Phòng tệ nhất khách sạn

Nhiều phòng khách sạn gây khó chịu không phải vì tiện nghi kém mà do nằm ở vị trí ồn ào, bất tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và trải nghiệm lưu trú.

Khách có thể khó chịu và bị làm ồn nếu chọn trúng phòng gần thang máy, hoặc điểm "giao thông" nội bộ, nơi người vào liên tục. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Khi đặt phòng khách sạn, hầu hết khách du lịch chỉ chú trọng tới sao, giá phòng, view (tầm nhìn) ngoài cửa sổ hay dịch vụ kèm theo. Tuy nhiên, vị trí cụ thể của phòng trong tòa nhà có thể ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thoải mái của bạn, đôi khi hơn cả diện tích hay phong cách thiết kế.

Đáng ngại nhất là những phòng nằm sát các điểm giao thông nội bộ - nơi người ra vào liên tục. Theo Frommer’s, nếu có quyền chọn phòng, khách nên ưu tiên phòng ở xa thang máy, xa máy làm đá và xa khu vực buồng phòng vì đây là các nguồn tiếng ồn rất dễ phá giấc ngủ, nhất là với người khó ngủ.

Một dạng “tệ” khác đến từ phòng nằm ngay phía trên sảnh, quầy lễ tân hoặc khu công cộng. Khách lưu trú có thể không nghe rõ vào ban ngày, nhưng đến tối muộn hoặc sáng sớm - khi khách check-in, check-out, xe đón trả, người nói chuyện ở khu chờ, âm thanh truyền qua sàn/trần trở nên khó chịu.

Condé Nast Traveler từng lưu ý rằng nếu phòng nằm trực tiếp trên sảnh, lựa chọn an toàn hơn thường là ở tầng cao hơn để giảm ảnh hưởng tiếng ồn từ khu vực phía dưới.

Phòng gần sảnh khách sạn cũng dễ gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến chất lượng nghỉ dưỡng. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Nếu khách sạn nằm ở khu trung tâm, phòng “tệ” còn có thể là phòng tầng thấp hướng thẳng ra đường lớn. Ồn xe cộ, còi, tiếng người đi lại và hoạt động về đêm khiến trải nghiệm xuống hạng nhanh, đặc biệt khi cách âm cửa sổ không tốt. Condé Nast Traveler khuyến cáo tránh các phòng hướng ra đường đông hoặc cửa sổ tầng thấp nếu ưu tiên an toàn và sự yên tĩnh.

Để tránh những trải nghiệm không mong muốn, chuyên gia khuyên nên hỏi lễ tân về sơ đồ phòng trước khi nhận phòng. Khi đã nhận phòng, nếu vừa bước vào đã nghe tiếng thang máy, tiếng cửa dập hoặc âm thanh hành lang “rõ mồn một”, việc đổi phòng ngay lập tức thường dễ hơn nhiều so với chịu đựng cả đêm rồi mới phản ánh.

Cuối cùng, kinh nghiệm từ cộng đồng du lịch trực tuyến cũng gợi ý những phòng ở góc cuối hành lang thường được xem là “an toàn” hơn vì hạn chế lượng người qua lại, giảm tiếng động và tạo cảm giác riêng tư hơn cho khách lưu trú.