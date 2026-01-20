Sân bay Phú Quốc đón khách 'đông chưa từng thấy'

Chỉ trong một ngày, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đã đón tới 47 chuyến bay quốc tế, xác lập kỷ lục chưa từng có.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết vừa đón 47 chuyến bay quốc tế đến, vượt kỷ lục 46 chuyến/ngày trước đó.

Tần suất các chuyến bay quốc tế được duy trì liên tục và ổn định trong suốt tháng 1, phản ánh xu hướng tăng trưởng rõ nét. Theo thống kê, từ ngày 1-18/1/2026, sân bay này đón tổng cộng 734 chuyến bay quốc tế đến (cùng kỳ năm trước chỉ 521 chuyến), tăng hơn 40%.

Các đường bay quốc tế đến Phú Quốc nhiều trong tháng 1/2026 như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Kazakhstan, khu vực Trung Á và Đông Bắc Á.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc liên tục đón các chuyến bay quốc tế. Ảnh: ĐVCC.

Hiện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có công suất thiết kế 4 triệu lượt khách/năm. Tuy nhiên, từ năm 2024, cảng đã rơi vào tình trạng quá tải khi phục vụ hơn 4,1 triệu lượt khách. Sang năm 2025, lượng hành khách tiếp tục bùng nổ, đạt gần 5,9 triệu lượt.

Từ đầu năm nay, Sun Group chính thức tiếp nhận vận hành và đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay lên công suất 20 triệu lượt khách/năm, phục vụ APEC 2027.

Trước đó, trong đợt nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 1-4/1, đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 175.700 lượt khách, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, khách quốc tế đạt trên 29.800 lượt, tăng gần 50% dịp Tết năm trước.