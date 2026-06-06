Thái Lan và Malaysia làm khó U19 Việt Nam ở lượt cuối

Lượt trận thứ 2 bảng B giải vô địch U19 Đông Nam Á (AFF) vừa khép lại với chiến thắng cùng tỷ số 4-0 của U19 Thái Lan và U19 Malaysia trước các đối thủ Singapore và Brunei.

Đáng chú ý, nỗ lực tràn lên tấn công để ghi thêm hai bàn thắng trong những phút bù giờ cuối cùng của U19 Malaysia đã tạo ra một thế cờ đầy toan tính. Do lịch thi đấu lệch ngày, kết quả này trực tiếp phá hỏng kịch bản lượt cuối hòa hoãn tại bảng A, đẩy U19 Việt Nam và đội chủ nhà U19 Indonesia vào một trận chiến không khoan nhượng.

Lợi thế thi đấu muộn và toan tính đẩy Indonesia vào thế bí

Tại bảng B, chiến thắng 4-0 của U19 Thái Lan và U19 Malaysia đã được định đoạt, nhưng cách Malaysia thi đấu lại mang đến nhiều ẩn ý. Đội bóng này đã nỗ lực tột cùng, chiến đấu đến những giây cuối cùng để chọc thủng lưới Brunei thêm hai lần vào các phút bù giờ thứ 2 và thứ 7. Những bàn thắng muộn màng này hoàn toàn có chủ đích nhằm tích lũy hiệu số phụ tối đa, qua đó tạo ra lợi thế cực lớn trước khi lượt trận quyết định diễn ra.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, các trận đấu ở bảng A sẽ kết thúc sớm hơn bảng B một ngày. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan và Malaysia có đặc quyền quan sát toàn bộ cục diện, biết chính xác thành tích của đội nhì bảng A trước khi vạch ra chiến thuật thi đấu. Giả sử trong trận đấu cuối cùng của bảng A, U19 Việt Nam và U19 Indonesia cầm hòa nhau. Khi đó, Indonesia sẽ ngậm ngùi xếp ở vị trí nhì bảng do kém hơn U19 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Theo thể lệ của giải đấu, khi so sánh thành tích với các đội nhì bảng khác để tranh vé đi tiếp, kết quả đối đầu với đội xếp thứ 4 trong bảng sẽ không được tính. Trừ đi thành tích với đội cuối bảng dù là Myanmar hay Timor-Leste, U19 Indonesia chỉ còn trong tay 4 điểm cùng hiệu số +3. Với điểm số khiêm tốn như vậy, Indonesia chỉ có thể lách qua khe cửa hẹp lọt vào bán kết nếu trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia kết thúc có phân định thắng thua rõ ràng.

Tuy nhiên, Thái Lan và Malaysia hoàn toàn có thể chọn một kết quả hòa để dắt tay nhau đi tiếp. Nếu kịch bản chia điểm xảy ra, Malaysia sẽ đứng nhì bảng B với 4 điểm và hiệu số +3 (trong trường hợp Brunei xếp cuối bảng) hoặc hiệu số lên tới +4 (nếu Singapore xếp cuối bảng). Nhờ đặc quyền đá muộn hơn một hôm, Thái Lan và Malaysia hoàn toàn nắm thế chủ động, biết rõ cần tỷ số nào để tự quyết số phận và để lại sự bất lực cho đội tuyển chủ nhà.

Trận gặp Indonesia vào 20h tối mai sẽ khép lại bảng A.

Áp lực khổng lồ cho U19 Việt Nam trước chủ nhà ở đường cùng

Tình thế toan tính từ bảng B mang lại một rào cản cực lớn cho U19 Việt Nam. Ban huấn luyện U19 Indonesia thừa hiểu rằng một kết quả hòa lúc này đồng nghĩa với việc tự sát và giao phó số phận cho sự định đoạt của người Thái Lan và người Malaysia. Do đó, đội chủ nhà chắc chắn sẽ chơi tất tay, dồn toàn lực tấn công trong cuộc đối đầu trực tiếp với U19 Việt Nam diễn ra vào 20h tối mai.

Về mặt lý thuyết, cánh cửa đi tiếp của U19 Việt Nam đang rất rộng mở. Toàn đội đang nắm quyền tự quyết và sẽ chính thức góp mặt ở vòng bán kết với tư cách đầu bảng A nếu giành được chiến thắng hoặc ít nhất là một kết quả hòa. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một đối thủ đang bị dồn vào đường cùng như Indonesia chưa bao giờ là một thử thách dễ chịu, nhất là khi đối phương lại có lợi thế chủ nhà.

Chất lượng lối chơi của U19 Việt Nam sẽ là chìa khóa định đoạt trận đấu này. Nếu các cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện sự rời rạc, thiếu gắn kết như trong trận ra quân thắng nhọc nhằn trước Timor-Leste, nguy cơ đánh mất thế trận trước sức ép của đội chủ nhà là rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu toàn đội duy trì được phong độ ấn tượng, thanh thoát và hiệu quả như cách đã đè bẹp Myanmar với tỷ số 5-0, cục diện trên sân sẽ hoàn toàn tươi sáng.

Việc giành điểm để bảo vệ thành công ngôi đầu bảng A và loại Indonesia sẽ có phần thưởng không chỉ tấm vé bán kết mà mở đường hướng tới chung kết. Kết quả này giúp U19 Việt Nam tránh được các đối thủ mạnh ở bán kết khi chỉ phải chạm trán đội nhì bảng B (nhiều khả năng là Malaysia), đồng thời đẩy hai ứng cử viên vô địch là Australia và Thái Lan phải loại nhau ở trận đấu còn lại.