Khó mở tour đi Saudi Arabia xem U23 Việt Nam đá bán kết

Chiến thắng của U23 Việt Nam tại AFC U23 Asian Cup 2026 khiến nhiều người muốn bay sang Saudi Arabia cổ vũ trực tiếp, song visa khó, chi phí cao khiến tour đại trà gần như bất khả thi.

Minh Phúc và Đình Bắc - hai mảnh ghép giúp U23 Việt Nam tiến sâu tại U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Tối 16/1, U23 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết giải U23 châu Á 2026, tiến vào bán kết trên đất Saudi Arabia. Ngay sau trận đấu, nhiều du khách bắt đầu tìm kiếm tour sang Trung Đông để cổ vũ trực tiếp đội tuyển U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết chưa mở tour đến Saudi Arabia, trong khi các chương trình thiết kế riêng đều cần chuẩn bị từ rất sớm, không phù hợp với nhu cầu "đi gấp" để cổ vũ trận bán kết của tuyển Việt Nam vào 20/1 và trận chung kết vào 24/1.

"Tôi nghĩ chỉ có khách lẻ, tự tổ chức theo nhóm nhỏ bay sang xem bóng đá", ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice Travel, nhận định.

Tính khả thi, nhu cầu thị trường, kết nối hàng không là 3 rào cản lớn khiến BestPrice Travel chưa mở tour du lịch đến Saudi Arabia - nơi diễn ra giải đấu AFC U23 Asian Cup 2026.

Rào cản visa, sản phẩm "khó bán", chi phí cao

Ông Tú cho biết Saudi Arabia hiện vẫn chưa phải thị trường tour đại trà phù hợp với khách Việt do tồn tại ba rào cản lớn.

Thứ nhất là tính khả thi của sản phẩm. Dù mở cửa du lịch mạnh mẽ trong vài năm gần đây, Saudi Arabia vẫn mang đậm tính trải nghiệm văn hóa - tôn giáo đặc thù, với nhiều quy định sinh hoạt và chuẩn mực xã hội nghiêm ngặt. Các sản phẩm giải trí - nghỉ dưỡng chưa đủ đa dạng, trong khi thị hiếu số đông khách Việt thường ưu tiên những điểm đến "dễ đi, dễ trải nghiệm".

Thứ hai là nhu cầu thị trường. So với Dubai hay Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia chưa có hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh và quen thuộc với khách Việt. Mua sắm, nghỉ dưỡng, check-in - những yếu tố quan trọng với tour đại trà - chưa đủ hấp dẫn. Hiện nay, điểm đến này chủ yếu thu hút nhóm khách niche (thị trường ngách), đi vì mục đích tìm hiểu văn hóa hoặc trải nghiệm chuyên biệt, chưa tạo được nhu cầu phổ thông.

Thứ ba là kết nối hàng không. Việt Nam chưa có đường bay thẳng đến Saudi Arabia. Hành trình buộc phải nối chuyến, thời gian bay dài, chi phí cao, khiến tour trọn gói khó cạnh tranh với các điểm đến Trung Đông hoặc châu Âu khác.

Bên cạnh đó, theo ông Tú, các đặc thù của quốc gia Hồi giáo như nhiều quy định kiêng cữ, ẩm thực khó hợp khẩu vị, rượu bia khó mua/giá cao… cũng khiến Saudi Arabia kém hấp dẫn với phần đông du khách Việt.

Saudi Arabia được đánh giá là điểm đến có nhiều tiềm năng, song vẫn tồn tại một số rào cản để mở tour đại trà. Ảnh: The New York Times.

Cùng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc lữ hành Du Lịch Việt, cho biết doanh nghiệp hiện chỉ tổ chức tour Saudi Arabia theo hình thức thiết kế riêng cho doanh nghiệp có nhu cầu, không mở tour khởi hành cố định để bán đại trà.

Ông cho biết Việt Nam không nằm trong danh sách miễn visa của Saudi Arabia, khách Việt không xin được e-visa, không có visa cửa khẩu, cũng không có cơ chế visa dành cho đoàn khách lữ hành. Hồ sơ buộc phải nộp qua đại sứ quán, thời gian xét duyệt kéo dài và khó hơn so với mặt bằng chung các thị trường châu Á.

"Thời gian bay dài, chi phí cao do mặt bằng giá địa phương đắt đỏ, các tiêu chí Hồi giáo chưa quen với khách Việt khiến Saudi Arabia trở nên khó hút khách", ông Vũ nói. Nếu đặt lên bàn cân, nhiều du khách cho rằng Saudi Arabia không rẻ và hiện đại như Dubai, không đẹp và đặc trưng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang "ghi điểm" với khách Việt khi Turkish Airlines duy trì khoảng 10 chuyến bay/tuần đến TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong năm 2025. Đặc biệt, từ 1/9/2025, công dân Việt Nam được xin e-visa Thổ Nhĩ Kỳ trực tuyến, giúp điểm đến này dễ tiếp cận hơn.

Nhà hát Maraya ở Saudi Arabia được làm từ 9.740 tấm kính, trở thành một trong những điểm check-in hút khách bậc nhất tại quốc gia này. Ảnh: Alamy.

Theo ông Vũ, với nhóm khoảng 10-15 khách, lưu trú khách sạn 4 sao, bay trung chuyển bằng Qatar Airways, Emirates, Saudia hoặc tương đương, tour thiết kế riêng 7-9 ngày có giá phổ biến 75-90 triệu đồng/người. "Muốn tạo nhu cầu phải quảng bá, kích cầu, nhưng rủi ro rất lớn. Với mức giá này, khách Việt có vô số lựa chọn khác, từ châu Á đến châu Âu", ông nhận định.

Thực tế này lý giải vì sao khi U23 Việt Nam vào sâu tại AFC U23 Asian Cup 2026, dù trận chung kết dự kiến diễn ra ngày 24/1, các công ty lữ hành gần như không thể kịp tổ chức tour cổ vũ. Thời gian quá ngắn để xin visa và tổ chức đoàn.

Xa xỉ đi trước, đại trà đi sau

Theo tạp chí The Times (Anh), Saudi Arabia mở cửa khá muộn về du lịch. Phải đến năm 2019, nước này mới chính thức cấp visa du lịch cho khách quốc tế không vì mục đích hành hương. Trước đó, điểm đến gần như "trắng thông tin" trên bản đồ du lịch toàn cầu, chỉ đón người hành hương Hồi giáo, doanh nhân và lao động nước ngoài.

Dù đã có những cải cách đáng kể, rào cản văn hóa - xã hội vẫn ở mức cao so với mặt bằng du lịch quốc tế. Du khách được yêu cầu tôn trọng nghiêm ngặt chuẩn mực Hồi giáo, không aen thịt heo, không rượu bia, hạn chế thể hiện tình cảm nơi công cộng, ăn mặc kín đáo, đặc biệt tại các thành phố linh thiêng. Những yếu tố này khiến Saudi Arabia khó cạnh tranh với các điểm đến Trung Đông "dễ tiếp cận" hơn như UAE, Jordan hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, hình ảnh an ninh - chính trị của Saudi Arabia vẫn nhạy cảm trong mắt du khách quốc tế. Xung đột khu vực, các vấn đề địa chính trị Trung Đông khiến nhiều người e dè, dù trên thực tế các khu vực du lịch được kiểm soát rất chặt chẽ.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Habitas AlUla nằm giữa sa mạc, cách Medina, Saudi Arabia 4 tiếng di chuyển. Ảnh: Tanveer Badal.

Theo ghi nhận của phóng viên The Times từng đến Saudi Arabia, trải nghiệm thực tế tại các thành phố như thủ đô Riyadh, Jeddah hay AlUla thường "dễ chịu và cởi mở hơn hình dung ban đầu". Tuy nhiên, khoảng cách giữa hình ảnh truyền thông toàn cầu và trải nghiệm du lịch thực tế vẫn còn lớn.

Đáng chú ý, chiến lược du lịch của Saudi Arabia hiện nay ưu tiên phân khúc xa xỉ: resort cao cấp ven Biển Đỏ, khách sạn 5 sao, trải nghiệm độc quyền tại AlUla hay Diriyah. Cách tiếp cận này giúp điểm đến nhanh chóng thu hút dòng khách giàu có, nhưng đồng thời khiến giá thành cao, tour đại trà khó hình thành. Theo Bộ Du lịch Saudi Arabia, quốc gia này đã đón khoảng 30 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024 - kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận.

Saudi Arabia không thiếu tiềm năng, nhưng trong ngắn hạn vẫn là bài toán khó với du lịch đại trà - không chỉ với khách Việt mà cả du khách quốc tế.