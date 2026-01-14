CĐV Thái Lan nổi giận

Sau khi U23 Thái Lan bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2026 tối 14/1, nhiều CĐV đội bóng này bức xúc vì thành tích yếu kém.

U23 Thái Lan sớm dừng bước ở vòng bảng.

Trên fanpage Changsuek, hầu hết bình luận thể hiện sự thất vọng về mặt lối chơi của U23 Thái Lan. Nhiều người thẳng thắn chê đội nhà thiếu ý tưởng tấn công, dứt điểm kém và dễ rơi vào bế tắc khi bị gây áp lực.

Có CĐV nhận xét "đội bóng không có mảng miếng rõ ràng", "không biết cách ghi bàn", đồng thời nhắc tới những sai số cá nhân ở thời điểm quyết định. Đáng chú ý, làn sóng chỉ trích cũng hướng về công tác huấn luyện và hệ thống đào tạo trẻ.

Không ít tài khoản đề nghị cải tổ nghiêm túc, tăng cạnh tranh nội bộ, nâng chất lượng giải trẻ và chuẩn hóa giáo án để theo kịp mặt bằng châu Á.

Một số bình luận còn mỉa mai chuyện "lại về nhà như thường lệ", "chưa đá cũng biết bị loại", "hình ảnh một Thái Lan bất khuất không còn", qua đó phản ánh tâm lý chán nản sau nhiều lần kỳ vọng rồi hụt hẫng.

Ở chiều tích cực, nhiều CĐV gửi thông điệp khích lệ: "Các em làm tốt lắm", "Cố lên", "Đã chiến đấu lắm rồi". Một số ý kiến nhìn nhận việc bị loại là bài học cần thiết cho lứa U23, nhấn mạnh giá trị của trải nghiệm và kêu gọi các cầu thủ giữ tinh thần để trở lại mạnh mẽ hơn.

Dù tranh cãi gay gắt, điểm chung dễ thấy là người hâm mộ Thái Lan muốn đội nhà thay đổi theo hướng chơi bóng có bản sắc, phương án, và đủ bản lĩnh ở các trận then chốt.

Kết quả khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi U23 châu Á Tối 14/1, U23 Thái Lan hòa U23 Trung Quốc với tỷ số 0-0 ở lượt cuối bảng D, qua đó chia tay VCK U23 châu Á 2026.

