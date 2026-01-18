'Bông tuyết to bất thường' phủ kín Tử Cấm Thành

Ngày 18/1, tuyết phủ kín Tử Cấm Thành (nay là Bảo tàng Cố Cung) ở Bắc Kinh. Trước đó, từ ngày 16/1, thủ đô Trung Quốc đã ghi nhận một đợt tuyết rơi. Theo Beijing Daily, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng này xuất phát từ hình thế thời tiết "gió đông hồi lưu". Đây là dạng tuyết điển hình ở miền Bắc Trung Quốc, chịu tác động chủ yếu của gió Đông.

Từ tối 17/1, khi những bông tuyết bắt đầu rơi xuống Bắc Kinh, nhiều địa danh như Cố Cung , Công viên Cảnh Sơn và các khu hutong (những con hẻm cổ kính) truyền thống nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân và du khách.

Đợt tuyết rơi cũng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, khi chủ đề lý giải vì sao tuyết lần này có bông to bất thường nhanh chóng lọt nhóm từ khóa thịnh hành trên Weibo. Theo các chuyên gia, trong quá trình rơi, các tinh thể tuyết va chạm và kết dính với nhau, tạo thành những bông tuyết lớn, xốp hoặc kết thành từng chùm. Đây là hiện tượng thường được gọi là "tuyết lông ngỗng". Do cấu trúc rời, loại tuyết này cũng khiến lớp tuyết tích tụ trông dày hơn, theo Beijing Daily.

Tối 17/1, các phương tiện vẫn lưu thông giữa khung cảnh tuyết rơi tại Bắc Kinh. Tính đến sáng 18/1, đợt tuyết đã khiến 18 tuyến xe buýt trong thành phố phải điều chỉnh hoạt động. Sân bay Thủ đô Bắc Kinh cũng kích hoạt cơ chế phối hợp ứng phó cấp độ I nhằm đảm bảo an toàn vận tải.

Trong ảnh, người dân di chuyển giữa khung cảnh tuyết rơi tại Bắc Kinh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân giữ ấm, đề phòng tình trạng đóng băng và chú ý an toàn khi di chuyển, đồng thời cho biết gió mùa Đông Bắc sẽ mạnh lên sau khi tuyết rơi.

Bắc Kinh không phải là địa phương duy nhất chịu ảnh hưởng của thời tiết mùa Đông khắc nghiệt. Theo Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đợt không khí lạnh diện rộng đầu tiên của năm đã bắt đầu tác động tới nước này từ ngày 17/1.

Người dân dắt chó đi dạo giữa lúc tuyết rơi ở Bắc Kinh. Từ ngày 17-21/1, khối không khí lạnh dự kiến quét qua phần lớn lãnh thổ Trung Quốc theo hướng từ Bắc xuống Nam, gây sụt giảm nhiệt độ mạnh, kèm gió lớn, mưa, tuyết và băng giá.

Số liệu khí tượng cho thấy lượng tuyết trung bình toàn Bắc Kinh đạt 1,2 mm, trong đó khu vực nội đô đạt trung bình 1,6 mm. Điểm ghi nhận lượng tuyết lớn nhất là khu Qianlingshan thuộc quận Phong Đài, với 9,9 mm.

Trong khung giờ quan trắc gần nhất từ 6-7h sáng, lượng tuyết rơi theo giờ lớn nhất, 0,4 mm, được ghi nhận tại Trường thực nghiệm Jiaoke Bắc Kinh, cũng ở quận Phong Đài.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình