'Real Madrid thiếu thủ lĩnh, vấn đề nằm ở cầu thủ'

Pedja Mijatovic cho rằng Real Madrid đang khủng hoảng vì thiếu một thủ lĩnh thực sự trong phòng thay đồ, và nhấn mạnh đây không phải lỗi của HLV mà là trách nhiệm của các cầu thủ.

Phân tích trên chương trình El Larguero của Cadena SER, cựu danh thủ Pedja Mijatovic bày tỏ lo ngại trước tình trạng sa sút nghiêm trọng của Real Madrid sau thất bại 2-3 trước Albacete, trận thua khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị loại khỏi Cúp Nhà vua. Theo Mijatovic, những gì diễn ra trong vài ngày qua là dấu hiệu cho thấy vấn đề mang tính cấu trúc, không chỉ đơn thuần đến từ băng ghế huấn luyện.

Điểm mấu chốt mà cựu giám đốc thể thao Real Madrid nhấn mạnh là sự thiếu vắng một thủ lĩnh đúng nghĩa trong phòng thay đồ. Ông cho rằng đội hình hiện tại không có người đủ uy tín và bản lĩnh để đứng ra chấn chỉnh tập thể khi mọi thứ đi chệch hướng.

“Đây là một đội bóng không có một thủ lĩnh cụ thể, người có thể nói thẳng rằng mọi việc phải được làm theo cách này”, Mijatovic nhận định.

Theo ông, Real Madrid sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều nếu vẫn còn những nhân vật giàu kinh nghiệm và cá tính mạnh như Luka Modric, Toni Kroos hay Sergio Ramos trong phòng thay đồ. Những cầu thủ thuộc “thế hệ cũ” ấy không chỉ đóng góp về chuyên môn mà còn giữ vai trò điều tiết tâm lý, nhắc nhở các đàn em giữ sự tập trung và tinh thần đúng mực ở những thời điểm nhạy cảm.

Mijatovic thừa nhận thực tế này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai, nhưng ông cảnh báo Real Madrid sẽ còn đối diện nhiều rắc rối nếu không tìm ra cách bù đắp sự thiếu hụt ấy.

Theo ông, ở nhiều trận đấu mà đội bóng chơi dưới sức, dấu hiệu dễ thấy nhất chính là sự vắng mặt của một tiếng nói có trọng lượng trên sân.

Cựu tiền đạo người Montenegro cũng chỉ ra yếu tố chủ quan của các cầu thủ trong trận gặp Albacete. Sau thất bại ở Siêu cúp Tây Ban Nha và biến động trên băng ghế huấn luyện, nhiều cầu thủ có thể đã nghĩ rằng họ đủ mạnh để “điều chỉnh nhịp độ” trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Chính sự tự mãn đó khiến Real Madrid phải trả giá.

Kết luận, Mijatovic nhấn mạnh rằng chỉ có các cầu thủ mới có thể tự cứu mình. “Không phải chủ tịch, cũng không phải HLV, mà chính các cầu thủ mới là những người duy nhất có thể xoay chuyển tình thế này”, ông nói, coi đây là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự của phòng thay đồ Real Madrid.