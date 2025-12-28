Tại sao khách Ấn đổ xô sang Việt Nam?

Việt Nam đang nổi lên như điểm đến “cự ly ngắn” được du khách Ấn Độ ưu tiên, khi lượng khách tăng nhanh và nhiều sản phẩm du lịch mới, nhất là các kỳ nghỉ biển đảo.

Sahil Sood (đến từ thành phố Sri Ganganagar, Ấn Độ) bày tỏ sự hào hứng khi tham quan những điểm đến cổ kính của Hà Nội năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Theo số liệu mới công bố, trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón đạt gần 656.000 lượt khách du lịch từ Ấn Độ, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy đà phục hồi và tăng trưởng rõ rệt của thị trường Ấn Độ, sau khi năm 2023 Việt Nam ghi nhận 392.000 lượt khách và năm 2024 đạt 507.000 lượt.

Báo cáo của MakeMyTrip cũng cho thấy Việt Nam tăng hạng đáng chú ý, từ vị trí thứ 7 lên thứ 4 trong nhóm điểm đến quốc tế được khách Ấn ưu tiên đặt cho mùa cao điểm cuối năm 2025 - đầu 2026. Sự gia tăng nhanh chóng của lượng khách đã thúc đẩy các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ mở rộng sản phẩm tại Việt Nam.

Về điểm đến, nhóm khách Ấn thường chọn các đô thị lớn kết hợp nghỉ dưỡng biển. Dữ liệu/nhận định từ các nguồn trong ngành du lịch cho thấy Phú Quốc và Đà Nẵng đang là hai “ngôi sao” trong lựa chọn của du khách Ấn, nhờ hệ thống resort, sản phẩm trải nghiệm và khả năng thiết kế tour trọn gói.

Đối với nhiều du khách Ấn Độ, Việt Nam thu hút nhờ sở hữu cảnh quan hùng vĩ, ẩm thực đặc trưng. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bên cạnh đó, Hạ Long, TP.HCM, Hà Nội cũng là những điểm đến quen thuộc trong hành trình của khách Ấn, nhất là các đoàn gia đình và nhóm MICE - cưới hỏi.

Một số tổng hợp xu hướng du lịch gần đây cũng ghi nhận mức quan tâm tăng ở các “combo” biển - vui chơi - nghỉ dưỡng như Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM.

Ông Rajesh Magow, đồng sáng lập kiêm CEO MakeMyTrip, nhận định các điểm đến quen thuộc như Việt Nam và Thái Lan đang chứng kiến sự trỗi dậy của những lựa chọn mới, từ đó kích thích nhu cầu du lịch.

Theo ông, việc nới lỏng visa tại nhiều quốc gia, cùng với các yếu tố địa chính trị, đang khiến du khách Ấn Độ điều chỉnh kế hoạch và ưu tiên những điểm đến thuận tiện, an toàn và dễ tiếp cận hơn.

Những vị khách trong đoàn 4.500 người thuộc Sun Pharma (Ấn Độ) đến Hà Nội năm 2024. Ảnh: Việt Linh.

Không chỉ Việt Nam, làn sóng du lịch outbound của người Ấn Độ còn lan rộng sang nhiều quốc gia châu Á và châu Âu. Moscow là điểm đến tăng trưởng nổi bật khi đón 40.800 du khách Ấn Độ trong nửa đầu năm 2025, tăng 40% so với cùng kỳ, nhờ áp dụng visa điện tử cấp trong 4 ngày, không cần thư mời hay xác nhận đặt phòng. Nhờ đó, Ấn Độ đã trở thành thị trường khách lớn thứ hai của thủ đô Nga, chỉ sau Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, nước này đón 233.400 lượt khách Ấn Độ, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết nhu cầu tăng cao đã kéo dài thời gian lưu trú của du khách, đồng thời mở rộng hành trình ra ngoài các điểm quen thuộc như Tokyo, Kyoto và Osaka sang Sapporo.

Hàn Quốc cũng ghi nhận 153.619 lượt khách Ấn Độ trong cùng kỳ, tăng 13%, với sự quan tâm lan rộng từ Seoul sang Busan, Gangneung và Gyeongju.

Ông Rajeev Kale, Chủ tịch kiêm Giám đốc quốc gia phụ trách du lịch nghỉ dưỡng, MICE và visa của Thomas Cook (Ấn Độ), cho biết Việt Nam, Nhật Bản và Sri Lanka đều có kết quả tích cực trong năm nay. Theo ông, việc đồng rupee Ấn Độ tăng giá so với đồng Việt Nam và rupee Sri Lanka đã khiến các điểm đến này trở nên hấp dẫn hơn về chi phí, qua đó phản ánh rõ trong số liệu đặt tour.

Ở khu vực khác, Georgia đón gần 104.000 khách Ấn Độ trong 9 tháng, tăng 19%, trong khi Philippines nổi lên như lựa chọn phổ biến nhờ miễn visa, chi phí phải chăng và sản phẩm du lịch đa dạng. Ngược lại, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận lượng đặt chỗ suy giảm sau những diễn biến địa chính trị gần đây.

Các chuyên gia nhận định, với lợi thế về chính sách thị thực, giá cả cạnh tranh, kết nối hàng không ngày càng mở rộng và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa dạng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Ấn Độ tại châu Á trong giai đoạn 2025-2026.