Ông bố Vũng Tàu đổ bánh cá mời 8 khách Tây xem U23 Việt Nam thi đấu

Nửa đêm xem bóng đá, gia đình một tiệm bánh cá ở Vũng Tàu (TP.HCM) bất ngờ mời 8 du khách quốc tế vào nhà cùng ăn bánh, cổ vũ U23 Việt Nam.

Khoảng hơn 0h rạng sáng 17/1, khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, Cao Ngân (phường Vũng Tàu, TP.HCM) bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng bằng tiếng nước ngoài vọng lên từ tầng dưới. Thấy lạ, cô xuống kiểm tra thì bắt gặp một nhóm khoảng 8 du khách quốc tế đang quây quần trước chiếc tivi nhỏ, chăm chú theo dõi trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.

"Khi thấy tôi bước xuống nhà và hỏi bằng tiếng Anh, nhóm du khách nói ba mẹ tôi đã mời họ vào nhà cùng xem bóng đá và ăn bánh cá", Ngân kể.

Ngân cho biết quán bánh cá của gia đình thường chỉ mở cửa từ 6h30 đến 22h30. Tối hôm đó, mẹ cô - bà Đặng Thị Thanh - nán lại muộn hơn vì muốn xem bóng đá, đồng thời nghĩ những người thức khuya cổ vũ đội tuyển có thể sẽ cần một món ăn lót dạ.

Trong lúc trận đấu đang diễn ra, bà Thanh để ý thấy nhóm du khách đi ngang qua nhà. Một anh chàng mặc áo xanh liên tục ngoái nhìn vào màn hình tivi với vẻ hào hứng. Không do dự, bà chủ động mời cả nhóm vào nhà vừa ăn bánh cá, vừa xem bóng đá cho vui.

Ông Cao Văn Đoàn tất bật đổ bánh cá nóng hổi mời 8 vị khách Tây xa lạ cùng xem đá bóng tối 16/1.

Không rành tiếng Anh, bà Thanh giao tiếp bằng vài câu "tiếng Anh bồi" quen thuộc như "hello", "welcome", chỉ vào bánh cá và bảo "very delicious", kèm theo những cử chỉ thân thiện. Thế là nhóm 8 nam du khách cũng gật đầu đáp lại và vui vẻ vào nhà xem đá bóng. Tình yêu bóng đá trở thành "ngôn ngữ chung", xóa nhòa khoảng cách và sự bất đồng ngôn ngữ giữa những con người xa lạ.

Khi Ngân xuống nhà, ông Cao Văn Đoàn - ba của cô - đang tất bật đổ những mẻ bánh cá nóng hổi mời khách. Căn nhà nhỏ ở Vũng Tàu bỗng rộn ràng, ấm cúng như một buổi tụ họp bạn bè lâu năm. Nhóm du khách tỏ ra bất ngờ và thích thú trước sự hiếu khách của gia đình Việt và nán lại đến tận khi trận đấu kết thúc. Họ cùng xem, bàn luận về những pha kiến tạo, ghi bàn, cùng ông Đoàn - bà Thanh reo hò, vỗ tay mỗi khi tuyển U23 Việt Nam ghi bàn.

Không chỉ xem bóng đá, các vị khách còn tò mò về du lịch Vũng Tàu. Họ hỏi Ngân vì sao thành phố biển này chưa có nhiều tour dẫn khách như những điểm đến nổi tiếng khác. Ngân giải thích cho khách và đề nghị nhóm khách cứ hỏi thêm nếu muốn biết về các điểm tham quan, ăn uống tại Vũng Tàu, thậm chí sẵn sàng dẫn họ đi chơi nếu có thời gian.

Trong lúc trò chuyện với 8 vị khách lạ, Ngân còn nhờ nhóm du khách hô to câu "bánh cá của ba" bằng tiếng Việt để gửi lời cảm ơn cũng như động viên đến ba. Trước khi ngủ, Ngân đăng tải câu chuyện nhỏ của gia đình lên mạng xã hội rồi thiếp đi. Khi thức dậy, cô bất ngờ khi khoảnh khắc giản dị ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Sau khi về hưu, ông Đoàn mở tiệm bánh cá để thỏa đam mê nấu nướng.

Ngân cho biết tiệm bánh cá của gia đình mở từ năm 2023. Trước đây quán nằm trong hẻm, mới chuyển ra mặt tiền tại số 21 Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu (TP.HCM) được khoảng một tuần. Bố cô là người trực tiếp đứng bán, đảm nhận mọi công đoạn từ chuẩn bị đến chế biến.

Từng có gần 20 năm làm đầu bếp và trải qua thời gian kinh doanh khách sạn, ông Đoàn quyết định mở tiệm bánh cá nhỏ sau khi nghỉ hưu. Công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng ông vẫn được thực hiện đam mê nấu nướng mỗi ngày.