HLV Emery được tiến cử cho MU

  • Thứ bảy, 14/3/2026 09:00 (GMT+7)
Cựu trung vệ Jamie Carragher cho rằng Unai Emery là ứng viên sáng giá cho ghế HLV Manchester United.

Carrick chưa chắc được MU bổ nhiệm chính thức.

Tương lai chiếc ghế HLV trưởng tại Manchester United là chủ đề được quan tâm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong bối cảnh đó, cựu hậu vệ Jamie Carragher bất ngờ đề cử Unai Emery là lựa chọn phù hợp nhất cho đội chủ sân Old Trafford.

Phát biểu trên The Telegraph, Carragher cho rằng Emery xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu nếu Manchester United quyết định tìm HLV mới. Tuy nhiên, ông cũng tin rằng điều này khó xảy ra vì nhiều lý do.

Carragher cho rằng trở ngại lớn nhất với Emery là hình ảnh của ông tại các CLB lớn trước đây. Dù gặt hái nhiều thành công với Sevilla, Villarreal hay Aston Villa, Emery lại để lại dấu hỏi sau thời gian làm việc tại Paris Saint-Germain và Arsenal.

Theo Carragher, điều này khiến nhiều CLB lớn xem Emery là HLV phù hợp với các đội bóng đang vươn lên, hơn là những ông lớn đặt mục tiêu vô địch Premier League hay Champions League.

Emery sẽ thích hợp với vai trò HLV tại MU?

Ngoài ra, phong cách làm việc của Emery cũng có thể là rào cản. HLV 54 tuổi nổi tiếng với việc muốn kiểm soát nhiều khía cạnh chuyên môn của CLB. Trong khi đó, nhiều đội bóng lớn hiện ưu tiên mô hình quản trị hiện đại. Ở đó, Giám đốc Thể thao nắm vai trò trung tâm trong các quyết định bóng đá.

Dù vậy, nếu tiếp tục duy trì thành công tại Aston Villa, Emery vẫn có cơ hội thay đổi cách nhìn của các CLB lớn trong tương lai.

Hiện tại, Emery làm rất tốt công việc tại Aston Villa. Đội bóng của ông đang đứng thứ 4 tại Premier League và nuôi hy vọng giành vé dự UEFA Champions League lần thứ 2 trong 3 mùa gần đây.

Trong khi đó, MU được dẫn dắt tạm quyền bởi Michael Carrick. Thành tích của Carrick khá ấn tượng khi ông thắng 6, hòa 1 và chỉ thua 1 sau 8 trận cầm quân. Điều này khiến ban lãnh đạo CLB chưa vội đưa ra quyết định dài hạn.

MU thanh lý 5 cầu thủ dưới thời Ten Hag

MU sẵn sàng lắng nghe đề nghị dành cho 5 bản hợp đồng được ký dưới thời HLV Erik ten Hag nhưng không đáp ứng kỳ vọng.

4 giờ trước

Tình thế đảo ngược với Rashford

Marcus Rashford đối mặt khả năng trở lại MU khi Barcelona xem Pedro Neto như một phương án tăng cường cho hàng công.

5 giờ trước

Tương lai Bellingham gây chú ý

Cựu tuyển thủ Chris Waddle cho rằng tiền vệ Jude Bellingham sẽ gia nhập MU nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn.

14 giờ trước

Bàn thắng gây sốt của cầu thủ trẻ MU Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.

Đào Trần

Emery Jamie Carragher Aston Villa Michael Carrick Unai Emery

    Đọc tiếp

    Ten Hag hoi han vi phu voi Ronaldo hinh anh

    Ten Hag hối hận vì phũ với Ronaldo

    30 phút trước 10:04 14/3/2026

    0

    Erik ten Hag thừa nhận cách ông xử lý Cristiano Ronaldo tại Manchester United gây tổn hại cho chính sự nghiệp của bản thân, đồng thời để lại hậu quả lâu dài.

    De nghi 100 trieu euro danh cho Tonali hinh anh

    Đề nghị 100 triệu euro dành cho Tonali

    32 phút trước 10:01 14/3/2026

    0

    Arsenal sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

    Valverde la mon hoi cua Real Madrid hinh anh

    Valverde là món hời của Real Madrid

    33 phút trước 10:01 14/3/2026

    0

    Federico Valverde là một những thương vụ đầu tư thành công nhất của Real Madrid trong hơn một thập kỷ qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

