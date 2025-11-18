Cựu Thủ tướng Bangladesh thách thức bản án tử hình

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina chỉ trích việc tòa án Bangladesh tuyên án tử hình vắng mặt đối với bà, đồng thời thách thức cơ quan tư pháp Bangladesh đưa vụ việc ra Tòa án Hình sự Quốc tế.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tị nạn tại Ấn Độ từ tháng 8/2024. Ảnh: Reuters.

NDTV đưa tin, bà Sheikh Hasina, 78 tuổi, đang tị nạn tại Ấn Độ, đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc và gọi phán quyết mà Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICT) ở Dhaka, Bangladesh, đưa ra là “thiên vị, mang động cơ chính trị”.

Bà Hasina khẳng định bản án được đưa ra bởi “một tòa án bị thao túng” được lập ra bởi “chính phủ lâm thời không mang tính chính danh dân chủ”.

Đảng Liên minh Awami của bà Hasina hiện bị cấm tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026.

Thông qua truyền thông Ấn Độ, bà Hasina cho biết bà sẵn sàng đối mặt với những người đã buộc tội bà tại một phiên tòa đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực trong việc thực thi công lý, “nơi các bằng chứng được đưa ra xem xét công bằng”.

“Đó là lý do tôi nhiều lần thách thức chính phủ lâm thời tại Bangladesh đưa vụ việc ra Tòa án Hình sự Quốc tế tại The Hague”, bà Hasina nói trong ngày 17/11, ngay sau khi Tòa án Tội phạm Quốc tế ở Dhaka tuyên bố xử tử hình vắng mặt đối với bà.

Phán quyết của tòa được đưa ra khi bà Hasina đã sang tị nạn tại Ấn Độ được hơn một năm kể từ thời điểm bị lật đổ hồi tháng 8/2024.

Bản án liên quan đến cuộc nổi dậy quy mô lớn xảy ra tại Bangladesh trong tháng 7 và tháng 8/2024, khiến hàng trăm người Bangladesh thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương, đồng thời chấm dứt 15 năm cầm quyền của bà Hasina.

Hiện tại, con số thương vong chính xác vẫn còn gây nhiều tranh cãi giữa các bên. Tại phiên xét xử, tòa cáo buộc bà Hasina phạm tội ác chống lại loài người, vì đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình do phong trào sinh viên dẫn đầu.

Từ Ấn Độ, bà Hasina bác bỏ mọi tội danh và khẳng định bà không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về việc trấn áp người biểu tình bằng vũ lực.

Ngày 17/11, Ấn Độ tuyên bố "ghi nhận" phán quyết của Tòa án Tội phạm Quốc tế tại Bangladesh và sẽ "hợp tác xây dựng với tất cả các bên liên quan". Tuy nhiên, Ấn Độ không đề cập tới yêu cầu dẫn độ bà Hasina về Bangladesh để thi hành án.

Hiệp ước dẫn độ song phương Ấn Độ - Bangladesh ký năm 2013 nêu rõ yêu cầu dẫn độ có thể bị từ chối, nếu "có động cơ chính trị" hoặc không mang "thiện chí vì lợi ích công lý".

Đây cũng là những luận điểm luôn được bà Hasina nhấn mạnh trong các phát ngôn để bảo vệ bản thân trong quá trình tị nạn tại Ấn Độ.