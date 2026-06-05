Indonesia giấu bài hay lực bất tòng tâm trước khi gặp U19 Việt Nam?

Sau chiến thắng 5-0 trước Myanmar ở lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, người hâm mộ Việt Nam có quyền lạc quan về trận gặp Indonesia ở lượt cuối.

HLV Yutaka Ikeuchi tự tin với các cầu thủ U19 Việt Nam

Không chỉ giành ba điểm trọn vẹn, U19 Việt Nam còn cho thấy sự thay đổi rõ rệt về lối chơi so với trận ra quân trước Timor Leste. Ở trận đấu ngày 1/6, U19 Việt Nam thắng Timor Leste 3-0 nhờ cú hat-trick của Công Hậu. Tuy nhiên, đó không phải màn trình diễn thực sự thuyết phục. Các cầu thủ áo đỏ vẫn thi đấu khá rời rạc, những pha phối hợp thiếu sự gắn kết và hàng thủ nhiều thời điểm để lộ khoảng trống đáng lo ngại.

Chiến thắng trước Myanmar giúp U19 Việt Nam thêm tự tin

Nhưng trước Myanmar, tất cả đã khác. Đội bóng của HLV Yutaka Ikeuchi kiểm soát hoàn toàn thế trận, triển khai bóng mạch lạc và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Các pha tấn công đa dạng hơn, tốc độ luân chuyển bóng nhanh hơn và hiệu quả dứt điểm cũng được cải thiện đáng kể. Năm bàn thắng vào lưới Myanmar là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn giàu năng lượng và ý tưởng của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Niềm vui của người hâm mộ còn được nhân đôi khi ở trận đấu diễn ra sau đó, Indonesia chỉ thắng Timor Leste với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp U19 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Cả hai đội cùng có 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+8 so với +6).

Điều đó đồng nghĩa với việc ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Indonesia là đủ để bảo vệ ngôi đầu bảng và chắc chắn giành vé vào bán kết.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Indonesia được xem là đối thủ lớn nhất của Việt Nam tại bảng A. Chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở trận ra quân càng củng cố nhận định đó. Tuy nhiên, diễn biến những ngày qua cho thấy có thể Myanmar đơn giản là quá yếu, thay vì Indonesia thực sự vượt trội.

Trong cuộc đối đầu với Timor Leste, Indonesia bước vào trận đấu với áp lực phải thắng đậm hơn 5 bàn nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng từ tay Việt Nam. Dẫu vậy, đội chủ nhà lại gặp rất nhiều khó khăn. Họ phải chờ đến phút 42 mới có bàn mở tỷ số, trước khi ghi thêm hai bàn trong hiệp hai để khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0. Từ đó, có thể tin rằng Indonesia không đáng sợ như những đánh giá ban đầu.

U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A.

Indonesia tính toán chiến thuật hay đã bộc lộ giới hạn?

Kết quả này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Indonesia đang giấu bài trước trận quyết đấu với Việt Nam hay đơn giản là họ không đủ sức tạo ra chiến thắng đậm hơn?

Một số ý kiến cho rằng Indonesia cố tình không bung hết sức nhằm hướng tới kịch bản đứng nhì bảng. Nếu hòa Việt Nam ở lượt cuối, đội chủ nhà có thể kết thúc vòng bảng với 7 điểm và cạnh tranh suất dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. Khi đó, họ còn có khả năng tránh được ứng cử viên số 1 Australia tại bán kết.

Tuy nhiên, đây là giả thuyết khá viển vông. Theo điều lệ giải, thành tích của đội nhì bảng được tính sau khi loại bỏ kết quả trước đội xếp cuối bảng. Nếu Indonesia hòa Việt Nam và đứng nhì bảng A, họ thực chất chỉ được tính 4 điểm cùng hiệu số +3. Đây chưa phải thành tích đủ an toàn để đảm bảo một suất đi tiếp.

Nguyên nhân là cuộc đua ở các bảng đấu còn lại vẫn rất khó lường. Tại bảng B, Thái Lan đang dẫn đầu sau chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Brunei, trong khi Malaysia cũng có 3 điểm nhờ thắng Singapore 3-0. Cả hai đội đều còn cơ hội tạo ra những chiến thắng đậm ở lượt trận tối nay rồi có quyền bắt tay nhau đi tiếp bằng một trận hòa vào 8/6 (sau trận Việt Nam - Indonesia 1 ngày).

Chính vì vậy, Indonesia khó có thể tính toán xa đến mức chấp nhận đánh cược suất đi tiếp chỉ để né Australia. Thực tế hơn, màn trình diễn trước Timor Leste có thể cho thấy đội chủ nhà đang gặp khó khăn trong khâu tấn công và chưa đạt được sự sắc bén như kỳ vọng.

Dù nguyên nhân là giấu bài hay lực bất tòng tâm, câu trả lời sẽ sớm được hé lộ vào lúc 20h ngày 7/6, khi Indonesia và Việt Nam bước vào trận đấu được xem là “chung kết bảng A”. Với lợi thế hiệu số và tâm lý hưng phấn sau màn hủy diệt Myanmar, U19 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết. Nhưng để bảo vệ ngôi đầu bảng và tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng, thầy trò HLV Ikeuchi vẫn cần vượt qua thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.