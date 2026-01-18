Sơ suất nhỏ khiến khách Việt không thể vào thăm kim tự tháp Ai Cập

Đầu năm, diễn viên Đỗ Khánh Vân có chuyến du lịch Ai Cập với mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng và bước vào bên trong kim tự tháp giza . Cô cho biết đã chi gần 100 triệu đồng cho hành trình này, bao gồm cả các chuyến bay quốc tế và nội địa, cùng thời gian di chuyển kéo dài hai ngày.

Khi đặt chân tới khu vực kim tự tháp Giza, nữ du khách bày tỏ choáng ngợp trước quy mô và sự kỳ vĩ của công trình. Cô cho biết ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì từng thấy qua sách báo hay mạng xã hội. Kim tự tháp là công trình lâu đời nhất trong danh sách 7 kỳ quan thế giới cổ đại và cũng là công trình duy nhất còn sót lại.

Điều khiến Khánh Vân hụt hẫng là cô không thể vào bên trong kim tự tháp như mong muốn. Theo du khách, nguyên nhân xuất phát từ khâu sắp xếp của đơn vị tour khi không đặt trước vé tham quan trên website chính thức. Khi đến nơi, đoàn chỉ được phép tham quan bên ngoài công trình. Trong khi đó, việc mua vé bổ sung tại chỗ không khả thi do mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Nữ diễn viên cho biết vé tham quan bên trong kim tự tháp bắt buộc phải đặt trước trực tuyến, trong khi tại điểm đến chỉ bán vé vào cổng khu vực bên ngoài để ngắm nhìn công trình. Dù nhiều ý kiến cho rằng không gian bên trong "không có gì đặc biệt", điều đó không làm thay đổi mong muốn của cô. Với Khánh Vân, được bước vào bên trong kim tự tháp chính là lý do khiến cô lựa chọn Ai Cập làm điểm đến lần này.

Sự cố khiến chuyến đi của Khánh Vân không trọn vẹn như kỳ vọng ban đầu. Cô khuyên du khách đến Ai Cập cần tìm hiểu kỹ chương trình và lịch trình của đơn vị tổ chức tour, nhất là khâu đặt vé tham quan.

Dù gặp sự cố ngoài mong muốn, Khánh Vân cho biết chuyến đi Ai Cập vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là những bức ảnh ghi lại vẻ hùng vĩ của kim tự tháp. Cô cũng trải nghiệm chụp ảnh cùng lạc đà.

Theo Khánh Vân, nếu chủ động chọn thời điểm ít người và linh hoạt trong di chuyển, du khách có thể ghi lại những khung hình đẹp và ấn tượng tại kim tự tháp.

Đại kim tự tháp Giza là kim tự tháp lớn nhất Ai Cập, được xây dựng làm lăng mộ cho pharaoh Khufu thuộc Vương triều thứ Tư. Công trình được khởi dựng vào đầu thế kỷ 26 trước Công nguyên và hoàn thành trong khoảng 27 năm.

Ban đầu, Đại kim tự tháp cao 146,6 m, từng là công trình nhân tạo cao nhất thế giới suốt hơn 3.800 năm. Theo thời gian, lớp vỏ đá vôi trắng bên ngoài bị bóc tách gần hết, khiến chiều cao hiện nay còn khoảng 138,5 m.

Bên trong Đại kim tự tháp hiện có 3 gian phòng. Phòng thấp nhất được khoét vào nền đá nhưng chưa hoàn thiện. Phòng Nữ hoàng và phòng Nhà Vua nằm ở vị trí cao hơn trong thân kim tự tháp.