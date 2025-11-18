Ấn Độ lên tiếng sau phán quyết tử hình cựu Thủ tướng Bangladesh

Ngày 17/11, Ấn Độ tuyên bố "ghi nhận" phán quyết của Tòa án Tội phạm Quốc tế của Bangladesh (ICT) tuyên án tử hình đối với cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina.

Bà Sheikh Hasina. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, Ấn Độ không đề cập tới yêu cầu dẫn độ bà Hasina về nước để thi hành án của cơ quan tư pháp Bangladesh.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi nước láng giềng Bangladesh chính thức gửi yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - người được cho là đang cư trú tại một địa điểm bí mật ở thủ đô New Delhi kể từ khi rời đất nước hồi tháng 8/2024.

Bộ Ngoại giao Bangladesh cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào "chứa chấp" bà Hasina có thể bị xem là hành động "không thân thiện và coi thường công lý".

Bên cạnh việc ghi nhận phán quyết của Tòa án Bangladesh, New Delhi đồng thời nhấn mạnh cam kết "vì lợi ích tốt nhất của người dân Bangladesh", đề cao các giá trị hòa bình, dân chủ, ổn định và hòa nhập.

Trước đó cùng ngày, ICT đã tuyên án tử hình đối với bà Hasina (78 tuổi), trong phiên xét xử vắng mặt với cáo buộc "phạm tội ác chống lại loài người" vì đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình do phong trào sinh viên đứng đầu.

Lần gần nhất Bangladesh gửi yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Hasina tới nước láng giềng là hồi tháng 12/2024, chỉ hai tuần sau chuyến thăm Dhaka của Thứ trưởng thường trực bộ Ngoại giao Ấn Độ Viktam Misri. Tuy nhiên, New Delhi đến nay vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo nội dung của Hiệp ước dẫn độ song phương Ấn Độ - Bangladesh ký năm 2013, yêu cầu dẫn độ có thể bị từ chối nếu quyết định này được xem là "có động cơ chính trị" hoặc không xuất phát từ "thiện chí vì lợi ích công lý". Đây là lập luận mà bà Hasina nhiều lần nhắc tới để bảo vệ bản thân kể từ khi chạy sang Ấn Độ lánh nạn.

Trong bối cảnh Bangladesh chỉ còn ba tháng nữa sẽ bước vào cuộc bầu cử Quốc hội và Trưng cầu dân ý về cải cách Hiến pháp, phán quyết với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina được dự báo sẽ làm phức tạp thêm tình hình nội bộ và quan hệ với nước láng giềng Ấn Độ. Dù vậy, Ấn Độ vẫn khẳng định sẽ "hợp tác xây dựng với tất cả các bên liên quan".