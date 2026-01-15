Lý do U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) lý giải nguyên nhân khiến U23 Thái Lan phải dừng bước sớm tại VCK U23 châu Á 2026.

Sự xuất sắc của thủ môn Li Hao phía U23 Trung Quốc khiến U23 Thái Lan bất lực trong việc tìm bàn thắng.

Bài phân tích sau trận của AFC khẳng định nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đại diện Đông Nam Á bị chặn đứng bởi một cái tên duy nhất, đó là thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc.

AFC nhấn mạnh U23 Thái Lan là đội chủ động hơn, nhưng mọi ý đồ đều tan vỡ trước bức tường mang tên Li Hao. Ngay phút 23, thủ môn 21 tuổi khiến cả sân vận động nín lặng khi liên tiếp hai lần cứu thua ở cự ly gần sau cú đánh đầu của Sittha Boonlha và pha băng vào đá bồi của Chinngoen Phutonyong. Đến phút 39, khi hậu vệ Mutalifu Yimingkari suýt phản lưới nhà từ quả phạt góc, Li Hao vẫn kịp tung người cản phá trong gang tấc.

AFC đánh giá sang hiệp hai, U23 Thái Lan đẩy cao nhịp độ. Iklas Sanrom có cú dứt điểm ở góc hẹp bên cánh trái sau đường chuyền của Oussama Thiangkham, nhưng Li Hao lại thêm một lần chiến thắng trong pha đối mặt. "Thái Lan chơi đầy quyết tâm, song không thể vượt qua phong độ xuất thần của thủ môn Trung Quốc", AFC kết luận.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc cũng bỏ lỡ vài cơ hội để kết liễu trận đấu, song kết quả hòa không bàn thắng vẫn đủ giúp họ đi tiếp với 5 điểm, xếp nhì bảng D và gặp U23 Uzbekistan ở tứ kết.

Trong khi đó, U23 Thái Lan khép lại giải đấu với chỉ 2 điểm sau 3 trận.

