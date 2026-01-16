U23 Việt Nam vào bán kết giải châu Á sau 8 năm

Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam đánh bại UAE 3-2 ở tứ kết giải châu Á trên sân Prince Abdullah al-Faisal.

U23 Việt Nam tiếp tục hành trình đáng nhớ tại Saudi Arabia bằng trận tứ kết nghẹt thở và giàu cảm xúc. Bất chấp sức ép lớn và lối chơi bóng bổng đầy khó chịu của đối thủ, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường đứng vững, liên tục đáp trả bằng bản lĩnh và sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với dấu ấn đậm nét, góp công vào cả ba bàn thắng, trước khi Minh Phúc tung cú sút định mệnh trong hiệp phụ. Chiến thắng lịch sử không chỉ giúp U23 Việt Nam lần đầu quật ngã UAE, mà còn đưa “Những chiến binh sao vàng” trở lại top 4 châu Á sau 8 năm, như lời khẳng định đanh thép về khát vọng và bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đình Bắc, Minh Phúc sắm vai người hùng của U23 Việt Nam.

Phút 16, Mansoor Al Menhali thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội, trước khi tung cú sút chéo góc, hạ Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và từ chối công nhận bàn thắng do số 10 của U23 UAE để bóng chạm tay.

Đến phút 28, trọng tài chính lại dừng trận đấu để nghe ý kiến từ tổ VAR. Al Menhali ngã trong vùng cấm U23 Việt Nam nhưng đây là một pha bóng số 10 tự vấp ngã mà không chịu tác động từ Phạm Lý Đức.

30 phút của hiệp một trôi qua, U23 Việt Nam cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ (54%). Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đang gặp khó trước lối chơi áp sát tầm cao của UAE.

U23 UAE gây rất nhiều khó khă cho thầy trò Kim Sang-sik.

Phút 34, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi tung Đình Bắc vào thay Lê Viktor, bất chấp việc tiền vệ Việt kiều vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau một pha va chạm mạnh.

Chỉ 5 phút sau khi vào sân, Đình Bắc ngay lập tức tạo ra sự khác biệt. Số 7 thoát xuống đáy biên, thu hút sự chú ý của các hậu vệ UAE, trước khi căng ngang vừa tầm để Lê Phát dứt điểm cận thành, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

U23 UAE nhanh chóng xốc lại đội hình và chỉ cần 3 phút để cân bằng tỷ số. Ndiaye tận dụng pha đánh đầu dội xà của đồng đội để đưa bóng vào lưới của Trần Trung Kiên.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa. U23 Việt Nam vẫn thi đấu hiệu quả nhưng ở bên kia chiến tuyến, UAE lại cho thấy sự khó chịu trong những tình huống tấn công bóng bổng.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam và UAE thi đấu đầy thận trọng. Chỉ cần một khoảng trống, Đình Bắc lại lên tiếng để mang về lợi thế cho đoàn quân áo đỏ. Pha đánh đầu ngược của cầu thủ sinh năm 2004 đưa bóng hướng vào góc xa khung thành, không cho thủ môn cơ hội cản phá.

U23 Việt Nam cho thấy khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng.

Kịch bản quen thuộc lặp lại, khi U23 UAE dồn lên và liên tục nhồi bóng vào từ hai biên. Phút 68, mành lưới U23 Việt Nam lại rung lên, lần này là từ cú đánh đầu hiểm hóc của Al Menhali. Trung Kiên đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua.

Phút 88, Anh Quân suýt định đoạt trận đấu với một pha đánh đầu từ cự ly gần. Tuy nhiên, thủ môn Tawhid vẫn kịp đổ người cản phá đầy ấn tượng.

Sau pha bỏ lỡ, Anh Quân có thêm 2 cú sút nhưng đều không thể giúp U23 Việt Nam định đoạt trận đấu trong 90 phút. Trận tứ kết 2 giải châu Á 2026 phải bước vào hiệp phụ.

Dù thể lực đã sa sút, U23 Việt Nam vẫn triển khai một đợt tấn công đầy ấn tượng ở phút 102. Bóng lần lượt qua chân Đình Bắc, Nhật Minh rồi được Minh Phúc đưa vào lưới U23 UAE bằng một cú sút hiểm hóc vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-2.

Danh sách cầu thủ ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.

