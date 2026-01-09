Phú Quý gây bất ngờ trên báo Thái

Trong top 10 điểm đến Đông Nam Á 2026 do tờ Khaosod English của Thái Lan bình chọn, đảo Phú Quý bất ngờ "gây sốt" khi xuất hiện trong bảng xếp hạng, được mô tả đẹp đến "điện ảnh".

Hoàng hôn xuống trên địa danh "Mộ Thầy" tại đảo Phú Quý. Ảnh; Quỳnh Danh.

"Bangkok đã sôi động trở lại, Bali đông nghẹt khách, còn Việt Nam thì đang 'viral' khắp mạng xã hội. Bước sang năm 2026, câu hỏi không còn là đi đâu cho vui, mà là ở đâu bạn có thể lắng nghe suy nghĩ của chính mình?", Khaosod English viết.

Thay vì tìm đến những ánh đèn neon rực rỡ của Orchard Road (Singapore) hay rừng gậy selfie ở Angkor Wat (Campuchia), nhóm phóng viên Khaosod đã lặn lội khắp Đông Nam Á để tìm ra những "góc khuất yên tĩnh" - nơi còn hoang sơ, khó tiếp cận, mang tinh thần của Đông Nam Á nguyên bản.

Trong 10 điểm đến đáng đi nhất ở Đông Nam Á 2026, đảo Phú Quý (Lâm Đồng) hiện lên với vẻ hoang dại, mộc mạc, đậm chất điện ảnh.

"Khi phần lớn du khách đổ về Phú Quốc (An Giang), những người mê đảo thực thụ lại chọn lên tàu từ Phan Thiết để ra Phú Quý - hòn đảo núi lửa giữa Biển Đông còn vắng dấu chân du lịch đại trà", tờ báo viết.

Không resort hào nhoáng, không bãi biển đông nghịt, Phú Quý hấp dẫn du khách bởi vẻ thô mộc, hoang sơ và những khung hình "tuyệt đối điện ảnh". Với làn nước biển xanh màu ngọc lục bảo, bờ đá đen sẫm, gió lồng lộng và nhịp sống chậm khiến Phú Quý gợi nhớ về dải bờ biển Việt Nam của 30 năm trước.

Khung cảnh biển xanh "tuyệt đối điện ảnh" của Phú Quý hấp dẫn du khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đảo Phú Quý nằm cách Phan Thiết khoảng 56 hải lý (hơn 100 km) về phía đông nam, thuộc tỉnh Lâm Đồng. Du lịch Quý chỉ mới bắt đầu bùng nổ, được "gọi tên" trên bản đồ du lịch nội địa từ khoảng 2022-2023, nổi bật với trải nghiệm lặn tự do. Hiện toàn đảo có 7 cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, villa, khách sạn) với 1.700 phòng/2.542 giường và 95 homestay, nhà trọ với 1.020 giường, đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của khách.

Bên cạnh Phú Quý, một số điểm đến khác ở Đông Nam Á cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Trong đó, Vườn Quốc gia Ulu Temburong (Brunei) - được mệnh danh là "viên ngọc xanh của Brunei" - chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền độc mộc ngược sông nên vẻ đẹp thiên nhiên nhiên nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn. Tại đây, du khách bước vào rừng mưa nguyên sinh, đi trên cầu treo xuyên tán cây, lơ lửng giữa tầng mây, mang đến cảm giác tĩnh lặng thuần khiết.

Cách Luang Prabang khoảng 4 giờ lái xe về phía bắc, Nong Khiaw (Lào) nép mình giữa những khối núi đá vôi hùng vĩ. Đây là cửa ngõ của những cung trekking nguyên bản và các hang động ẩn mình, nơi dòng Nam Ou chảy lặng lẽ như bản nhạc nền duy nhất, mang đến cảm giác sống chậm đúng nghĩa.

Làng Moken yên bình thuộc quần đảo Mergui. Ảnh: Wikipedia.

Bị lu mờ bởi sự nổi tiếng của Palawan hay Boracay, quần đảo Romblon (Philippines) là "thủ phủ đá cẩm thạch" của Philippines. Bonbon Beach - bãi biển có doi cát trắng tinh khôi đẹp mê hồn và làng nghề bản địa - vẫn vắng vẻ ngay cả mùa cao điểm, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Ngôi làng Doi Mae Salong nằm ẩn mình giữa vùng núi Chiang Rai (Thái Lan) gần biên giới Myanmar, được lập bởi những cựu binh Trung Hoa. Đồi chè trập trùng, hoa anh đào nở rộ, không khí mát lạnh khiến nơi đây giống Vân Nam hơn là miền Bắc Thái Lan.

Chỉ cách thành phố biển Kep khoảng 20 phút đi thuyền, hòn đảo Koh Tonsay (Campuchia) không có điện 24/7, không xe cộ. Nơi đây chỉ có võng đung đưa, cua tươi và bungalow gỗ - liều thuốc "giải độc" cho những chuyến du lịch vội vã.

Nằm bên rìa Vườn Quốc gia Gunung Leuser, Bắc Sumatra (Indonesia) Bukit Lawang là một trong số ít nơi du khách có thể quan sát đười ươi ngoài tự nhiên. Tại đây, các bạn sẽ được hòa mình vào rừng già và trải nghiệm du lịch sinh thái đúng nghĩa.

Rộng gấp đôi Bali nhưng chỉ đón một phần nhỏ lượng khách, Sumba (Indonesia) nổi bật với mộ đá khổng lồ, nhà mái cao và nghề dệt Ikat trứ danh. Bờ biển hoang sơ tạo nên những bãi lướt sóng trống trải hiếm thấy.

Phố cổ, Ipoh, Malaysia. Ảnh: Wikipedia.

Bị lu mờ bởi Penang và Kuala Lumpur, Ipoh (Malaysia) là "viên ngọc thuộc địa" còn sót lại. Đền đá vôi khoét sâu vào vách núi và cà phê trắng trứ danh mang đến trải nghiệm văn hóa trầm lắng, gợi về một thời xưa cũ.

Quần đảo Mergui (Myanmar), được ví như "biên giới cuối cùng" của Đông Nam Á, với hơn 800 hòn đảo - phần lớn không người ở. Đây là thế giới của tộc người Moken và những điểm lặn gần như chưa chạm đến, mang đến cuộc thám hiểm thú vị cho du khách.