Cựu cầu thủ Real Madrid khóc khi đội cũ bị loại

Jesus Vallejo, cựu cầu thủ Real Madrid đang khoác áo Albacete, có phản ứng mạnh sau khi đội bóng cũ bị loại khỏi Cúp Nhà vua.

Vallejo khi còn khoác áo Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Real Madrid gây thất vọng lớn khi để thua Albacete với tỷ số 2-3 ở vòng 16 đội Cúp Nhà vua mùa giải 2025/26, diễn ra trên sân Carlos Belmonte rạng sáng 14/1.

Vallejo, trung vệ gắn bó với Real Madrid trong 10 năm giai đoạn 2015-2025, không ra sân ở trận đấu này. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ESPN ghi lại khoảnh khắc Vallejo bật khóc trong vòng tay các đồng đội. Chiến thắng của Albacete tạo nên cơn địa chấn tại Cúp Nhà vua, đồng thời đẩy Real Madrid vào khủng hoảng.

Vallejo gia nhập Albacete vào mùa hè vừa qua theo dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng có thời hạn hai năm. Trước đó, anh không nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Xabi Alonso. Trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid, Vallejo chủ yếu sắm vai dự bị và từng nhiều lần được đem cho mượn tại các CLB khác.

Vallejo khóc trong ngày lịch sử của Albacete.

Trước cuộc đối đầu kể trên, Vallejo cũng tỏ ra sốc khi biết tin HLV Xabi Alonso bị sa thải sau thất bại của Real Madrid trước Barcelona ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

“Thật à? Mọi người đang đùa tôi sao?”, Vallejo đặt câu hỏi với các phóng viên. “Tôi hiểu Barcelona là đội giành chiến thắng, nhưng chiến thuật của HLV rất hợp lý và cho phép tập thể Real chiến đấu đến phút cuối cùng. Tôi không trực tiếp làm việc với HLV Alonso, nhưng ông ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đây là một tin không vui”.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Albacete đánh bại Real Madrid, cột mốc đáng nhớ với đội bóng hạng Hai Tây Ban Nha. Trong khi Real Madrid sở hữu đội hình trị giá hơn 1,35 tỷ euro, thì tổng giá trị của Albacete chỉ vào khoảng 14,2 triệu euro.

