Kỳ U23 châu Á lịch sử của bóng đá Trung Quốc

  Thứ tư, 14/1/2026 21:34 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

U23 Trung Quốc trải qua kỳ U23 châu Á 2026 mang tính bước ngoặt khi xuất sắc vượt qua vòng bảng.

Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á.

Tối 14/1, trận hòa 0-0 trước U23 Thái Lan ở lượt cuối bảng D đủ để đại diện Đông Á cán đích nhì bảng với 5 điểm, qua đó lần đầu vượt qua vòng bảng sau 6 lần dự giải. Ở tứ kết, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu U23 Uzbekistan.

Đây là bước tiến rõ ràng nếu so với nhiều lần bị loại sớm, thường xuyên rời giải trong tâm thế thất vọng và hoài nghi về chất lượng đào tạo trẻ. Đáng chú ý, U23 Trung Quốc thể hiện độ lỳ lợm khi giữ sạch lưới vòng bảng, xây dựng nền tảng bằng khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật.

Trong bối cảnh áp lực thành tích luôn đè nặng, việc tạo ra một chiến dịch vòng bảng ổn định, không thua trận nào và hạn chế sai số là tín hiệu tích cực đối với bóng đá Trung Quốc. Sau nhiều năm gây thất vọng, người hâm mộ xứ Trung có thể mỉm cười với thành tích này.

Dù U23 Uzbekistan là thách thức lớn ở tứ kết, việc phá được dớp vòng bảng sau nhiều năm chờ đợi vẫn là cú hích quan trọng. Ít nhất, bóng đá trẻ Trung Quốc có một kết quả cụ thể để làm điểm tựa cho giai đoạn tiếp theo.

Minh Nghi

Trung Quốc Trung Quốc

