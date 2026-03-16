'Cho Fernandes khoảng trống, MU trừng phạt ngay'

  Thứ hai, 16/3/2026 05:00 (GMT+7)
Cựu danh thủ Roy Keane khẳng định MU chắc suất dự Champions League, đồng thời khen ngợi Bruno Fernandes sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa tối 15/3.

Trên Sky Sports, huyền thoại Roy Keane tỏ ra khá chắc chắn về cơ hội của đội chủ sân Old Trafford. Theo cựu đội trưởng MU, đoàn quân áo đỏ đang có mọi yếu tố thuận lợi để giữ vững vị trí trong nhóm dự Champions League.

"Với tôi, Manchester United gần như chắc suất rồi", Keane nhận định. "Họ không bị phân tâm bởi các đấu trường khác, chỉ cần tập trung tối đa cho các trận còn lại và đảm bảo thể lực".

Keane cũng cho rằng Aston Villa phần nào hụt hơi do phải thi đấu tại Europa League hồi giữa tuần. Điều đó khiến đội khách thiếu sắc bén, đặc biệt trong hiệp hai khi Manchester United kiểm soát thế trận dễ dàng.

Theo cựu danh thủ người Ireland, chìa khóa của trận đấu nằm ở khả năng sáng tạo của đội trưởng Fernandes. "Nếu bạn cho những cầu thủ như Bruno thời gian và khoảng trống, bạn chắc chắn sẽ phải trả giá", Keane nhấn mạnh.

Thực tế trên sân chứng minh nhận định đó. Fernandes tiếp tục là linh hồn trong lối chơi của MU khi đóng góp 2 đường kiến tạo. Sau trận đấu, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ niềm vui nhưng vẫn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

"Tôi hài lòng nhất vì những đóng góp của mình giúp ích cho đội bóng. Khi chơi ở vị trí của tôi, việc hỗ trợ đồng đội ghi bàn và chia sẻ khoảnh khắc là điều tuyệt vời", Fernandes nói. "Chúng tôi biết phải thắng sau kết quả không tốt trước đó. Đây là trận đấu với đối thủ có cùng điểm số, nên việc tạo khoảng cách là rất quan trọng. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ toàn đội có thể chơi tốt hơn nữa".

Hiện MU xây chắc vị trí thứ 3 khi hơn Aston Villa và Chelsea lần lượt 3 và 6 điểm.

Minh Nghi

