Xuân Son kiến tạo, Nam Định hồi sinh mạnh mẽ

Tối 13/3, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 16 V.League.

Nam Định thắng 3 trận liên tiếp. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trước vòng đấu này, Nam Định dần thi đấu khởi sắc. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng mang lại hiệu ứng tích cực. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Nam Định lần lượt đánh bại Ninh Bình 3-2 và PVF-CAND 1-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 và tạo khoảng cách 7 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Ngược lại, lực lượng Thanh Hóa sứt mẻ nghiêm trọng. Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới, khiến 4 tân binh chưa thể ra sân. Bên cạnh đó, hai cầu thủ Lê Văn Thắng và Huỳnh Minh Đoàn bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Trong tay HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn 17 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu.

Dễ hiểu khi Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trên sân Thiên Trường. Xuân Son liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách với những pha tranh chấp và dứt điểm nguy hiểm, trong khi Percy Tau cùng Hoàng Anh cũng nhiều lần thử vận may từ xa nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng về phía đội chủ nhà. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78, khi Xuân Son làm tường khéo léo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Steve Akolo tung cú sút chìm quyết đoán hạ gục thủ môn Y Êli Niê, mở tỷ số cho Nam Định.

Những phút cuối trận diễn ra đầy kịch tính khi Nam Định chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Lucas. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng giúp Nam Định tạm thời leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy tín hiệu tích cực về phong độ, khi đội bóng thành Nam dần tìm lại hình ảnh của nhà vô địch.