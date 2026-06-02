U19 Thái Lan hủy diệt đối thủ 9-0

Chiều 2/6, U19 Thái Lan vùi dập U19 Brunei với tỷ số 9-0 ở lượt trận đầu tiên bảng B VCK U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Thái Lan khởi đầu như mơ khi thắng U19 Brunei 9 bàn không gỡ.

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, các cầu thủ trẻ xứ Chùa vàng nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 7 phút, Itthimon mở tỷ số bằng pha dứt điểm quyết đoán sau sai lầm của hàng thủ đối phương.

Bàn thắng sớm giúp "Voi chiến" chơi càng hưng phấn. Phút 24, Pattaratron thoát xuống khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ hai phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi dấu ấn với pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc, hoàn tất cú đúp.

Hàng thủ U19 Brunei gần như không thể chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ. Phút 36, Pattaratron hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo thuận lợi của Witthawat. Trước khi hiệp một khép lại, Pichaiya thực hiện thành công quả phạt đền, giúp U19 Thái Lan bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 5 bàn.

Sau giờ nghỉ, thế trận một chiều vẫn được duy trì. Siwakorn liên tiếp lập công ở các phút 49 và 52 để nâng tỷ số lên 7-0. Trong đó, bàn thắng thứ hai đến từ tình huống thủ môn Brunei xử lý không dứt khoát sau quả căng ngang của Surachai.

U19 Thái Lan tiếp tục dồn ép và ghi thêm hai bàn trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 69, Kongnat tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Brunei để đưa bóng vào lưới. Đến phút 89, Natthakit ấn định chiến thắng 9-0 bằng pha đệm bóng cận thành sau quả tạt thuận lợi của Kongnat.

Chiến thắng đậm giúp U19 Thái Lan tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng B. Với thể thức chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành vé trực tiếp vào bán kết, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh với U19 Malaysia.