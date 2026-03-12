Phản ứng của Bellingham khi Valverde lập hat-trick

Rạng sáng 12/3, Jude Bellingham ngỡ ngàng khi chứng kiến đồng đội chọc thủng lưới Man City tới 3 lần ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Vẻ mặt của Bellingham khi Valverde lập hat-trick.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ khoảnh khắc Jude Bellingham hướng lên màn hình để xem lại tình huống ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Federico Valverde trước Manchester City. Tiền vệ người Anh há hốc miệng, tỏ rõ vẻ trầm trồ, sau đó nở nụ cười rạng rỡ và dành cho đàn anh người Uruguay những tràng vỗ tay.

Valverde có màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhất trước Man City. Anh chỉ cần 42 phút để lập hat-trick, cả 3 bàn thắng đều đến từ những tình huống xử lý đẹp mắt. Trước đó, Vaverde đã chơi 75 trận cho Real tại Champions League nhưng cũng chỉ ghi 3 bàn.

Trong ngày Valverde tỏa sáng rực rỡ, Erling Haaland, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên kia chiến tuyến, lại im hơi lặng tiếng. Tiền đạo người Na Uy bị phong tỏa trong suốt thời gian có mặt trên sân.

Cơ hội đáng chú ý nhất của nửa xanh thành Manchester lại xuất phát từ sai sót nơi hàng thủ chủ nhà. Dù vậy, Thibaut Courtois vẫn duy trì sự tập trung vốn có để giúp "Los Blancos" bảo toàn mành lưới cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Ở trận lượt về diễn ra tại Etihad, Man City cần ghi tối thiểu 3 bàn, đồng thời không để thủng lưới thêm mới có hy vọng lật ngược tình thế.