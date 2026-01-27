Dịch bệnh do virus Nipah: Siết kiểm dịch khách Ấn Độ nhập cảnh Nội Bài

Trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát y tế, trọng tâm là sàng lọc đối với hành khách Ấn Độ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng - trực ban Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội, đơn vị thường trực công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, cho biết đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục Phòng bệnh, Sở Y tế Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội nhằm chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngay từ cửa khẩu hàng không.

Theo bác sĩ Tùng, trọng tâm của đợt cao điểm lần này là tăng cường quy trình sàng lọc đối với hành khách Ấn Độ nhập cảnh. Công tác kiểm dịch được triển khai ngay khi hành khách vừa xuống máy bay, trước khi làm thủ tục nhập cảnh.

“Ngay tại khu vực cách ly ban đầu, lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt và quan sát các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, mệt mỏi bất thường. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ, hành khách sẽ được chuyển ngay tới bệnh viện được chỉ định gần nhất để cách ly và xử lý theo quy định, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng”, bác sĩ Tùng cho biết.

Máy soi thân nhiệt chuyên dụng tại sân bay Nội Bài để kiểm dịch hành khách quốc tế trước nguy cơ dịch bệnh do virus Nipah. Ảnh: NIA.

Song song với sàng lọc trực tiếp, lực lượng kiểm dịch cũng phối hợp với các đơn vị chức năng tại sân bay để theo dõi luồng di chuyển của hành khách, bảo đảm không xảy ra tình trạng bỏ lọt ca nghi nhiễm trong thời điểm cao điểm đi lại.

Để đáp ứng yêu cầu kiểm soát trong điều kiện lượng khách tăng cao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã chỉ đạo Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế lắp đặt thêm 2 máy soi thân nhiệt chuyên dụng, nâng tổng năng lực kiểm tra tại các khu vực trọng điểm.

“Việc tăng cường thiết bị giúp bảo đảm 100% hành khách nhập cảnh đều được kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng. Đây là biện pháp quan trọng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đặc biệt với những chuyến bay đến từ vùng có nguy cơ dịch tễ”, bác sĩ Tùng nhấn mạnh.

Theo đại diện Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế, ngoài hành khách, lực lượng làm việc thường xuyên tại sân bay cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường có mật độ tiếp xúc cao.

Hành khách quốc tế tại sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh do virus Nipah được ghi nhận rải rác tại một số quốc gia, chưa hình thành các ổ dịch lớn nhưng có tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40-75% trong các trường hợp nhập viện. Hiện nay, thế giới chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này.

Tại Ấn Độ, trong giai đoạn từ ngày 27/12/2025 - 26/1/2026, nước này ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah, trong đó có 2 trường hợp xét nghiệm khẳng định, tại một bệnh viện ở bang Tây Bengal.

Virus Nipah thuộc nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây truyền chủ yếu từ động vật sang người, đặc biệt là qua dơi ăn quả, thực phẩm hoặc vật phẩm bị nhiễm vi rút. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của bệnh nhân.

Thời gian ủ bệnh thường 4-14 ngày. Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; sau đó có thể tiến triển thành chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và dấu hiệu thần kinh của viêm não cấp tính.

Tính đến hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah.