Việt Nam khiến ngành khách sạn Thái Lan 'đứng ngồi không yên'

Các nhà điều hành khách sạn Thái Lan cảnh báo sự cạnh tranh du lịch với Việt Nam sẽ trở nên khốc liệt hơn trong năm nay, khi ngày càng nhiều du khách châu Âu và Nga đổ về Việt Nam.

Một resort tại Khánh Hòa, Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Trong bối cảnh đó, ngành khách sạn Thái Lan cho rằng chính phủ cần nhanh chóng thiết lập "phòng tác chiến" du lịch, phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân, để xây dựng chiến lược chủ động cho ngành.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (Thai Hotels Association - THA), cho biết chính phủ và các bên liên quan cần nghiêm túc phân tích các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam, đồng thời lên kế hoạch thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư mới trong năm nay, Bangkok Post viết.

Ông cho biết theo những trao đổi không chính thức với đại diện Yango Ads - công ty công nghệ quảng cáo số nhắm đến thị trường Nga - lượng khách Nga sang Việt Nam trong mùa cao điểm đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, một số khách sạn Thái Lan vốn tập trung vào thị trường châu Âu cũng ghi nhận sự sụt giảm từ nhóm khách đoàn, chẳng hạn như khách đến từ Ba Lan, khi họ chuyển hướng sang Việt Nam.

Những biến động trên được cho là đến từ việc Việt Nam liên tục bổ sung khách sạn và điểm tham quan mới hấp dẫn du khách, trong khi đồng baht vẫn duy trì ở mức cao so với nhiều đồng tiền khác.

"Thái Lan vẫn có nhiều du khách chi tiêu cao và quay lại nhiều lần, nhưng không chắc phân khúc này sẽ suy giảm và dịch chuyển sang Việt Nam ở mức độ nào trong tương lai", ông Thienprasit nói. "Chúng ta cần một trung tâm điều hành du lịch có sự hậu thuẫn của khối tư nhân để lên kế hoạch cho mùa thấp điểm và chiến lược dài hạn".

Đông đúc khách Nga trên bãi biển Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Về triển vọng quý I/2026, ông cho biết hiệu quả hoạt động chung của khách sạn được kỳ vọng tương đương cùng kỳ năm ngoái, cả về công suất phòng lẫn giá phòng.

Theo báo cáo mới nhất của THA, khảo sát tại 107 khách sạn vào tháng 12/2025, các khách sạn 4 sao và những cơ sở nằm ở các tỉnh phía Nam có khả năng tăng giá phòng trong quý I/2026 so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhóm khách sạn 3 sao trở xuống khó tăng giá so với các phân khúc cao cấp hơn.

Khảo sát cũng cho thấy trong quý I, hơn một nửa số khách sạn vẫn dự báo lượng khách Trung Quốc sẽ giảm so với cùng kỳ, dù thị trường khách đường dài tiếp tục tăng trưởng ổn định.

THA ước tính công suất phòng trung bình trên toàn quốc đạt 74% trong tháng 1, giảm nhẹ so với mức 76% của tháng 12/2025.

Ông Thienprasit cho rằng do Tết Nguyên đán 2026 rơi vào giữa tháng 2, lượng khách Trung Quốc có thể tăng lên trong tháng tới.

"Hiện nhiều khách sạn vẫn chỉ nhận được một lượng đặt phòng khiêm tốn từ thị trường Trung Quốc so với các năm trước, bởi khách thường đặt phòng cận ngày. Phải đến cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, bức tranh mới rõ ràng hơn", ông nói.