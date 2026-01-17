U23 châu Á là màn phô diễn năng lực du lịch của Saudi Arabia

Giải bóng đá U23 châu Á đang giúp Saudi Arabia thu hút khách quốc tế, thử nghiệm hạ tầng và củng cố tham vọng trở thành trung tâm du lịch - sự kiện của khu vực.

Cầu thủ Đặng Văn Tới (áo số 3), Phạm Minh Phúc (áo số 21) và Nguyễn Đình Bắc (áo số 7) sau trận tứ kết gặp U23 UAE rạng sáng 17/1. Ảnh: AFC.

Nguyễn Văn Duy, một cổ động viên từ Hà Nội, sẽ có mặt tại Saudi Arabia vào ngày 19/1. Anh chi khoảng 150 triệu đồng cho chuyến đi này, mong mỏi tận mắt theo dõi và cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Câu chuyện trên không chỉ phản ánh sức hút của bóng đá, mà còn cho thấy Saudi Arabia, vốn điểm đến không mấy quen thuộc, đang bắt đầu xuất hiện trong bản đồ du lịch thể thao của người Việt.

Và với nước chủ nhà, đây chính là điều họ tính toán khi đăng cai giải bóng đá U23 châu Á.

LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ DU LỊCH TẠI SAUDI ARABIA QUA MỘT SỐ NĂM Nguồn: Cổng thông tin tài chính Argaam (có trụ sở tại Saudi Arabia) Nhãn 2021 2022 2023 2024 2025 (ước tính)

Triệu lượt 3.5 16.6 27.4 29.7 30

Chiến lược của Saudi Arabia

U23 châu Á không phải giải đấu đơn lẻ tại Saudi Arabia, mà nằm trong chuỗi sự kiện thể thao quốc tế mà quốc gia vùng Vịnh này đã và đang tổ chức liên tục trong vài năm qua, từ đua xe F1, quyền anh, golf cho đến các giải bóng đá khu vực.

Arab News dẫn lời một quan chức cấp cao của chính phủ cho biết 4 năm qua, Saudi Arabia thu hút khoảng 2,5 triệu khách du lịch chỉ riêng thông qua các sự kiện thể thao quốc tế.

Riêng giải đua xe Saudi Arabia, lần đầu tiên được tổ chức tại Jeddah vào năm 2021, đã thu hút khán giả từ 160 quốc gia, tạo ra 20.000 việc làm và mang lại tác động kinh tế trị giá 900 triệu riyal ( 240 triệu USD ).

"Đối với Saudi Arabia, du lịch thể thao là một trụ cột của quá trình chuyển đổi, gắn liền sâu sắc với chiến lược 'Tầm nhìn Saudi 2030' (Saudi Vision 2030)", Bộ trưởng Du lịch Ahmed Al-Khateeb nói.

Riyadh, thủ đô Saudi Arabia, nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời cùng nhịp sống sôi động. Ảnh: Welcome Saudi.

Năm 2024, Saudi Arabia đón khoảng 115,9 triệu lượt khách nói chung, trở thành một trong những thị trường du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Saudi Vision 2030, chiến lược phát triển quốc gia không phụ thuộc vào dầu mỏ của Saudi Arabia, đặt mục tiêu nâng con số này lên 150 triệu lượt khách mỗi năm vào cuối thập kỷ .

U23 châu Á chỉ là một phần trong chiến lược nêu trên. World Cup FIFA 2034 mới thật sự là sự kiện Saudi Arabia mong chờ.

"Là quốc gia đầu tiên đăng cai World Cup với 48 đội thi đấu, Saudi Arabia sẽ quy tụ đông đảo cổ động viên hơn bao giờ hết, tạo nên một cuộc tụ họp toàn cầu chưa từng có", Bộ trưởng Du lịch Ahmed Al-Khateeb nói.

Bãi biển tại thành phố Jeddah, Saudi Arabia. Ảnh: Md Amir Umar/Pexels.

Ông cũng cho biết thêm với 60% dân số thế giới nằm trong phạm vi 8 giờ bay, các chuyến bay thẳng từ 250 điểm đến, Saudi Arabia có vị thế "vàng" để tổ chức một trong những giải đấu dễ tiếp cận và kết nối nhất lịch sử.

15 sân vận động mới đã và đang được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng dài hạn và phục vụ lượng người hâm mộ quốc tế ngày càng tăng.

Việt Nam trong sự kết nối với Saudi Arabia

0h7 ngày 17/1, ngay sau trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal, 100 người từ Việt Nam cùng lúc tìm kiếm từ khóa "Saudi Arabia travel" (du lịch Saudi Arabia) trên Google, tăng tuyệt đối 100 đơn vị so với những ngày trước đó.

Hiện tại, Saudi Arabia triển khai hệ thống thị thực điện tử (e-visa), cho phép công dân 49 quốc gia, trong đó có Việt Nam, nộp hồ sơ trực tuyến. Du khách cần đáp ứng các yêu cầu về tiêm chủng và kiểm dịch theo quy định tại thời điểm nhập cảnh.

Người hâm mộ bóng đá "đi bão" ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, ghi nhận lúc 2h30 ngày 17/1 trên đường Đại Cồ Việt, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Về di chuyển, vẫn chưa có đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Saudi Arabia. Hầu hết chuyến bay từ Hà Nội (HAN) hay TP.HCM (SGN) đến Riyadh (RUH) hoặc Jeddah (JED) đều yêu cầu ít nhất một lần quá cảnh tại Dubai, Doha hoặc các trung tâm kết nối lớn như Istanbul hay Kuala Lumpur.

Hành trình thường kéo dài khoảng 12-16 tiếng bay phụ thuộc điểm dừng và thời gian nối chuyến.

Du khách Nguyễn Văn Duy tiết lộ chi phí cho 7 ngày đến Saudi Arabia cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam (19-25/1) khoảng 150 triệu đồng, bao gồm tiền làm visa, vé máy bay, ăn ở, đi lại...