ đang ở đâu tại Việt Nam?

Lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam tăng vọt, Phú Quốc và Đà Nẵng trở thành điểm hút lớn. Trong bối cảnh bùng dịch Nipah tại Ấn Độ, Việt Nam vẫn kiểm soát chặt rủi ro y tế.

Phú Quốc nổi lên như một điểm đến trăng mật của khách Ấn. Ảnh chụp tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, trước năm 2016, lượng khách Ấn đến Việt Nam chỉ quanh mốc 100.000 lượt. Đến năm 2019, con số này tăng lên gần 200.000. Sau đại dịch, nhờ mở rộng các đường bay thẳng và charter, thị trường bứt tốc mạnh: 392.000 lượt năm 2023, 507.000 lượt năm 2024 và 750.000 lượt năm 2025.

Báo cáo của nền tảng MakeMyTrip cho thấy khách Ấn Độ có xu hướng chọn các điểm đến kết hợp giữa đô thị lớn và nghỉ dưỡng biển. Trong đó, Phú Quốc đang nổi lên như một "ngôi sao sáng". Năm 2025, đặc khu này đón khoảng 150.000 lượt khách Ấn Độ, tăng khoảng 328% so với năm trước.

LƯỢNG KHÁCH ẤN ĐỘ ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Covid-19) 2021 2022 2023 2024 2025 Lượt khách Lượt khách 65600 85100 109500 132400 169000 20984 130000 137900 392000 507000 750000

Đầu tháng 12, một đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Ấn Độ với hơn 1.100 khách mời tổ chức tại phía Bắc đảo đã khiến sự chú ý đổ dồn về đây. Ngày 10/12, sân bay Phú Quốc tiếp tục đón 1.400 du khách Ấn Độ trên chuyến bay charter từ New Delhi, mở đầu chuỗi chuyến thuê bao kéo dài đến tháng 1/2026.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên nền tảng du lịch số Agoda trong giai đoạn tháng 9-11 cho thời gian lưu trú tháng 12/2025 - 1/2026, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên đến 186%. Trong nhóm các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc dẫn đầu với mức tăng 47%, tiếp theo là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang (Khánh Hòa).

Cầu Hôn là một trong những điểm thu hút khách Ấn bậc nhất tại Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo tạp chí NDTV Travel, Phú Quốc hấp dẫn nhờ chính sách miễn visa, chi phí hợp lý và không gian yên tĩnh hơn so với nhiều hòn đảo Đông Nam Á. Năm 2025, Phú Quốc còn lọt top 10 điểm trăng mật quốc tế được người Ấn Độ tìm kiếm nhiều nhất trên Agoda, với lượng tìm kiếm tăng gần 700%, xếp thứ 6 toàn cầu.

Nếu Phú Quốc đại diện cho "giấc mơ" nghỉ dưỡng biển, Đà Nẵng lại ghi điểm nhờ sự kết hợp giữa đô thị biển, vui chơi giải trí và trải nghiệm khí hậu độc đáo.

Năm 2024, Đà Nẵng đón hơn 222.000 lượt khách Ấn Độ, chiếm gần 50% tổng lượng khách Ấn đến Việt Nam. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, con số này đã vượt 267.000 lượt, tăng gấp đôi cùng kỳ, đưa Ấn Độ trở thành thị trường quốc tế lớn thứ 3 của thành phố.

Ngoài Phú Quốc và Đà Nẵng, khách Ấn Độ thường kết hợp thêm Hà Nội, TP.HCM, Hạ Long trong hành trình, đặc biệt với các đoàn gia đình và MICE (hội nghị, hội thảo). Xu hướng "combo" biển - đô thị - di sản cũng ghi nhận mức quan tâm tăng ở Nha Trang, TP.HCM trong mùa cao điểm cuối năm.

Máy soi thân nhiệt chuyên dụng tại sân bay Nội Bài để kiểm dịch hành khách quốc tế trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah. Ảnh: NIA.

Trong bối cảnh thị trường khách Ấn Độ tăng trưởng mạnh, Ấn Độ hiện ghi nhận một đợt nghi bùng phát mới của virus Nipah, với 5 trường hợp nghi nhiễm và khoảng 100 người liên quan đã được cách ly.

Một số quốc gia châu Á như Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) đã nâng mức cảnh giác đối với hành khách đến từ bang Tây Bengal, song chưa áp đặt hạn chế đi lại.

Do hiện chưa có vaccine hoặc liệu pháp điều trị đặc hiệu, phòng ngừa và giám sát y tế vẫn là biện pháp chủ đạo. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã tăng cường giám sát y tế với người nhập cảnh nhằm chủ động phòng, chống nguy cơ dịch xâm nhập.

Tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội - đơn vị thường trực công tác kiểm dịch y tế tại sân bay Nội Bài - đang siết chặt sàng lọc y tế với hành khách Ấn Độ ngay tại sân bay Nội Bài, đo thân nhiệt, theo dõi triệu chứng và chuyển ca nghi ngờ đến cơ sở y tế để cách ly theo quy định.