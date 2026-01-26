Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bangladesh sốc vì Ấn Độ để cựu TT Sheikh Hasina phát biểu công khai

  • Thứ hai, 26/1/2026 06:25 (GMT+7)
Bangladesh tuyên bố “ngạc nhiên” và “sốc” trước việc Ấn Độ cho phép cựu Thủ tướng Sheikh Hasina công khai phát biểu tại thủ đô New Delhi.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina: Ảnh ANI

Các phát ngôn của cựu Thủ tướng đang sống lưu vong tại Ấn Độ có thể làm phức tạp thêm tình hình Bangladesh trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Bangladesh, việc Ấn Độ để bà Hasina xuất hiện trước công chúng và đưa ra những phát ngôn mang tính kích động là “xúc phạm nghiêm trọng tới người dân và Chính phủ Bangladesh”. Tuyên bố nhấn mạnh, động thái này có thể tạo ra “tiền lệ nguy hiểm” và làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương.

Trước đó, bài phát biểu của bà Hasina được phát trực tuyến ngày 23/1, thu hút hơn 100.000 lượt theo dõi. Trong đó, bà khẳng định Bangladesh “không thể có một cuộc bầu cử tự do và công bằng” dưới sự lãnh đạo của chính phủ lâm thời hiện nay. Phát biểu này được đưa ra chỉ vài tuần trước thềm bầu cử dự kiến diễn ra ngày 12/2. Cuộc bầu cử được xem là bước ngoặt nhằm đưa Bangladesh thoát khỏi giai đoạn bất ổn kéo dài.

Vào tháng 11/2025, bà Hasina đã bị tòa án Bangladesh kết án tử hình vắng mặt với các cáo buộc nghiêm trọng. Chính quyền lâm thời tại Bangladesh cũng đã nhắc lại yêu cầu Ấn Độ dẫn độ bà Hasina. Tuy nhiên, New Delhi đến nay vẫn chưa có phản hồi chính thức về vấn đề này.

