Tiếc cho Pep Guardiola

Pep Guardiola chinh phục gần như mọi đỉnh cao cùng Manchester City, nhưng Champions League vẫn là nơi ông vừa thành công, vừa để lại nhiều câu hỏi nhất.

Pep Guardiola không cần thêm danh hiệu để chứng minh vị thế. Sáu chức vô địch Premier League cùng Manchester City, hàng loạt cúp quốc nội và một cú ăn ba lịch sử năm 2023 đã đủ để ông đứng vào hàng ngũ những HLV vĩ đại nhất.

Nhưng Champions League lại là câu chuyện khác.

Thất bại với tổng tỷ số 1-5 trước Real Madrid ở vòng 1/8 mùa này không chỉ là một cú ngã. Nó giống như một lời nhắc: hành trình châu Âu của Guardiola tại Man City chưa bao giờ thật sự trọn vẹn.

Ba danh hiệu Champions League trong sự nghiệp là con số đáng nể. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, kể từ lần đăng quang cùng Barcelona năm 2011, Guardiola chỉ thêm một lần chạm tay vào chiếc cúp bạc – chiến tích năm 2023 với Man City. Với một HLV luôn được xem là người định hình bóng đá hiện đại, con số đó tạo ra cảm giác “thiếu”.

Và chính cảm giác ấy khiến Champions League trở thành nỗi day dứt lớn nhất trong kỷ nguyên Guardiola tại Etihad.

Khi triết lý chạm trần ở châu Âu

Guardiola luôn trung thành với thứ bóng đá kiểm soát, chủ động và tấn công. Ông muốn đội bóng của mình ghi nhiều hơn đối thủ, áp đặt thế trận và bóp nghẹt không gian.

Triết lý ấy giúp Man City thống trị bóng đá Anh. Nhưng ở Champions League, nơi mọi sai lầm đều bị trừng phạt, nó không phải lúc nào cũng mang lại phần thưởng tương xứng.

Pep Guardiola đã chạm giới hạn?

Những hình ảnh quen thuộc lặp lại theo năm tháng: Guardiola ôm đầu bên đường biên, vung tay trong bất lực, hoặc đứng lặng khi kịch bản tồi tệ xảy ra. Từ bàn thắng bị từ chối của Raheem Sterling trước Tottenham năm 2019, thất bại khó hiểu trước Lyon năm 2020, đến trận chung kết thua Chelsea năm 2021 – tất cả đều là những lát cắt của một hành trình dang dở.

Ngay cả sau đỉnh cao 2023, Man City cũng không duy trì được đà thăng tiến. Họ chỉ thắng một cặp đấu knock-out kể từ đó và thua tới 9 trong 17 trận gần nhất tại Champions League. Những con số không phù hợp với một đội bóng được xem là chuẩn mực.

Vấn đề không nằm ở chất lượng cầu thủ. Guardiola luôn có trong tay đội hình hàng đầu châu Âu. Vấn đề nằm ở cách tiếp cận.

Ở Champions League, khi đối đầu những đối thủ ngang tầm, khả năng kiểm soát không còn là yếu tố quyết định duy nhất. Những chi tiết nhỏ, khả năng phòng ngự trong khoảnh khắc và sự thực dụng đôi khi mới là chìa khóa. Đây lại là phần mà Man City của Guardiola nhiều lần bộc lộ giới hạn.

Cựu tiền vệ tuyển Hà Lan, Clarence Seedorf từng nhận xét rằng triết lý tấn công của Guardiola luôn đi kèm cái giá phải trả. Và thực tế đã chứng minh điều đó, đặc biệt khi bước vào những vòng đấu mà sai số gần như bằng không.

Real Madrid và giới hạn của một đế chế

Nếu cần một hình ảnh đại diện cho nỗi ám ảnh của Guardiola ở Champions League, đó chính là Real Madrid.

Trong hơn một thập kỷ qua, Man City nhiều lần chạm trán đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Kết quả không hề nghiêng về phía Guardiola. Ông đã bị Real Madrid loại tới 5 lần, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong sự nghiệp.

Không chỉ là thất bại, đó còn là những thất bại theo cách khiến người ta nhớ rất lâu. Có lần Man City bị đánh gục trong hiệp phụ. Có lần gục ngã trên chấm luân lưu. Và mùa này, mọi hy vọng gần như tan vỡ ngay khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ sớm ở trận lượt về.

Real Madrid không phải đội kiểm soát bóng tốt hơn. Họ cũng không luôn tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng họ sở hữu thứ mà Man City thường thiếu ở Champions League: sự lạnh lùng và khả năng trừng phạt sai lầm.

Guardiola hiểu điều đó, nhưng ông không thay đổi. Và có lẽ, ông cũng không muốn thay đổi. Bởi nếu từ bỏ triết lý của mình, Guardiola sẽ không còn là Guardiola.

Điều đáng nói là Man City đang bước vào giai đoạn chuyển giao. 15 trong số 23 cầu thủ từng góp mặt ở trận chung kết 2023 đã rời đi. Đội hình mới cần thời gian để định hình lại bản sắc.

Trong bối cảnh đó, Champions League càng trở nên khó chinh phục hơn.

Tương lai của Guardiola cũng là dấu hỏi. Hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối mùa tới, và đã xuất hiện những đồn đoán về việc ông có thể rời Etihad sớm hơn dự kiến. Nếu điều đó xảy ra, cơ hội để ông bổ sung thêm danh hiệu Champions League cùng Man City có thể không còn nhiều.

Guardiola vẫn còn cơ hội cứu vãn mùa giải ở các đấu trường quốc nội. Nhưng với ông, Champions League luôn là thước đo tối thượng.

Và nếu một ngày rời Manchester mà chỉ có một lần đăng quang châu Âu, Guardiola có lẽ vẫn được tôn vinh. Nhưng sâu trong đó, sẽ luôn tồn tại một câu hỏi chưa có lời đáp: đáng ra, ông có thể làm được nhiều hơn thế.