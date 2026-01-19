Khách Tây gọi Hà Giang là 'cung đường nguy hiểm nhất' Việt Nam

Christina Fang nói "Hà Giang Loop" không chỉ là một trào lưu trên mạng xã hội, mà là hành trình băng qua ruộng bậc thang, những con đèo hiểm trở và các đỉnh núi quanh năm mây phủ.

Nhóm du khách đi xe máy trên con đèo 9 khúc cua nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: Vladimir Borzykin.

Christina Fang giơ cao hai tay, suýt bật khỏi yên xe khi Ly - tài xế địa phương - bất ngờ ôm cua sát mép vách núi.

Chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên như lúc ngồi phía sau chiếc xe tay ga của hướng dẫn viên bản địa, len lỏi giữa những dãy núi hùng vĩ trên hành trình Hà Giang Loop. Các nhóm du khách nước ngoài xem đây là cung đường "nguy hiểm bậc nhất" Việt Nam, theo National Geographic.

Lướt qua những vách đá vôi sắc như dao, các thửa ruộng bậc thang vàng óng xếp tầng như bậc thềm và những thung lũng sâu hun hút, cảm giác mạnh ấy lại xoa dịu trái tim ưa mạo hiểm của du khách Mỹ gốc Đài Loan.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như lơ lửng. Cơ thể cô nhấc bổng khỏi chiếc yên nhựa cứng, gió quất vào cánh tay trần. Cô có cảm giác mình hóa thành một cánh chim, bay vút giữa bầu trời xanh mờ sương rồi bất ngờ rơi phịch xuống thực tại.

Ly, người gần như không biết một từ tiếng Anh nào, vừa cười vừa hét lên: "Sorry!".

Fiona bật cười, suýt nữa thì hét lại: "Làm lại đi!".

Tuyến đường vòng quanh Hà Giang dài khoảng 350 km với những con đường quanh co xuyên suốt. Ảnh: Marie-Helene de Baireid, Hemis.

Con đường "Hạnh phúc"

"Hà Giang loop" được hiểu là vòng lặp Hà Giang, bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. Trên tuyến đường này có Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đầu tiên của Việt Nam.

"Cung đường vàng" dài khoảng 350 km, băng qua đèo cao, vực sâu, đòi hỏi tay lái cứng để đối mặt với những khúc cua tựa vòng lặp vô tận.

Những năm gần đây, "Hà Giang Loop" nổi lên như một hiện tượng du lịch trong cộng đồng du khách quốc tế.

Trước đây, các lối đi ở Hà Giang chủ yếu là đường đất dành cho nông dân và ngựa thồ. Đến năm 1959, những con đường này trở thành nền móng cho một dự án xây dựng tuyến giao thông kết nối vùng cao hẻo lánh nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số với vùng kém phát triển hơn.

Công trình khởi công năm 1959 với hơn 1.000 người tham gia, chủ yếu làm thủ công bằng búa, xà beng và thuốc nổ, nhằm mở đường từ Quản Bạ đến Mèo Vạc. Tuyến đường hoàn thành vào tháng 3/1965.

Những con đường quanh co, hiểm trở tại Hà Giang. Ảnh: Andy Trung.

Năm 1961, tuyến đường được đặt tên là "Con đường Hạnh phúc", với kỳ vọng mang lại thịnh vượng cho các bản làng vùng cao và kết nối họ với cả nước.

Ngày nay, con đường mang một vai trò mới, trở thành cầu nối giữa những ngôi làng xa xôi và du khách yêu thích khám phá, từ dân phượt trẻ tuổi đến những người đam mê xe máy.

Theo Fang, "chạy loop" không chỉ là một trào lưu mà còn là thử thách dành cho những người gan dạ.

Chinh phục

Christina Fang biết đến Hà Giang Loop tại một trung tâm thiền gần Bangkok (Thái Lan). Tại đây, các tình nguyện viên trẻ kể cho nhau nghe về tai nạn nghiêm trọng, những pha suýt chết trên cung đường Hà Giang.

Dẫu thách thức, họ choáng ngợp trước vẻ đẹp ngoạn mục hiếm nơi nào sánh được. Ai cũng cho rằng, ít nhất một lần trong đời, phải đặt chân đến Hà Giang.

Fang và bạn thân Megan đặt một tour xe máy 3 ngày qua một đơn vị du lịch địa phương. Họ đi xe khách đêm từ Hà Nội lên TP. Hà Giang.

Du khách thường chọn hình thức "một khách - một tài xế địa phương" để khám phá Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Trước khi khởi hành, nhóm khoảng 30 người được phổ biến các quy định an toàn. Hai nữ du khách chọn hình thức "easy rider", tức ngồi sau xe do tài xế địa phương cầm lái.

Trong hành trình, Fang gặp các tài xế đến từ nhiều dân tộc khác nhau. Một người giới thiệu về lễ cấp sắc của dân tộc Dao, nơi các bé trai phải thực hiện nghi lễ hiến sinh để được công nhận trưởng thành.

Người khác kể về nhà sàn của người Tày bên sông suối, cảnh gia đình quây quần bên bếp lửa và cây đàn tính đã được UNESCO công nhận. Một tài xế người H'Mông chia sẻ về nghề dệt lanh và phong tục cưới hỏi với sính lễ là gia súc.

Lưu ý

Theo Fang, Hà Giang Loop hiện là một trong những hành trình được du khách quốc tế nhắc đến nhiều nhất khi nói về du lịch mạo hiểm tại Việt Nam. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên song hành những thử thách không dành cho số đông.

Các công ty địa phương cung cấp tour xe máy 3-4 ngày quanh Hà Giang Loop với nhóm nhỏ, chỗ ở riêng, bữa ăn, xe máy và hướng dẫn viên địa phương nói tiếng Anh. Du khách có thể đặt tour tùy chỉnh hoặc tour riêng.

Quy mô tour tùy thuộc từng đơn vị, có thể lên tới 100 người nhưng được chia thành các nhóm khoảng 10 người.

Một đơn vị khác cung cấp nhiều lựa chọn, từ gói cao cấp 2 ngày đến hành trình tiết kiệm 4 ngày. Tất cả đều bao gồm áo mưa tái sử dụng, trang bị bảo hộ chất lượng cao, xe máy và hướng dẫn viên địa phương, với giá khởi điểm 189 USD mỗi người.

Du khách nước ngoài check-in Dốc Thẩm Mã - điểm đến nổi tiếng ở Hà Giang. Ảnh: @happy_ana_veres.

Di chuyển

Du khách bay đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Từ đây, hầu hết công ty tổ chức tour Hà Giang có thể sắp xếp xe khách, ôtô hoặc minivan đưa khách thẳng lên Hà Giang.

Du khách cũng có thể tự đặt xe khách đêm hoặc thuê ôtô. Vé xe khách có thể mua online trước qua các đơn vị lữ hành hoặc website.

Tại Hà Giang, xe máy là phương tiện phổ biến nhất. Du khách có thể tự lái hoặc tham gia tour cùng tài xế địa phương giàu kinh nghiệm.

Thuê trang bị

Các công ty du lịch địa phương cho thuê đầy đủ các loại xe, từ xe bán tự động đến xe touring địa hình. Họ cũng cung cấp nhiều loại mũ bảo hiểm, ủng, áo khoác, bảo vệ đầu gối, găng tay và áo mưa chất lượng cao, bao gồm cả trang bị đạt chuẩn châu Âu (ECE) và Mỹ (DOT).

Một số đơn vị nổi tiếng với đội ngũ thợ cơ khí làm việc toàn thời gian, đảm bảo xe luôn được bảo dưỡng tốt.

Thời điểm phù hợp

Theo Fang, thời điểm lý tưởng để trải nghiệm Hà Giang Loop là từ tháng 9 đến tháng 10, khi thời tiết khô ráo, nhiệt độ dễ chịu, dao động 18-28 độ C. Tháng 3-4 mát mẻ hơn nhưng hanh khô.

Mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, thường mưa nhiều, đường trơn trượt và tiềm ẩn rủi ro. Người lái xe có thể gặp đường lầy lội, trời nhiều mây và sương mù che khuất tầm nhìn.

