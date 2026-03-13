Tương lai Bellingham gây chú ý

Cựu tuyển thủ Chris Waddle cho rằng tiền vệ Jude Bellingham sẽ gia nhập MU nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn.

Tương lai của Bellingham trở nên khó đoán.

Bellingham trở thành trụ cột Real Madrid sau khi cập bến sân Bernabeu vào hè 2023. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số đồn đoán về tương lai của tiền vệ người Anh. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Bellingham được cho là có những cân nhắc thận trọng về con đường sự nghiệp.

Giữa những đồn đoán đó, cựu tuyển thủ Chris Waddle nhận định: "Nếu Manchester United đưa ra một bản hợp đồng vượt trội hoàn toàn so với những gì cậu ấy đang có, Bellingham sẽ cân nhắc ký ngay. Tiền luôn có tiếng nói của nó", Waddle chia sẻ.

Theo Waddle, nhiều ý kiến cho rằng Bellingham sẽ không gia nhập MU nếu đội bóng thành Manchester không được dự Champions League. Tuy nhiên, ông tin rằng điều đó chưa chắc là rào cản quá lớn nếu lời đề nghị đủ sức thuyết phục.

Waddle cũng nhận xét Bellingham có mùa giải ra mắt cực kỳ bùng nổ tại Real Madrid, nhưng gần đây phong độ sa sút khi các đối thủ hiểu rõ hơn về lối chơi của tiền vệ này. Bên cạnh đó, vai trò của Bellingham tại đội bóng Hoàng gia cũng thay đổi sau khi Kylian Mbappe gia nhập đội hình, cùng với chấn thương khiến anh không thể duy trì phong độ cao nhất.

Dù vậy, Waddle nhấn mạnh rằng những tin đồn liên quan đến MU luôn xuất hiện với hàng loạt ngôi sao lớn. "Manchester United được liên hệ với rất nhiều cầu thủ hàng đầu, giống như Liverpool hay Arsenal. Vì vậy hãy chờ xem điều gì thật sự xảy ra", ông nói.

Hiện tại, Bellingham nỗ lực để sớm trở lại. Nếu thể trạng không đảm bảo, cựu sao Dortmund có nguy cơ bị HLV Thomas Tuchel loại khỏi đội hình tuyển Anh dự World Cup 2026.

