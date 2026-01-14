Thái Lan 3 lần liên tiếp bị loại ở vòng bảng U23 châu Á

U23 Thái Lan tiếp tục gây thất vọng ở sân chơi khu vực khi bị loại ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

Trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D hôm 14/1 khép lại hành trình buồn của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2026. Một kết quả đủ để thấy nỗ lực, nhưng cũng phơi bày giới hạn.

Sau 90 phút bế tắc, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul buộc phải chia tay giải với chỉ 2 điểm sau 3 trận, không thắng nổi trận nào. Về thế trận, U23 Thái Lan không hề buông xuôi. Họ chơi chủ động hơn so với trận thua Australia hay trận hòa Iraq, kiểm soát bóng khá tốt và cố gắng đẩy nhịp độ lên cao.

Nhưng cũng giống nhiều trận đấu trước đó ở giải, vấn đề nằm ở khâu cuối cùng. Những pha phối hợp thiếu sắc bén, các cú dứt điểm vội vàng hoặc không đủ độ khó khiến hàng thủ Trung Quốc không phải trải qua quá nhiều áp lực thực sự. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ áo xanh.

Việc bị loại ngay từ vòng bảng không còn là cú sốc với bóng đá trẻ Thái Lan, mà dần trở thành một thực tế đáng lo ngại. VCK U23 châu Á 2026 là lần thứ ba liên tiếp họ dừng bước sớm, sau các kỳ 2022 và 2024.

Năm 2022, U23 Thái Lan chỉ đứng thứ ba bảng C, xếp sau U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam. Hai năm sau, họ thậm chí rơi xuống đáy bảng C với sự hiện diện của U23 Iraq, Saudi Arabia và Tajikistan. Những con số ấy cho thấy sự sa sút không mang tính nhất thời.

Ở giải năm nay, kịch bản quen thuộc lặp lại. Chung bảng D với U23 Iraq, U23 Australia và U23 Trung Quốc, Thái Lan chỉ giành được hai trận hòa trước Iraq và Trung Quốc, xen giữa là thất bại trước Australia.

Đáng chú ý, cả Thái Lan lẫn Iraq đều bị loại, trong khi Australia và Trung Quốc giành vé đi tiếp. Sự chênh lệch về cường độ thi đấu, khả năng duy trì áp lực và tính hiệu quả trong tấn công là quá rõ ràng.

Lần gần nhất U23 Thái Lan vượt qua vòng bảng U23 châu Á đã cách đây sáu năm, tại giải đấu năm 2020 tổ chức trên sân nhà. Ngay cả khi đó, họ cũng sớm dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia. Kể từ mốc ấy, bóng đá trẻ Thái Lan vẫn loay hoay trong vòng lặp của những kỳ vọng không thành hiện thực.

Trận hòa Trung Quốc khép lại giải đấu không chỉ bằng một kết quả, mà bằng dấu hỏi lớn cho cả hệ thống. Nỗ lực là có, tinh thần không thiếu, nhưng nếu không cải thiện được chất lượng lối chơi và bản lĩnh ở sân chơi châu lục, U23 Thái Lan sẽ còn phải làm quen với những cuộc chia tay sớm như thế này.

