Xuân Son kiến tạo, Nam Định hồi sinh mạnh mẽ

  • Thứ sáu, 13/3/2026 20:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 13/3, Thép Xanh Nam Định giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 16 V.League.

Nam Định thắng 3 trận liên tiếp. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Trước vòng đấu này, Nam Định dần thi đấu khởi sắc. Sự trở lại của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng mang lại hiệu ứng tích cực. Trong 2 vòng đấu gần nhất, Nam Định lần lượt đánh bại Ninh Bình 3-2 và PVF-CAND 1-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 9 và tạo khoảng cách 7 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ.

Ngược lại, lực lượng Thanh Hóa sứt mẻ nghiêm trọng. Đội bóng xứ Thanh vẫn chưa được FIFA gỡ bỏ lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới, khiến 4 tân binh chưa thể ra sân. Bên cạnh đó, hai cầu thủ Lê Văn Thắng và Huỳnh Minh Đoàn bị treo giò do nhận đủ số thẻ vàng. Trong tay HLV Mai Xuân Hợp chỉ còn 17 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu.

Dễ hiểu khi Nam Định nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trên sân Thiên Trường. Xuân Son liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đội khách với những pha tranh chấp và dứt điểm nguy hiểm, trong khi Percy Tau cùng Hoàng Anh cũng nhiều lần thử vận may từ xa nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng về phía đội chủ nhà. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 78, khi Xuân Son làm tường khéo léo trong vòng cấm, tạo điều kiện để Steve Akolo tung cú sút chìm quyết đoán hạ gục thủ môn Y Êli Niê, mở tỷ số cho Nam Định.

Những phút cuối trận diễn ra đầy kịch tính khi Nam Định chỉ còn 10 người sau chiếc thẻ đỏ của Lucas. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh để giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng giúp Nam Định tạm thời leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy tín hiệu tích cực về phong độ, khi đội bóng thành Nam dần tìm lại hình ảnh của nhà vô địch.

Phản ứng của Xuân Son khi được gọi lên tuyển

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days.

11:22 11/3/2026

Xuân Son bỏ lỡ khó tin trong chiến thắng của CLB Nam Định

Tiền đạo Xuân Son gây chú ý với pha dứt điểm ra ngoài ở cự ly chưa đầy một mét, trong trận CLB Nam Định thắng PVF-CAND 1-0 tại vòng 15 V.League tối 8/3.

21:47 8/3/2026

Xuân Son lên tiếng, CLB Nam Định ngược dòng cảm xúc trước Ninh Bình

Bị dẫn hai bàn ngay trong hiệp một, CLB Nam Định vẫn lật ngược thế cờ nhờ màn bùng nổ sau giờ nghỉ và bàn gỡ quan trọng của Xuân Son.

19:56 1/3/2026

Hiểu Phong

    Tuong lai Bellingham gay chu y hinh anh

    Tương lai Bellingham gây chú ý

    1 giờ trước 20:22 13/3/2026

    0

    Cựu tuyển thủ Chris Waddle cho rằng tiền vệ Jude Bellingham sẽ gia nhập MU nếu nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn.

