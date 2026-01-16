Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai đội Serie A phát cuồng vì Maguire

  • Thứ sáu, 16/1/2026 06:08 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Inter Milan và Napoli đang theo dõi sát sao Harry Maguire và thậm chí lên kế hoạch ký hợp đồng với anh vào tháng 1 này.

Maguire có thể rời MU.

Theo các nguồn tin từ Corriere dello Sport, Maguire trở thành mục tiêu hàng đầu của đội bóng áo sọc xanh đen thành Milan. Inter Milan đang tìm kiếm sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ nhằm củng cố vị thế tại Serie A và các đấu trường châu lục.

HLV Chivu đánh giá cao kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo của trung vệ người Anh. Không chỉ Inter Milan, Napoli cũng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến Maguire, thậm chí CLB này đang thúc đẩy một vụ chuyển nhượng để đưa anh đến Serie A ngay trong tháng 1.

Đội bóng miền Nam Italy coi Maguire là mảnh ghép lý tưởng để tăng cường sức mạnh phòng ngự. Ngoài ra, thành công trong những thương vụ mua cầu thủ từ Premier League như Scott McTominay hay Rasmus Hojlund khiến Napoli thêm tự tin.

Maguire sẽ trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải hiện tại khép lại. Với đẳng cấp và kinh nghiệm được chứng minh, trung vệ này còn lọt vào tầm ngắm của một số CLB giàu có tại Trung Đông, trong đó có Al Nassr và Al Ettifaq.

Hai CLB này sẵn sàng trả mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần để thuyết phục Maguire. Dù vậy, Maguire ưu tiên tiếp tục ở lại châu Âu để có cơ hội khoác áo tuyển Anh. Trung vệ 32 tuổi này hiểu rằng nếu chuyển sang Saudi Arabia, khả năng được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các giải đấu lớn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

