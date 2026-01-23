Khách Ấn Độ kể 9 ngày du lịch cùng người lạ tại Việt Nam

Lần đầu du lịch cùng người lạ và không lên lịch trình chi tiết, nữ du khách Ấn Độ có 9 ngày đáng nhớ tại Việt Nam, mỗi điểm đều là những trải nghiệm vượt kỳ vọng.

Dipti Goyal ngồi thuyền tham quan Ninh Bình.

Dipti Goyal đến Việt Nam vào tháng 10/2025 trong một chuyến đi gần như không chuẩn bị trước lịch trình. Quyết định tham gia một chuyến du lịch nhóm do bạn tổ chức đã đưa nữ travel blogger người Ấn Độ bước vào trải nghiệm hoàn toàn mới: lần đầu khám phá một quốc gia cùng những người chưa từng quen biết. Không có kỳ vọng cụ thể, không đặt mục tiêu check-in, hành trình mở ra theo cách tự nhiên nhất.

Điểm dừng chân đầu tiên của Dipti Goyal là Hà Nội. Sau chuyến bay dài từ Delhi, cô cùng các thành viên trong đoàn nhanh chóng làm quen qua bữa ăn đầu tiên tại một nhà hàng nhỏ gần khách sạn. Từ những câu chuyện cá nhân, phong cách du lịch đến lý do chọn Việt Nam, không khí của chuyến đi dần được định hình, cảm giác e dè nhanh chóng nhường chỗ cho sự cởi mở.

Việc khám phá Hà Nội diễn ra chậm rãi với Hồ Tây, chùa Trấn Quốc, Văn Miếu và những quán cà phê địa phương. Theo chia sẻ của Dipti, thành phố mang đến cảm giác tĩnh tại hiếm thấy giữa một đô thị đông đúc, đặc biệt vào những buổi chiều nhiều gió.

Dipti Goyal lần đầu khám phá một quốc gia cùng những người chưa từng quen biết.

Ngày tiếp theo, cô cùng đoàn di chuyển đến vịnh Hạ Long. Với Dipti, trải nghiệm du thuyền giữa các đảo đá vôi không chỉ là cảnh quan, mà còn là cảm giác hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc. Khi hoàng hôn buông xuống, các thành viên trong đoàn gần như không còn bận tâm đến máy ảnh. Sự im lặng để tận hưởng cảnh đẹp trên boong tàu trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất của chuyến đi.

Từ Hạ Long trở lại Hà Nội, nữ du khách ghé thăm phố cà phê đường tàu và khu phố cổ. Những khoảnh khắc đời thường, tiếng cười vang lên giữa các con phố nhỏ và sự thân thiện của người dân địa phương khiến Dipti nhận ra niềm vui tập thể giản dị - điều cô ít khi bắt gặp trong cuộc sống thường nhật ở Ấn Độ.

Nữ du khách đã có trải nghiệm tuyệt vời ở Hạ Long và Hà Nội.

Ngày tiếp theo nữ du khách đến Ninh Bình. Tại Tràng An, Dipti trải nghiệm chuyến đò xuyên qua các hang động đá vôi cùng người chèo thuyền địa phương. Ba giờ trôi qua giữa không gian tĩnh lặng, nơi tiếng nước và ánh sáng tự nhiên dẫn dắt cảm xúc, giúp cô cảm nhận rõ hơn sức mạnh thầm lặng của thiên nhiên và sự hiện diện của bản thân trong khoảnh khắc hiện tại.

Rời miền Bắc, đoàn bay vào miền Trung và dừng chân tại Hội An. Trái ngược với nhịp sống của Hà Nội, phố cổ mang đến cảm giác chậm rãi và mềm mại hơn. Dù gặp mưa lớn, Dipti và các thành viên trong đoàn vẫn dành thời gian dạo phố, tham gia lớp pha chế cà phê, học nấu ăn và thả đèn lồng trên sông Hoài. Với Dipti, chính những ngày mưa và nhịp sống chậm ấy lại giúp Hội An bộc lộ rõ nhất vẻ quyến rũ của mình.

Goyal học làm cà phê ở Hội An.

Tại Bà Nà Hills, thời tiết sương mù khiến Cầu Vàng không hiện ra trọn vẹn như trong ảnh quảng bá. Tuy nhiên, trải nghiệm đó mang đến cho Dipti một bài học khác: du lịch không phải lúc nào cũng cần sự hoàn hảo. Việc chấp nhận những điều không như mong đợi giúp chuyến đi trở nên chân thực và đáng nhớ hơn.

Những ngày cuối tại Đà Nẵng diễn ra nhẹ nhàng hơn. Dipti dành thời gian dạo chợ, xem cầu Rồng phun lửa, đọc sách trong những ngày mưa và thưởng thức cà phê dừa - thức uống khiến cô thay đổi hoàn toàn cái nhìn về văn hóa cà phê Việt Nam.

Sau 9 ngày, chuyến đi khép lại với những cuộc chia tay lặng lẽ. Theo Dipti Goyal, hành trình xuyên Việt không lịch trình không chỉ giúp cô khám phá những điểm đến nổi tiếng, mà còn mang đến trải nghiệm hiếm hoi về sự kết nối giữa những con người xa lạ. Việt Nam, trong ký ức của nữ travel blogger, hiện lên không chỉ qua cảnh sắc, mà qua nụ cười, sự giản dị và cảm giác bình yên đọng lại sau mỗi ngày di chuyển.