7 triệu người xem khách Việt massage, gội đầu kiểu quay cuồng ở Ấn Độ

Trong chuyến du lịch Ấn Độ, nữ du khách Việt 2 lần thử dịch vụ massage và gội đầu có một không hai, mức giá chỉ 45.000 đồng. Cô miêu tả trải nghiệm này có thể gọi là "võ thuật trị liệu".

Nữ du khách Việt massage đầu tại một tiệm tóc trên vỉa hè Ấn Độ Cô đã ghé qua một tiệm khác để tiếp tục massage đầu. Chủ tiệm khá ngạc nhiên khi thấy người Việt hào hứng với dịch vụ này.

Nữ du khách Lê Thị Phượng (25 tuổi, hay còn gọi là Phượng Đi Đâu) vừa kết thúc chuyến du lịch đến Ấn Độ cuối năm 2025. Trong chuỗi vlog du lịch tại đây, hai video trải nghiệm massage và gội đầu nhận về hơn 7 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn bình luận.

Cô kể rằng mình tình cờ đi ngang một tiệm massage trong lúc dạo phố, thấy vắng khách nên quyết định vào ủng hộ. Khi thấy biển hiệu ghi dịch vụ massage cổ, vai, gáy và gội đầu cho nam lẫn nữ, cô khá háo hức. Chủ tiệm là một người đàn ông.

Chủ tiệm sử dụng rất nhiều dầu bôi lên tóc, sau đó xoa mạnh, đánh tóc rối tung. Phượng miêu tả 10 phút massage có thể khiến cô "nhớ lại kiếp trước mình là ai" bởi hàng loạt thao tác.

"Trong gói massage 45.000 đồng được tặng massage mặt, tay, giãn cơ toàn thân, bẻ khớp cổ và kèm động tác ấn, vỗ đầu, nhưng tay chủ tiệm rất cứng. Tôi vừa đau vừa buồn cười. Không hiểu những kỹ thuật massage gì mà ở Việt Nam chưa từng thấy", cô chia sẻ.

Nữ du khách massage và gội đầu ở tiệm đầu tiên. Ảnh: Phượng Đi Đâu.

Do tóc vương nhiều dầu, nữ du khách phải mua thêm dịch vụ gội đầu. Tuy nhiên, cô ngơ ngác vì không nhìn thấy ghế gội đầu chuyên dụng. Khi chủ tiệm tiến đến dọn dẹp bồn rửa mặt, cô mới vỡ lẽ mình sẽ gội đầu bằng cách cúi đầu vào bồn. Trong lúc đó, chủ tiệm đun nước nóng, pha với nước lạnh và dùng trực tiếp ấm siêu tốc rưới nước lên tóc cô.

"Tôi không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ gội đầu theo cách này. Chủ tiệm chỉ gội trong 5 phút, không có bước xả tóc. Diện tích bồn cũng rất hẹp, chủ tiệm xoa tóc hết công lực làm người tôi ướt từ trên xuống dưới. Về khách sạn phải gội lại mới sạch", cô nói.

Sau khi trải nghiệm massage và gội đầu trong tiệm, Phượng tiếp tục ghé vào massage đầu ở một tiệm cắt tóc trên vỉa hè. Dịch vụ này kéo dài 10 phút, với mức giá 45.000 đồng.

Chủ tiệm bắt đầu massage bằng cách xịt nước ướt tóc, dùng 2 tay xoa liên tục vào đầu và mặt. Thậm chí là vỗ mạnh quanh đầu đến mức phát ra tiếng "bộp, bộp".

"Đầu óc quay cuồng. Sau khi massage, tóc tôi rối bời, đầu vẫn còn ong", cô kể. Dù vậy, Phượng cũng bày tỏ rằng massage và gội đầu sẽ là trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ mỗi khi nhắc đến Ấn Độ.

Tiệm thứ 2 massage lực mạnh hơn so với tiệm đầu tiên. Ảnh: Phượng Đi Đâu.

Không riêng Phượng, nhiều du khách quốc tế đến Ấn Độ cũng cho rằng massage và gội đầu là một thử thách văn hóa thú vị.

Luke Damant (người Australia), YouTuber sở hữu 1,7 triệu người đăng ký, liên tục nhăn mặt khi massage ở vỉa hè Ấn Độ, nhất là khi chủ tiệm vỗ mạnh vào đầu.

"Một trải nghiệm chưa từng thấy, tôi thích nhìn họ làm vì động tác rất lạ, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng quả thật khi massage đến phần mặt, da tôi đỏ vì xoa quá mạnh", anh nói.

Blogger du lịch CC Food Travel (người Malaysia) cũng từng thử dịch vụ này trong chuyến đi đến thành phố Delhi (Ấn Độ). Cô chia sẻ massage giúp giảm đau đầu hiệu quả, nhưng lực tay mạnh đến mức khiến cô tỉnh hẳn.

Một tiệm làm tóc có dịch vụ massage kĩ thuật champi ở ven thành phố Jaipur (Ấn Độ). Ảnh: ASMR Champi.

Trong văn hóa Ấn Độ, xoa bóp đầu là một phần trong truyền thống chăm sóc sức khỏe có lịch sử hơn 2.000 năm, bắt nguồn từ triết lý Ayurveda (y học cổ truyền Ấn Độ). Người dân nước này gọi là champi - một từ tiếng Hindi có nghĩa "xoa bóp đầu".

Theo tờ The Times of India, việc xoa bóp sử dụng dầu thảo mộc hoặc dầu dừa ấm, tập trung vào các động tác day ấn huyệt, vỗ nhẹ, kéo giãn cơ... Tuy nhiên, ở tiệm bình dân tại các thành phố như Mumbai, Delhi hay Jaipur, champi được tặng kèm với động tác xoa trán, xoay cổ khiến người lần đầu trải nghiệm phải bất ngờ.