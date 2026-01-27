Đã phát hiện virus Nipah trên dơi tại Thái Lan

Cơ quan y tế Thái Lan xác nhận virus Nipah tồn tại trong dơi ăn quả với mật độ thấp, song cảnh báo nguy cơ xâm nhập từ du khách quốc tế và thúc đẩy kiểm soát y tế chặt chẽ hơn.

Nhân viên y tế ở sân bay Phuket giám sát hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh. Ảnh: Bangkok Post.

Trao đổi với báo giới ngày 26/1, bác sĩ Sophon Iamsirithaworn, Phó thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, cho biết virus Nipah tồn tại trong quần thể dơi ăn quả tại Thái Lan nhưng với mật độ thấp hơn đáng kể so với các điểm nóng dịch bệnh.

Để phòng ngừa nguy cơ lây lan sang người, giới chức y tế đã đặt mục tiêu ngăn chặn virus bằng cách cấm chăn nuôi heo tại những khu vực phát hiện virus ở dơi, qua đó cắt đứt khả năng lây truyền từ dơi sang heo rồi sang người, theo Bangkok Post.

Hiện Thái Lan chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào ở người. Tuy nhiên, nhà chức trách đặc biệt quan ngại tình hình tại một số quốc gia khác, nhất là Bangladesh và bang Tây Bengal của Ấn Độ.

“Dù các khu vực này cách xa Thái Lan, công tác giám sát vẫn hết sức cần thiết do có các chuyến bay thẳng đến các sân bay Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket”, bác sĩ Sophon nhấn mạnh.

Theo đó, Thái Lan đang triển khai sàng lọc chặt chẽ hành khách đến từ các quốc gia có dịch tại các sân bay quốc tế nói trên. Công tác kiểm tra tập trung vào những người có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp, hoặc từng lưu trú tại vùng bùng phát dịch trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh.

Virus Nipah được phát hiện ở dơi ăn quả tại Thái Lan thuộc chủng Bangladesh. Bác sĩ Jurai Wongsawat, người phát ngôn Cục Kiểm soát Bệnh tật, cho biết hiện có hai chủng virus Nipah là chủng Bangladesh và chủng Malaysia, trong đó chủng Bangladesh nguy hiểm hơn, có tỷ lệ tử vong cao và thường gây tổn thương đường hô hấp.

Giới chuyên gia cảnh báo bệnh do virus Nipah gây ra đặc biệt nghiêm trọng vì có thể dẫn đến viêm phổi nặng, trong khi hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Tuy vậy, khả năng lây truyền của virus này được đánh giá là tương đối thấp, do cần tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ khoảng 10% mẫu dơi ăn quả tại Thái Lan mang virus Nipah, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 40-50% ghi nhận ở Ấn Độ. Bác sĩ Nattapong Wongwiwat, Giám đốc Cục Dịch vụ Y tế, cho biết dơi ăn quả là vật chủ chính của virus, song mầm bệnh cũng có thể tồn tại ở một số loài dơi khác.

Trong trường hợp heo nhiễm virus từ dơi, vật nuôi này có thể đóng vai trò khuếch đại mầm bệnh trước khi lây sang người.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tử vong do virus Nipah ở người dao động từ 40-75%, tùy thuộc vào chủng virus và năng lực y tế tại khu vực bùng phát dịch. Trẻ em là nhóm đặc biệt dễ tổn thương, do triệu chứng ban đầu thường không rõ ràng nhưng diễn tiến bệnh lại nặng nề hơn.

Virus có thể gây viêm não nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, với các triệu chứng khởi phát như sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, sau đó là buồn ngủ. Bệnh có thể tiến triển thành rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, viêm phổi, suy hô hấp cấp và viêm não. Trẻ nhiễm bệnh còn đối mặt nguy cơ để lại di chứng lâu dài như chậm phát triển, suy giảm khả năng học tập và động kinh.