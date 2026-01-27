Ấn Độ đính chính thông tin về 5 ca nhiễm virus Nipah ở bang Tây Bengal

Trước những thông tin cho rằng số ca nhiễm virus Nipah tại Ấn Độ đang gia tăng nhanh làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, các chuyên gia y tế Ấn Độ đã lên tiếng khẳng định những thông tin này là chưa chính xác.

Cảnh báo virus Nipah tại làng Maruthonkara thuộc huyện Kozhikode, Kerala, Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Trả lời hãng thông tấn ANI ngày 26/1, Tiến sĩ Sayan Chakraborty, cựu cố vấn y tế của chính phủ bang Tây Bengal, Ấn Độ và là chuyên gia bệnh truyền nhiễm cho biết chỉ có 2 trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận cho đến nay tại bang này. Ông bác bỏ những tuyên bố về một đợt bùng phát rộng loại virus được cho là có khả năng lây lan nhanh và gây chết người này.

Phát biểu ngày 26/1, Tiến sĩ Chakraborty cho biết đã nhận được thông tin cập nhật trước đó mộy giờ; theo đó chỉ có 2 trường hợp nhiễm virus Nipah.

“Một số tin tức đã tuyên bố có 5 trường hợp nhiễm Nipah, nhưng điều đó không đúng sự thật. Có một số trường hợp nghi ngờ và những người này đã được nhập viện tại Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Beleghata. Kết quả xét nghiệm của họ âm tính, và tất cả những bệnh nhân này đã được xuất viện. Chưa có trường hợp nào khác được phát hiện”, Tiến sĩ Chakraborty nói.

Chuyên gia này nhấn mạnh mặc dù có những lo ngại về khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm mới, nhưng tình hình vẫn ổn định. Giới chức địa phương đã triển khai tốt việc truy vết tiếp xúc, cách ly những người nghi nhiễm và xét nghiệm. Do đó, không cần thiết phải hoang mang.

Giải thích về quy trình kiểm soát dịch bệnh, Tiến sỹ Chakraborty lưu ý rằng thời gian cách ly đối với người nhiễm virus Nipah dài hơn so với COVID-19. Đối với Nipah, thời gian cách ly là 21 ngày, và chỉ những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mới phải cách ly. Trong trường hợp hiện tại, chủ yếu là các thành viên gia đình của bệnh nhân hoặc những người làm việc trong bệnh viện chăm sóc bệnh nhân mới cần phải cách ly theo dõi.

Trong khi đó, ANI dẫn lời tiến sĩ Subarna Goswami, Giám đốc Bệnh viện Lao Darjeeling, cho biết gần 190 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm virus Nipah tại Tây Bengal đã được xác định và cách ly. “Cho đến nay, kết quả xét nghiệm mẫu dịch mũi họng của họ đều âm tính, có nghĩa là ngoài hai bệnh nhân này, chưa có ai khác nhiễm”, ông nói.

Tiến sĩ Goswami cảnh báo không nên tuyên bố dịch bệnh đã kết thúc ở giai đoạn này, vì thời gian ủ bệnh của virus này khá dài, dao động từ 4 ngày đến 45 ngày. Chỉ sau 3 tháng, khi không có trường hợp thứ 3 nào xuất hiện, dịch bệnh mới được tuyên bố là đã kết thúc.

Trước đó cùng ngày, Tiến sĩ Rajeev Jayadevan, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) tại thành phố Kochi và Điều phối viên của Nhóm Nghiên cứu của bang Kerala, miền Nam Ấn Độ cảnh báo rằng virus Nipah lây lan từ dơi sang người và có thể gây bệnh nặng với tỷ lệ tử vong cao; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm để ngăn chặn sự lây lan.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin về các trường hợp nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal hôm 11/1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã lập tức khởi động quy trình phản ứng để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch bệnh tiềm tàng.

Phát biểu hôm 12/1, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ J.P Nadda cho biết chính quyền trung ương đã cử một nhóm Ứng phó Dịch bệnh Liên ngành Quốc gia để hỗ trợ chính quyền bang Tây Bengal trong việc kiểm soát virus. Nhóm này bao gồm các chuyên gia từ Viện Y tế và Vệ sinh Công cộng Toàn Ấn, trụ sở tại thành phố Kolkata; Viện Virus học Quốc gia (NIV) tại Pune; Viện Dịch tễ học Quốc gia (NIE) ở Chennai; Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn (AIIMS) ở Kalyani; cùng các chuyên gia của Cục Động vật hoang dã, Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi Khí hậu. Các quy trình xử lý đối với virus Nipah và các bệnh truyền nhiễm khác cũng đã được chia sẻ với Đơn vị Giám sát Bệnh truyền nhiễm tích hợp của bang Tây Bengal, theo hướng dẫn của Bộ Y tế Ấn Độ.