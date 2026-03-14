HLV Emery được tiến cử cho MU

Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng Unai Emery là ứng viên sáng giá cho ghế HLV Manchester United.

Carrick chưa chắc được MU bổ nhiệm chính thức.

Tương lai chiếc ghế HLV trưởng tại Manchester United là chủ đề được quan tâm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh đó, cựu hậu vệ Jamie Carragher bất ngờ đề cử Unai Emery là lựa chọn phù hợp nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

Phát biểu trên The Telegraph, Carragher cho rằng Emery xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu nếu Manchester United quyết định tìm HLV mới. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng điều này khó xảy ra vì nhiều lý do.

Carragher cho rằng trở ngại lớn nhất với Emery là hình ảnh của ông tại các CLB lớn trước đây. Dù gặt hái nhiều thành công với Sevilla, Villarreal hay Aston Villa, Emery lại để lại dấu hỏi sau thời gian làm việc tại Paris Saint-Germain và Arsenal.

Theo Carragher, điều này khiến nhiều CLB lớn xem Emery là HLV phù hợp với các đội bóng đang vươn lên, hơn là những ông lớn đặt mục tiêu vô địch Premier League hay Champions League.

Ngoài ra, phong cách làm việc của Emery cũng có thể là rào cản. HLV 54 tuổi nổi tiếng với việc muốn kiểm soát nhiều khía cạnh chuyên môn của CLB. Trong khi đó, nhiều đội bóng lớn hiện ưu tiên mô hình quản trị hiện đại. Ở đó, Giám đốc Thể thao nắm vai trò trung tâm trong các quyết định bóng đá.

Dù vậy, nếu tiếp tục duy trì thành công tại Aston Villa, Emery vẫn có cơ hội thay đổi cách nhìn của các CLB lớn trong tương lai.

Hiện tại, Emery làm rất tốt công việc tại Aston Villa. Đội bóng của ông đang đứng thứ 4 tại Premier League và nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League lần thứ 2 trong 3 mùa gần đây.

Trong khi đó, MU được dẫn dắt tạm quyền bởi Michael Carrick. Thành tích của Carrick khá ấn tượng khi ông thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 sau 8 trận cầm quân. Điều này khiến ban lãnh đạo CLB chưa vội đưa ra quyết định dài hạn.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD