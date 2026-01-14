Lượng dầu Nga mắc kẹt trên biển đạt mức cao kỷ lục

Dầu thô xuất khẩu của Liên bang Nga ngày càng bị mắc kẹt trên biển khi Moskva gặp khó khăn trong việc giành lại quyền tiếp cận thị trường Ấn Độ, khiến hàng chục tàu chở dầu phải neo đậu chờ đợi mà không có người mua xác nhận.

Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Kênh United24media tối 13/1, dẫn dữ liệu vận tải do Bloomberg phân tích ngày 13/1 cho biết do Moskva gặp khó khăn trong việc giành lại quyền tiếp cận thị trường Ấn Độ, hàng chục tàu chở dầu của Liên bang Nga phải neo đậu chờ đợi trên biển mà không có người mua xác nhận.

Tình trạng tắc nghẽn xuất hiện khi các nhà máy lọc dầu Ấn Độ rút lui khỏi các lô dầu thô của Liên bang Nga do các công ty bị phương Tây trừng phạt cung cấp, buộc các chuyến hàng phải neo lại nhiều tuần ngoài khơi Oman, trên Biển Arab và vùng biển gần Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Bloomberg, ít nhất 12 tàu chở dầu chở dầu Urals của Liên bang Nga hiện đang neo ngoài khơi bờ biển phía Nam Oman, một số từ giữa tháng 12, trong khi các tàu khác lênh đên gần vùng biển Trung Quốc chờ dỡ hàng.

Vấn đề hiện nay đối với các tàu chở dầu của Liên bang Nga không còn là bơm dầu lên tàu, mà là tìm được cảng sẵn sàng tiếp nhận số dầu có sẵn trên tàu.

Theo dữ liệu của Bloomberg, lượng dầu thô Liên bang Nga vận chuyển bằng đường biển trung bình đạt 3,42 triệu thùng/ngày trong bốn tuần tính đến ngày 11/1, giảm khoảng 450.000 thùng/ngày so với mức trước Giáng sinh.

Ấn Độ, quốc gia đã trở thành khách hàng dầu mỏ chủ chốt của Liên bang Nga sau khi châu Âu quay lưng với dầu mỏ của Liên bang Nga vì cuộc xung đột toàn diện tại Ukraine năm 2022, hiện đang mạnh tay cắt giảm việc mua dầu từ các nhà sản xuất bị trừng phạt như Gazprom Neft và Lukoil.

Hệ quả là gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu thô từ cảng Murmansk ở Bắc Cực của Liên bang Nga hiện chuyển hướng sang Trung Quốc, trong khi dòng chảy sang Ấn Độ giảm xuống khoảng 510.000 thùng/ngày vào đầu tháng 1, từ mức gần 800.000 thùng/ngày một tuần trước đó.

Sự ùn ứ này đã đẩy khối lượng dầu Liên bang Nga bị mắc kẹt trên biển lên mức cao kỷ lục.

Theo Bloomberg, các tàu ngày càng có xu hướng chỉ phát tín hiệu điểm đến tạm thời hoặc không khai báo điểm đến, trì hoãn việc dỡ hàng trong khi tìm kiếm người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro trừng phạt.

Hiện có hơn 1,8 triệu thùng/ngày dầu thô Liên bang Nga đang nằm trên tàu mà không có cảng đến cuối cùng được khai báo, vượt quá tổng khối lượng được ghi rõ là hướng tới Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ cộng lại.

Đà chậm lại diễn ra trong bối cảnh áp lực đối với thương mại dầu mỏ của Liên bang Nga gia tăng. Giá giảm, tuyến vận chuyển kéo dài hơn và việc thực thi chặt chẽ hơn đối với các dòng chảy dàu mỏ bị trừng phạt đã khiến doanh thu xuất khẩu xuống mức thấp nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy nếu tính theo trung bình bốn tuần, tổng giá trị xuất khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Liên bang Nga đã giảm xuống khoảng 950 triệu USD mỗi tuần tính đến ngày 11/1, trong khi giá dầu Urals tại khu vực Baltic và Biển Đen dao động ở mức giữa 30 USD /thùng.

Cùng lúc đó, sản lượng dầu của Liên bang Nga cũng đang suy giảm. Sản lượng trong tháng 12/2025 giảm gần 250.000 thùng/ngày so với mục tiêu của nước này cam kết với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+), mức sụt giảm mạnh nhất trong 18 tháng.

Trong bản tin đăng tải trên website của mình ngày 5/1, Viện Nghiên cứu Trung Á cho biết theo trong một kế hoạch đã được thống nhất giữa các thành viên OPEC+, bao gồm Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait và những nước khác, hạn ngạch cho Liên bang Nga theo OPEC+ đặt ra là khoảng 9,574 triệu thùng/ngày cho giai đoạn đầu năm 2026.

Tuy nhiên, con số này phản ánh tổng hạn ngạch, không nhất thiết là mức sản lượng thực tế mà Liên bang Nga khai thác.

Theo dữ liệu OPEC được hãng tin Reuters của Anh ngày 11/12/2025 dẫn lại, sản lượng dầu của Liên bang Nga trong nhiều tháng còn thấp hơn hạn ngạch OPEC+ do khó khăn tìm người mua và thách thức vận tải trong bối cảnh trừng phạt.

Sản lượng dầu của Liên bang Nga trong tháng 11/2025 tăng nhẹ lên 9,367 triệu thùng/ngày, cao hơn 10.000 thùng/ngày so với tháng 10, nhưng vẫn thấp hơn hạn ngạch 9,532 triệu thùng/ngày do OPEC+ đặt ra.