Fernandes tái hiện dấu ấn của Ronaldo tại MU

Bruno Fernandes trực tiếp mang về 26 điểm ở Premier League, cân bằng thành tích Cristiano Ronaldo từng lập ở mùa 2008/09.

Fernandes có tầm ảnh hưởng không khác gì Ronaldo.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha trực tiếp mang về 26 điểm cho MU tại Premier League mùa này thông qua các bàn thắng và kiến tạo, trong khi mùa giải còn 8 vòng đấu. Con số giúp Fernandes cân bằng thành tích mà Ronaldo từng lập ở mùa 2008/09, thời điểm siêu sao đồng hương giành Quả bóng Vàng trước khi chuyển sang Real Madrid.

Mùa này, Fernandes ghi 7 bàn và có 16 kiến tạo, đóng góp gần một nửa trong tổng số 54 điểm của MU. Trong khi đó, Ronaldo năm ấy mang về 26 điểm nhờ 18 bàn thắng và 6 kiến tạo trong mùa giải cuối ở Old Trafford trước khi sang Tây Ban Nha. Đó cũng là giai đoạn hoàng kim của "Quỷ đỏ" khi đội bóng sở hữu dàn sao Wayne Rooney, Dimitar Berbatov hay Carlos Tevez.

Ảnh hưởng của Fernandes tiếp tục thể hiện rõ trong chiến thắng 3-1 trước Aston Villa đêm 15/3. Fernandes thực hiện quả phạt góc giúp Casemiro ghi bàn, trước khi tung đường chọc khe đẳng cấp cho Matheus Cunha nâng tỷ số lên 2-1.

Trong lịch sử MU, chỉ Robin van Persie mùa 2012/13 đóng góp nhiều điểm hơn (38 điểm) với 26 bàn và 9 kiến tạo, qua đó mang về chức vô địch cuối cùng cho CLB dưới thời Alex Ferguson. Không chỉ vậy, Fernandes còn hướng tới kỷ lục 20 kiến tạo trong một mùa Premier League của Thierry Henry (2002/03) và Kevin De Bruyne (2019/20).

Phong độ thăng hoa của Fernandes cũng giúp MU vươn lên vị trí thứ 3. Với 105 bàn thắng và 103 kiến tạo sau 319 trận cấp CLB, tiền vệ người Bồ Đào Nha dần khẳng định vị thế của một trong những nhạc trưởng hay nhất lịch sử "Quỷ đỏ".

Highlights MU 3-1 Aston Villa Đêm 15/3, MU hạ gục Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford thuộc vòng 30 Premier League.

