APEC 2027 là 'phép thử' đối với ngành du lịch Phú Quốc

Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc được xác định là cơ hội vàng để ngành du lịch địa phương tái cấu trúc, thu hút đầu tư và bứt phá theo hướng kinh tế biển, tăng trưởng xanh.

Vợ chồng du khách Ấn Độ đến Phú Quốc nghỉ tuần trăng mật, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch An Giang, cho biết năm 2025, An Giang sáp nhập với Kiên Giang, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy tư duy liên kết vùng trong phát triển du lịch.

Ngành du lịch đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tái cấu trúc thị trường khách, đổi mới hoạt động xúc tiến - quảng bá, làm mới sản phẩm đến từng bước đầu tư hạ tầng.

Năm qua, An Giang đón hơn 24 triệu lượt khách, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, tổng thu gần 68.000 tỷ đồng , tăng 92% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, lãnh đạo Sở Du lịch An Giang thẳng thắn nhìn nhận, quá trình sáp nhập tỉnh cũng đặt ra không ít thách thức. Hạ tầng du lịch tại nhiều khu vực còn thiếu và yếu, giao thông kết nối đến các điểm du lịch chưa đồng bộ. Sản phẩm du lịch chưa có nhiều đột phá.

Ngoài ra, theo ông Thái, xu hướng kinh doanh du lịch trực tuyến phát triển nhanh trong khi hành lang pháp lý chưa theo kịp cũng gây khó khăn cho công tác quản lý và bảo vệ quyền lợi du khách.

Ngoài Phú Quốc, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn thiếu các tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hiện đại, đẳng cấp quốc tế, trong bối cảnh nhu cầu và yêu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng cao.

Du khách nước ngoài đổ về Phú Quốc dịp cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Năm nay, An Giang xác định phát triển du lịch gắn với kinh tế biển và tận dụng các sự kiện hợp tác quốc tế, đặc biệt là APEC 2027, như một đột phá chiến lược.

Trước mắt, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để APEC 2027 diễn ra thành công, gắn các hoạt động du lịch với hình ảnh, thương hiệu của sự kiện quốc tế quan trọng này.

Tỉnh An Giang đang xem xét điều chỉnh logo Du lịch An Giang, bổ sung các biểu tượng đại diện cho 21 nền kinh tế APEC, nhằm tăng cường nhận diện và quảng bá hình ảnh địa phương trên trường quốc tế.

Về dài hạn, An Giang tập trung triển khai các đề án lớn cho du lịch của tỉnh và riêng với Phú Quốc. Ông Thái khẳng định du lịch biển, đảo được xác định là trụ cột tăng trưởng, kết nối với du lịch tâm linh Núi Sam, Bảy Núi, du lịch sinh thái sông nước và biên giới, hình thành chuỗi sản phẩm liên vùng đặc sắc "núi - sông - biển".

"APEC 2027 tại Phú Quốc được xem là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư du lịch. Ngành du lịch An Giang sẽ chủ động lồng ghép quảng bá điểm đến, kêu gọi đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng An Giang trở thành trung tâm du lịch tổng hợp vươn tầm quốc tế", ông Thái nói.

